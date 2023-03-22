Мама - русская, отец - турок: какое гражданство будет у ребенка?

С каждым годом число международных браков растет. Более 10 лет назад глава МИД Турции в разговоре с журналистами заявил, что туркам лучше брать в жены русских девушек. Браки между представителями этих национальностей являются прочными.

В смешанных браках рождаются дети. Например, в семье, где мама – русская, отец – турок, ребенок может быть рожден как в России, так и в Турции.

Как определяется гражданство?

Гражданство родившегося ребенка от смешанных браков определяется по принципу «земли (почвы)» либо «по крови». Все зависит от страны, гражданином которой является второй родитель.

Принцип «земли (почвы)» означает, что первостепенную роль в гражданстве играет территория, на которой появился на свет малыш. А гражданство родителей не имеет значения. Например, в США, во Франции.

В некоторых странах действует принцип «крови». Это означает, что ребенок получает гражданство одного из родителей. Например, в Турции.

Как определяется российское гражданство ребенка?

Предположим, что ребенок родился в России. Для того чтобы он стал гражданином России, должно быть соблюдено одно из условий. На день рождения ребенка (ст. 12 закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ):

Мать и отец ребенка или единственный его родитель являются гражданами России.

В этом случае ребенок может родиться и за границей. Тогда родителям нужно обратиться в российское консульство и ребенку будет оформлено российское гражданство.

Один из родителей имеет российское гражданство, а второй родитель является лицом без гражданства либо признано безвестно отсутствующим.

Например, мама ребенка является русской, а место нахождения отца – неизвестно. Тогда независимо от места рождения ребенка он получит российское гражданство.

Один из родителей имеет российское гражданство, а второй родитель является иностранцем.

Для получения российского гражданства ребенок должен родиться на территории России либо за границей, если не имеет возможности получить иное гражданство. То есть станет лицом без гражданства.

Например, мама ребенка является русской, а отец – турок, ребенок появился на свет в России.

Если ребенок родился за границей, а иностранное государство одного из родителей не предоставляет ему своего гражданства, то Россия предоставит российское. Это правило установлено с целью недопущения безгражданства среди детей.

Например, иностранное государство одного из родителя не предоставило свое гражданство родившемуся ребенку.

Мать и отец, либо единственный родитель – иностранцы или лица без гражданства, проживающие в России. При этом ребенок родился в России, а иностранное государство не предоставляет ему свое гражданство.

То есть если выполняется одно из условий, то ребенок автоматически получает российское гражданство.

Родителям ребенка не придется подавать никаких специальных заявлений на прием в гражданство.

Подтверждением российского гражданства будет свидетельство о рождении ребенка.

Как определяется турецкое гражданство ребенка?

Все больше молодых пар, заключивших международный брак, уезжают жить в Турцию. В этой же стране может появиться на свет и ребенок.

Турецкое законодательство в части гражданства базируется на принципе «права крови».

Если один из родителей – турок, то ребенок может иметь турецкое гражданство независимо от места рождения.

Например, мать – русская, отец – турок, ребенок может иметь турецкое гражданство.

Если ребенок родился вне брака, а отец турок официально признал свое отцовство, то ребенок также может получить турецкое гражданство.

Несмотря на принцип получения турецкого гражданства «по крови» есть исключения.

В некоторых случаях рожденный в Турции ребенок может получить турецкое гражданство, даже если его родителями не являются турки.

Например, ребенок родился в Турции у граждан, которые не имеют гражданства своей страны либо не могут его предоставить ребенку. Тогда при предоставлении подтверждающих документов, ребенок может получить турецкое гражданство.

В 15 лет ребенок получает паспорт Турции или ID-карту.

Для регистрации ребенка необходимо предоставить определенные документы в Управление по вопросам народонаселения и гражданства Турции:

заявление;

две фотографии;

документы, удостоверяющие личность матери;

свидетельство о регистрации матери с отцом-турком;

отчет о рождении;

иные документы.

Турецкое гражданство позволит ребенку посещать турецкий детский садик, получать образование в бесплатной турецкой школе.

Граждане Турции, а также иностранцы, которые имеют ВНЖ, вправе воспользоваться бесплатной медицинской помощью.

Может ли ребенок иметь два гражданства: российское и турецкое?

В смешанном браке, где мама – русская, а отец – турок, ребенок может иметь два гражданства. На практике, многие граждане говорят о двойном гражданстве. Но, как мы подробно освещали в статье «Различия между двойным и вторым гражданством», наличие двойного гражданства возможно только с гражданами Таджикистана. У России заключен только один международный договор с этой страной. Поэтому, ребенок в российско-турецком браке может иметь второе, а не двойное гражданство.

Наличие турецкого и российского гражданства у ребенка имеет много преимуществ. Однако нельзя забывать о том, что, приобретая российское гражданство, граждане приобретают не только права, но и обязанности. Например, второе российское гражданство не является иммунитетом от службы в российской армии (п. 3 ст. 62 Конституции).

Например, при достижении призывного возраста гражданин Турции, имеющий российское гражданство, может быть призван в ряды ВС РФ, а также по частичной мобилизации.

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