Адвокат в арбитражном процессе

Когда ситуация диктует режим жесткой экономии, а контрагенты не спешат отдавать долги, часто возникает вопрос о том, зачем нужны дополнительные траты? Многие бизнесмены думают, что их опыт поможет им самостоятельно защитить свои интересы в суде, но это заблуждение — причина большинства неудачных судебных процессов.

В новом видео ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева рассказала, почему представление в суде должны осуществлять профессионалы и чем опасно самостоятельное представление интересов.