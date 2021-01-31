Договор безвозмездного пользования: мнение юриста

Одалживая дрель у соседа или наоборот давая ему свое зарядное устройство для севшего автомобильного аккумулятора, мы сами того не подозревая вступаем в договорные отношения, а именно невольно заключаем договор безвозмездного пользования (образец). То есть мы не берем за это денег и не получаем каких-либо материальных выгод.

Но как быть с вещью, цена которой может быть значительной. Например, если в пользование передается авто или квартира. В этом случае рекомендуется все-таки оформить безвозмездный договор.

Особенности договора

Такой договор еще называют ссудой. Допускается использование обоих терминов. По нему один индивид — именуемый Ссудодателем — передает другому — Ссудополучателю — во временное пользование какую-либо вещь без взимания за это платы. То есть безвозмездно. Список таких вещей огромен: от уже упоминаемой дрели до целого завода. Главное условие — непотребляемость передаваемой вещи. Иными словами, чтобы последняя не изменяла своих свойств и не исчезала в процессе пользования.

Так, ссуде не подлежат пищевые продукты, бензин и другие горюче-смазочные материалы, полуфабрикаты и тому подобное.

Ссудодатель — это либо владелец передаваемой вещи, либо его доверенное лицо. По закону, владелец (собственник) вещи (имущества) вправе распоряжаться ею по своему усмотрению: выставить на продажу, подарить, и, в том числе, передать другому индивиду в бесплатное пользование. Ссудополучателем может выступать любой дееспособный индивид. Главное отличие данного договора от других — безвозмездность самой сделки, где владелец не получает каких-либо материальных преференций.

Итак, как уже говорилось выше, ссудодатель безвозмездно и временно передает ссудополучателю конкретную вещь, а последний берет на себя обязательство вернуть ее в том же состоянии (с учетом разумного износа).

Если в соглашении нет упоминания безвозмездности, то, по умолчанию, считается, что было заключено арендное соглашение (договор аренды)

Временные рамки и форма заключения

Договор ссуды, как правило, имеет строго определенные временные рамки. В случае их отсутствия, он считается заключенным на неопределенный срок.

При неопределенном сроке требуется оговорить правила расторжения такого соглашения. А именно: каким образом, когда лицо предоставившее ссуду забирает свою вещь и каков порядок уведомления второй стороны об этом.

По закону, письменная форма на является обязательной для такого соглашения. Возможна, как и письменная, так и устная формы, а также его нотариальное заверение.

Предмет договора

Предметом ссуды может выступать как движимое, так и недвижимое имущество. Но обычно, выступает именно движимое.

Коммерческое предприятие не имеет права безвозмездной передачи своего имущества учредителям этого предприятия, управляющим и членам правления.

Условия передачи

Передаваемые по договору предметы должны быть в надлежащем состоянии, пригодны для целевого использования и сопровождаться всей положенной и прилагающейся к ним документацией и принадлежностями. В противном случае ссудополучатель вправе или запросить прилагаемые документы и принадлежности, или расторгнуть сделку (с выплатой ссудодателем понесенных второй стороной расходов).

В случае отказа ссудодателя предоставить саму вещь уже после заключения сделки, другая сторона имеет право требования расторжения договора и возмещения издержек, понесенных вследствие этого отказа.

В случае выявления дефектов в переданном предмете ссудополучатель имеет право:

потребовать устранить дефекты, причем безвозмездно;

устранить самостоятельно и потребовать возмещения понесенных расходов;

потребовать досрочного прекращения договора с возмещением понесенных расходов.

Передача предмета от ссудодателя к ссудополучателю фиксируется подписанием акта передачи.

Использование и возврат

Лицу, получившему предмет в ссудное пользование, вменяется в обязанность содержать его в рабочем состоянии и оплачивать его содержание. Причем не только осуществлять текущие сервисные работы, но осуществлять капитальный ремонт. Кроме случаев, когда в договоре конкретно указаны правила использования переданного предмета, отличные от обычных правил.

Риски, связанные со случайным уничтожением или повреждением переданного предмета — ответственность владельца, кроме следующих обстоятельств, при которых предмет был уничтожен или поврежден, а именно:

предмет использовался не по назначению или в нарушение договора;

предмет был передан другому лицу без ведома владельца;

существовала возможность предотвращения таких последствий, но ссудополучатель не воспользовался ей.

Расторжение договора

Лицо, передавшее предмет в пользование, вправе требовать расторжения договора, если:

ссудополучатель использует его не по назначению или в нарушение соглашения;

неправильно его использует или не поддерживает в рабочем состоянии;

передает другому лицу без ведома владельца.

В свою очередь, другая сторона вправе требовать расторжения сделки, если предмет был передан в нерабочем или в состоянии не позволяющим его использовать (если только она не знала об этом при заключении сделки), а также в неполной комплектации и без документов. Или в случае, когда право на пользование предметом также принадлежит третьему лицу, а ссудополучатель не знал об этом.

Все возможные случаи досрочного прекращения отношений должны быть зафиксированы в самом соглашении.

Если одна из сторон требует расторжения, а другая — против, процесс расторжения осуществляется в судебном порядке.

Если в договоре не указаны временные рамки, то любая из сторон может расторгнуть договор в любой момент, заведомо предупредив об этом другого участника не менее чем за месяц. Кроме временных рамок, оговоренных в самом договоре.

Если такие рамки определены, то только ссудополучатель вправе в любое время расторгнуть договор, при условии уведомления другой стороны не менее чем за месяц. Договор ссуды считается прекращенным после наступления оговоренного в договоре срока.