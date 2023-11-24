Баллы за скидки. Изменения в отчётах ОЗОН

За октябрь мы получили обновлённую форму отчёта о реализации, где увидели новое понятие «Баллы за скидки». Что же это такое? Давайте вместе разбираться.

Чтобы привлекать больше покупателей, Ozon устанавливает дополнительную скидку на товары от имени продавца. Также покупатели получают скидку, если оплачивают заказ Ozon Картой — такая скидка устанавливается маркетплейсом.

За каждый 1 рубль скидки на товар, реализованный в отчётном периоде, начисляется 1 балл в этом отчётном периоде. Напомню, что у Ozon отчётным периодом является месяц.

При возврате товаров Ozon уменьшает количество баллов, начисляемых в отчётном периоде, когда произошёл возврат товара, на сумму баллов, которые были начислены Продавцу за возвращённый товар.

В карточке товара продавец устанавливает стоимость, за которую хочет реализовать свой товар. А если товар будет продан дешевле, то разницу между ценой продавца и суммой продажи Ozon вернёт баллами.

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Эти баллы будут списываться для оплаты услуг маркетплейса в следующей последовательности:

комиссии за продажу;

прочие услуги: логистика, размещение товаров, продвижение и другие услуги.

Ozon не сможет списать баллы для оплаты услуг, которые перевыставляет от партнёров, например, такие как эквайринг, последняя миля, обработка возвратов.

При новой схеме может возникнуть две ситуации:

1. Баллов окажется больше, чем расходов на услуги – остаток Ozon перечислит деньгами на расчётный счёт. На эту сумму мы получим новый документ «Акт о премии за расчёты баллами».

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2. Сумма баллов окажется отрицательной. Это может возникнуть из-за возвратов товаров, заказанных в предыдущем периоде. Когда сумма баллов по возвращённым товарам превысит сумму балов по реализованным товарам в отчётном периоде. В этом случае у продавца появится дополнительный расход – «вознаграждение за перерасход баллов». Сумму дополнительного расхода Ozon отразит отдельной строкой в своём УПД по оказанным продавцу услугам.

Где мы можем посмотреть начисления и списание баллов?

Появился новый раздел «Баллы за скидки». Он находится в разделе «Финансы»→ «Баллы за скидки». Начисление баллов происходит в режиме реального времени. Списание баллов произойдёт по окончании отчётного периода. Согласно оферте Ozon в первые 5 рабочих дней, но не позднее 8 числа следующего месяца. В этом же разделе мы можем скачать новый отчёт «Отчёт о начислении и списании баллов».

Все новое всегда вначале вызывает тревогу и панику, как у моих подписчиков в канале, но, если разобраться, то все станет очень легко и просто.

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