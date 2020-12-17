Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
Перейти в профиль

Адвокат в арбитражном процессе

8

Когда ситуация диктует режим жесткой экономии, а контрагенты не спешат отдавать долги, часто возникает вопрос о том, зачем нужны дополнительные траты? Многие бизнесмены думают, что их опыт поможет им самостоятельно защитить свои интересы в суде, но это заблуждение — причина большинства неудачных судебных процессов.

В новом видео ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева рассказала, почему представление в суде должны осуществлять профессионалы и чем опасно самостоятельное представление интересов.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
Перейти в профиль
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог