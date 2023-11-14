Самозанятые на маркетплейсах

На последнем моем вебинаре предприниматель задал вопрос: «А про самозанятых будет?» До сих пор испытываю чувство вины. Разберём нюансы работы с самозанятыми на маркетплейсах.

Прежде чем перейти к нюансам, кратко напомню, кто является самозанятыми и как платить налог.

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который ввели в 2019 году. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.

Применять этот режим могут физические лица, а также предприниматели, которые соблюдают одновременно несколько условий:

нет наемных работников по трудовому договору;

продажа товаров (работ, услуг) собственного производства;

доход не более 2,4 млн в год;

не попадают под ограничения, указанные в ст.4 и 6 закона 422-ФЗ.

Ставки налога: 4% — с доходов от физических лиц; 6% — с доходов от юридических лиц.

Преимущества режима:

Нет отчетов.

Чек формируется в приложении и налог рассчитывается автоматически.

Нет обязанности платить фиксированные взносы.

Простая регистрация и прекращение деятельности.

Предоставляется вычет в размере 10 тыс. руб.

Можно совмещать с основной работой (главное своему действующему работодателю ничего не продавайте).

Все-таки рекомендую оценивать плюсы и минусы при выборе режима налогообложения.

Яндекс Маркет работает с самозанятыми достаточно давно

Чтобы начать работать на Яндекс Маркете, нужно получить статус самозанятого и зарегистрироваться на площадке маркетплейса. Не забываем, что согласно закону, самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства.

На Яндекс Маркете действует ряд ограничений.

Нельзя продавать:

продукты питания;

товары, требующие сертификации или маркировки;

уцененные товары — например, бывшие в употреблении.

Какие модели работы доступны самозанятым?

FBS – храните товары на своем складе, привозите заказ в сортировочный центр или пункт приема Маркета, доставку заказов осуществляет Маркет.

Экспресс – курьеры приезжают прямо к вашему складу, забирают заказы и сразу развозят покупателям. Доставка 1-2 часа.

DBS – хранение и доставка силами продавца.

Продавать товары можно только физическим лицам.

Чтобы все четко работало, понадобится связать кабинет на Яндекс Маркете с сервисом “Мой налог”.

Нужно зарегистрироваться в сервисе “Мой налог” и стать самозанятым. Регистрируетесь на Яндекс Маркете, указывая тот же номер телефона, который указали при регистрации в Мой налог. Далее нужно связать ЛК Яндекс Маркета и “Мой налог”: заходим в Мой налог в раздел Настройки – Партнеры и выбираем иконку Яндекса, нажимаем Подтвердить. Возвращаетесь в кабинет на Яндекс Маркете, переходите во вкладку Сводка, и нажимаете Готово.

Обратите внимание: ЯндексМаркет не может подключить несовершеннолетних самозанятых и иностранных граждан.

Как самозанятым платить налог на Маркете?

Маркет с селлерами работает по двум договорам оказания услуг:

Договор на размещение – в рамках этого договора Яндекс Маркет предоставляет услуги маркетплейса: размещает товары на витрине, привлекает покупателей, переводит деньги за товары, упаковывает и доставляет посылки. Покупателями по данному договору являются физические лица, ставка налога в этом случае – 4 % .

Договор на продвижение – по этому договору Маркет поставщику компенсирует денежные средства за участие в акциях, либо если ваш покупатель оплатил баллами Яндекс Плюса. Яндекс Маркет от имени поставщика сам сделает УПД на реализацию, где продавцом будет селлер, а покупателем Маркет. А если покупатель юридическое лицо, то ставка налога для самозанятых – 6%.

Чтобы заплатить налог, нужно его верно отразить в сервисе «Мой налог». Для этого нужно посчитать две цифры за месяц по вышеназванным договорам и отразить их не позже 9 числа следующего за отчетным месяцем. Например, за октябрь нужно отразить доход в сервисе «Мой налог» не позже 9 ноября.

Как узнать, какую сумму декларировать?

В личном кабинете Маркета выбираем «Бухгалтерия» – «Финансовые отчеты» – «По платежам» и формируем отчет за необходимый месяц.

Собираем данные по договору на размещение:

В столбце « Дата транзакции » задайте нужный календарный месяц.

В столбце «Источник транзакций» выберите в фильтре «Платеж покупателя» и «Возврат платежа покупателя». Общую сумму этого столбца надо задекларировать в сервисе «Мой налог» под 4 %. Это реализация нашим покупателям – физическим лицам за текущий месяц.

Собираем данные по договору на продвижение:

В столбце « Источник транзакций» выберите в фильтре 4 пункта: « Платеж за скидку маркетплейса» и « Возврат за скидку маркетплейса», « Платеж за скидку по баллам Яндекс Плюс» и « Возврат за скидку по баллам Яндекс Плюс».

Если вы работаете по модели DBS, выберите еще 2 фильтра: «Платеж за скидку на доставку» и «Возврат за скидку на доставку». Общую сумму этого столбца надо задекларировать в сервисе «Мой налог» под 6 %. Эту сумму вам Маркет компенсирует и пришлет на расчетный счет.

Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговый орган уведомляет самозанятого о сумме налога через сервис "Мой налог".

Не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом необходимо уплатить налог.

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