Договор безвозмездного пользования: мнение юриста

Одалживая дрель у соседа или наоборот давая ему свое зарядное устройство для севшего автомобильного аккумулятора, мы сами того не подозревая вступаем в договорные отношения, а именно невольно заключаем договор безвозмездного пользования (образец). То есть мы не берем за это денег и не получаем каких-либо материальных выгод.
Но как быть с вещью, цена которой может быть значительной. Например, если в пользование передается авто или квартира. В этом случае рекомендуется все-таки оформить безвозмездный договор.
Особенности договора
Такой договор еще называют ссудой. Допускается использование обоих терминов. По нему один индивид — именуемый Ссудодателем — передает другому — Ссудополучателю — во временное пользование какую-либо вещь без взимания за это платы. То есть безвозмездно. Список таких вещей огромен: от уже упоминаемой дрели до целого завода. Главное условие — непотребляемость передаваемой вещи. Иными словами, чтобы последняя не изменяла своих свойств и не исчезала в процессе пользования.
Так, ссуде не подлежат пищевые продукты, бензин и другие горюче-смазочные материалы, полуфабрикаты и тому подобное.
Ссудодатель — это либо владелец передаваемой вещи, либо его доверенное лицо. По закону, владелец (собственник) вещи (имущества) вправе распоряжаться ею по своему усмотрению: выставить на продажу, подарить, и, в том числе, передать другому индивиду в бесплатное пользование. Ссудополучателем может выступать любой дееспособный индивид. Главное отличие данного договора от других — безвозмездность самой сделки, где владелец не получает каких-либо материальных преференций.
Итак, как уже говорилось выше, ссудодатель безвозмездно и временно передает ссудополучателю конкретную вещь, а последний берет на себя обязательство вернуть ее в том же состоянии (с учетом разумного износа).
Если в соглашении нет упоминания безвозмездности, то, по умолчанию, считается, что было заключено арендное соглашение (договор аренды)
Временные рамки и форма заключения
Договор ссуды, как правило, имеет строго определенные временные рамки. В случае их отсутствия, он считается заключенным на неопределенный срок.
При неопределенном сроке требуется оговорить правила расторжения такого соглашения. А именно: каким образом, когда лицо предоставившее ссуду забирает свою вещь и каков порядок уведомления второй стороны об этом.
По закону, письменная форма на является обязательной для такого соглашения. Возможна, как и письменная, так и устная формы, а также его нотариальное заверение.
Предмет договора
Предметом ссуды может выступать как движимое, так и недвижимое имущество. Но обычно, выступает именно движимое.
Коммерческое предприятие не имеет права безвозмездной передачи своего имущества учредителям этого предприятия, управляющим и членам правления.
Условия передачи
Передаваемые по договору предметы должны быть в надлежащем состоянии, пригодны для целевого использования и сопровождаться всей положенной и прилагающейся к ним документацией и принадлежностями. В противном случае ссудополучатель вправе или запросить прилагаемые документы и принадлежности, или расторгнуть сделку (с выплатой ссудодателем понесенных второй стороной расходов).
В случае отказа ссудодателя предоставить саму вещь уже после заключения сделки, другая сторона имеет право требования расторжения договора и возмещения издержек, понесенных вследствие этого отказа.
В случае выявления дефектов в переданном предмете ссудополучатель имеет право:
- потребовать устранить дефекты, причем безвозмездно;
- устранить самостоятельно и потребовать возмещения понесенных расходов;
- потребовать досрочного прекращения договора с возмещением понесенных расходов.
Передача предмета от ссудодателя к ссудополучателю фиксируется подписанием акта передачи.
Использование и возврат
Лицу, получившему предмет в ссудное пользование, вменяется в обязанность содержать его в рабочем состоянии и оплачивать его содержание. Причем не только осуществлять текущие сервисные работы, но осуществлять капитальный ремонт. Кроме случаев, когда в договоре конкретно указаны правила использования переданного предмета, отличные от обычных правил.
Риски, связанные со случайным уничтожением или повреждением переданного предмета — ответственность владельца, кроме следующих обстоятельств, при которых предмет был уничтожен или поврежден, а именно:
- предмет использовался не по назначению или в нарушение договора;
- предмет был передан другому лицу без ведома владельца;
- существовала возможность предотвращения таких последствий, но ссудополучатель не воспользовался ей.
Расторжение договора
Лицо, передавшее предмет в пользование, вправе требовать расторжения договора, если:
- ссудополучатель использует его не по назначению или в нарушение соглашения;
- неправильно его использует или не поддерживает в рабочем состоянии;
- передает другому лицу без ведома владельца.
В свою очередь, другая сторона вправе требовать расторжения сделки, если предмет был передан в нерабочем или в состоянии не позволяющим его использовать (если только она не знала об этом при заключении сделки), а также в неполной комплектации и без документов. Или в случае, когда право на пользование предметом также принадлежит третьему лицу, а ссудополучатель не знал об этом.
Все возможные случаи досрочного прекращения отношений должны быть зафиксированы в самом соглашении.
Если одна из сторон требует расторжения, а другая — против, процесс расторжения осуществляется в судебном порядке.
Если в договоре не указаны временные рамки, то любая из сторон может расторгнуть договор в любой момент, заведомо предупредив об этом другого участника не менее чем за месяц. Кроме временных рамок, оговоренных в самом договоре.
Если такие рамки определены, то только ссудополучатель вправе в любое время расторгнуть договор, при условии уведомления другой стороны не менее чем за месяц. Договор ссуды считается прекращенным после наступления оговоренного в договоре срока.