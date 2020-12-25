Как вернуть переплату по налогам и взносам по новым правилам?

Как изменились правила возврата переплаты налогов и взносов с 1 октября 2020 года? В какой срок должны быть возвращены излишне перечисленные налоги и взносы?

Как правило, причинами возникновения переплаты по налогам и взносам являются:

ошибочное перечисление компанией налогов и взносов в большем размере;

излишняя уплата авансовых платежей;

взыскание налоговиками излишней суммы налогов и взносов;

списание налогов компаниям, пострадавшим от коронавируса;

неверный расчет налогов и взносов вследствие применения неверной налоговой ставки, искажения налоговой базы и т.п.

Несмотря на то, что налоговики обязаны сообщать налогоплательщику о фактах излишней уплаты налогов и взносов в течение 10 рабочих дней со дня установления такого факта, на практике это правило не работает (п.6 ст.6.1, п.3 ст.78 НК РФ). Ведь никаких санкций у налоговиков за несообщение о факте переплаты не возникает. Тем более, что высшие судьи подчеркнули, что неуведомление налоговиков о переплате, при наличии доказательств осведомленности налогоплательщика об имеющейся у него переплате, не является основанием для изменения срока на возврат излишне уплаченного налога (Определение Верховного суда РФ от 19.03.2019 г. №304-ЭС19-1659). То есть если налоговики не сообщили компании об имеющейся переплате, то компании нельзя претендовать на продление трехлетнего срока, отведенного на возврат налога (Постановление АС Московского округа от 18.03.2020 г. №А40-116605/2019).

Поэтому, компаниям нужно самим проявлять инициативу, ведь, как в известной поговорке - «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Новые правила возврата переплаты

С 1 октября 2020 г. изменился порядок возврата переплаты по налогам и взносам (Федеральный закон от 29.09.2019 г. №325-ФЗ). Новые правила действуют в части переплаты и долгов, образовавшихся до 1 октября 2020 г. и не погашенных в установленном порядке (Письмо Минфина РФ от 10.08.2020 г. №03-02-07/1/72100).

Что изменилось для компаний?

До 1 октября 2020 г. можно было вернуть переплату по определенному виду налога при отсутствии долгов по этому же виду налога.

После 1 октября 2020 г. вернуть излишне уплаченный налог возможно только при отсутствии долгов по всем налогам, пеням и штрафам (п.6 ст.78 НК РФ).

Речь идет о долгах по налогам, пеням и штрафам. Вернуть переплату по налогам по-прежнему можно при наличии долгов по страховым взносам. В этой части правила возврата взносов не меняются.

В целом, вернуть переплату станет сложнее, ведь будут учитываться совокупные долги компании по всем налогам. И только после проведения зачета, если останется сумма переплаты, ее возможно вернуть.

Чтобы вернуть налоги и страховые взносы, обратиться в налоговую инспекцию должна сама компания, даже если налоги и взносы оплачивало за нее третье лицо. Это означает, что вернуть переплату третьим лицам, которые оплачивали налоги и взносы, не получится (Письмо Минфина РФ от 06.03.2017 г. №03-02-08/12572).

Сроки возврата налогов и взносов

Заявление на возврат налогов и взносов компания может подать в течение 3 лет с момента излишней уплаты налогов, страховых взносов (п.6 и п.7 ст.78 НК РФ).

В случае же пропуска 3-летнего срока компания может обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы. В этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности – со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п.1 ст.200 ГК РФ, Определение КС РФ от 21.06.2001 г. №173-О, Письмо Минфина РФ от 20.06.2017 г. №03-02-08/38182). Немало судебных баталий возникает по поводу пропуска компаниями 3-летнего срока о возврате из бюджета излишне уплаченного налога или страховых взносов. Но, в любом случае, у компании должна быть уважительная причина для пропуска отведенного срока для возврата налогов и взносов.

Очень важно не пропустить срок возврата переплаты у ликвидируемой компании. Ведь ее можно вернуть только до исключения компании из ЕГРЮЛ, а после исключения – вся переплата будет зачислена в доход бюджета (Письмо Минфина РФ от 12.04.2018 г. №03-02-07/1/24222).

Как правило, инициатором возврата переплаты налогов и взносов, является компания.

Решение о возврате переплаты налоговики принимают в течение 10 рабочих дней после получения заявления от компании, а в случае проведения акта совместной сверки расчетов по налогам – с момента его подписания (п.4 ст.78 НК РФ).

Далее налоговики в течение 5 рабочих дней после принятия решения, должны сообщить компании о его результатах (п.9 ст.78 НК РФ). Налоговики могут отказать в возврате переплаты. Причина отказа должна быть указана в решении. Отказ налоговиков в отказе компания вправе обжаловать в общеустановленном порядке.

Вернуть излишне уплаченные налоги и страховые взносы налоговики обязаны в течение одного месяца со дня получения заявления от налогоплательщика либо плательщика взносов (ст.78 НК РФ, Письмо ФНС России от 14.10.2020 г. №БС-3-21/6931@).