Договор возмездного оказания услуг: что про это нужно знать

Договоры гражданско-правового характера, или ГПХ, как их принято называть, встречаются абсолютно в любой сфере жизни. Они регулируют имущественные отношения, например, это договор купли-продажи, договор строительного подряда, соглашение о доверительном управлении и другие. Сегодня мы поговорим о тонкостях одного из самых востребованных соглашений ГПХ — договоре возмездного оказания услуг.

1. На какие услуги не может быть заключен договор возмездного оказания услуг?

2. Что входит в обязанности исполнителя и заказчика по договору возмездного оказания услуг?

На эти и другие вопросы подробно ответил в видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерий Иванов.