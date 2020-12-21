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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Порядок взыскания доли участника ООО за долги

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В этом видео мы поговорим о том, как взыскать долг за счет доли участника ООО, если у должника отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к нормам Закона «Об ООО» (Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ).

Ведь этом видео ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева подробно рассмотрит основные этапы данной процедуры:

  • 1 этап. Обращение к судебному приставу.
  • 2 этап. Выявление организаций, в которых должник является участником.
  • 3 этап. Обращение в суд об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.
  • 4 этап. Направление требования участникам общества о выплате действительной стоимости доли должника.
  • 5 этап. Реализация доли на публичных торгах.

Если вы решите заниматься этим самостоятельно, то досмотрите видео до конца.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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