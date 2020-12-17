Оформление рабочей визы в Москве. Каким иностранцам в России это нужно?

Чтобы законно находиться в России, иностранец должен иметь либо действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу, либо иные предусмотренные законом или международным договором РФ документы, подтверждающие его право на пребывание или проживание в России.

1. Каким иностранцам нужно оформлять рабочую визу?

2. В какую сумму выльется оформление рабочей визы?

3. Как продлить срок действия визы?

На эти и другие важные вопросы подробно ответил в нашем новом видео юрист компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилл Тен.