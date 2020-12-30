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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Договор возмездного оказания услуг: что про это нужно знать

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Договоры гражданско-правового характера, или ГПХ, как их принято называть, встречаются абсолютно в любой сфере жизни. Они регулируют имущественные отношения, например, это договор купли-продажи, договор строительного подряда, соглашение о доверительном управлении и другие. Сегодня мы поговорим о тонкостях одного из самых востребованных соглашений ГПХ — договоре возмездного оказания услуг.

1. На какие услуги не может быть заключен договор возмездного оказания услуг?

2. Что входит в обязанности исполнителя и заказчика по договору возмездного оказания услуг?

На эти и другие вопросы подробно ответил в видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерий Иванов.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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