Баллы за скидки. Изменения в отчётах ОЗОН

Чтобы привлекать больше покупателей, Ozon устанавливает дополнительную скидку на товары от имени продавца. Также покупатели получают скидку, если оплачивают заказ Ozon Картой — такая скидка устанавливается маркетплейсом.
За каждый 1 рубль скидки на товар, реализованный в отчётном периоде, начисляется 1 балл в этом отчётном периоде. Напомню, что у Ozon отчётным периодом является месяц.
При возврате товаров Ozon уменьшает количество баллов, начисляемых в отчётном периоде, когда произошёл возврат товара, на сумму баллов, которые были начислены Продавцу за возвращённый товар.
В карточке товара продавец устанавливает стоимость, за которую хочет реализовать свой товар. А если товар будет продан дешевле, то разницу между ценой продавца и суммой продажи Ozon вернёт баллами.
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Эти баллы будут списываться для оплаты услуг маркетплейса в следующей последовательности:
комиссии за продажу;
прочие услуги: логистика, размещение товаров, продвижение и другие услуги.
Ozon не сможет списать баллы для оплаты услуг, которые перевыставляет от партнёров, например, такие как эквайринг, последняя миля, обработка возвратов.
При новой схеме может возникнуть две ситуации:
1. Баллов окажется больше, чем расходов на услуги – остаток Ozon перечислит деньгами на расчётный счёт. На эту сумму мы получим новый документ «Акт о премии за расчёты баллами».
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2. Сумма баллов окажется отрицательной. Это может возникнуть из-за возвратов товаров, заказанных в предыдущем периоде. Когда сумма баллов по возвращённым товарам превысит сумму балов по реализованным товарам в отчётном периоде. В этом случае у продавца появится дополнительный расход – «вознаграждение за перерасход баллов». Сумму дополнительного расхода Ozon отразит отдельной строкой в своём УПД по оказанным продавцу услугам.
Где мы можем посмотреть начисления и списание баллов?
Появился новый раздел «Баллы за скидки». Он находится в разделе «Финансы»→ «Баллы за скидки». Начисление баллов происходит в режиме реального времени. Списание баллов произойдёт по окончании отчётного периода. Согласно оферте Ozon в первые 5 рабочих дней, но не позднее 8 числа следующего месяца. В этом же разделе мы можем скачать новый отчёт «Отчёт о начислении и списании баллов».
Все новое всегда вначале вызывает тревогу и панику, как у моих подписчиков в канале, но, если разобраться, то все станет очень легко и просто.
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