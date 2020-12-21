Порядок взыскания доли участника ООО за долги

В этом видео мы поговорим о том, как взыскать долг за счет доли участника ООО, если у должника отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к нормам Закона «Об ООО» (Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ).

Ведь этом видео ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева подробно рассмотрит основные этапы данной процедуры:

1 этап. Обращение к судебному приставу.

Обращение к судебному приставу. 2 этап. Выявление организаций, в которых должник является участником.

Выявление организаций, в которых должник является участником. 3 этап. Обращение в суд об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

Обращение в суд об изменении способа и порядка исполнения судебного решения. 4 этап. Направление требования участникам общества о выплате действительной стоимости доли должника.

Направление требования участникам общества о выплате действительной стоимости доли должника. 5 этап. Реализация доли на публичных торгах.

Если вы решите заниматься этим самостоятельно, то досмотрите видео до конца.