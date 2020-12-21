Порядок взыскания доли участника ООО за долги

В этом видео мы поговорим о том, как взыскать долг за счет доли участника ООО, если у должника отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.
Для ответа на поставленный вопрос обратимся к нормам Закона «Об ООО» (Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ).
Ведь этом видео ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева подробно рассмотрит основные этапы данной процедуры:
- 1 этап. Обращение к судебному приставу.
- 2 этап. Выявление организаций, в которых должник является участником.
- 3 этап. Обращение в суд об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.
- 4 этап. Направление требования участникам общества о выплате действительной стоимости доли должника.
- 5 этап. Реализация доли на публичных торгах.
Если вы решите заниматься этим самостоятельно, то досмотрите видео до конца.