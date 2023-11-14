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Самозанятые на маркетплейсах

Подробно разберем нюансы работы самозанятых на Яндекс Маркет.
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Самозанятые на маркетплейсах
Иллюстрация: Онлайн-школа Рузанны Оганесян

На последнем моем вебинаре предприниматель задал вопрос: «А про самозанятых будет?» До сих пор испытываю чувство вины.

Разберём нюансы работы с самозанятыми на маркетплейсах.

Прежде чем перейти к нюансам, кратко напомню, кто является самозанятыми и как платить налог.

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который ввели в 2019 году. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.

Применять этот режим могут физические лица, а также предприниматели, которые соблюдают одновременно несколько условий:

  • нет наемных работников по трудовому договору;

  • продажа товаров (работ, услуг) собственного производства;

  • доход не более 2,4 млн в год;

  • не попадают под ограничения, указанные в ст.4 и 6 закона 422-ФЗ.

Ставки налога:

4% — с доходов от физических лиц;

6% — с доходов от юридических лиц.

Преимущества режима: 

  • Нет отчетов.

  • Чек формируется в приложении и налог рассчитывается автоматически.

  • Нет обязанности платить фиксированные взносы.

  • Простая регистрация и прекращение деятельности.

  • Предоставляется вычет в размере 10 тыс. руб.

  • Можно совмещать с основной работой (главное своему действующему работодателю ничего не продавайте).

Все-таки рекомендую оценивать плюсы и минусы при выборе режима налогообложения.

Яндекс Маркет работает с самозанятыми достаточно давно

Чтобы начать работать на Яндекс Маркете, нужно получить статус самозанятого и зарегистрироваться на площадке маркетплейса. Не забываем, что согласно закону, самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства.

На Яндекс Маркете действует ряд ограничений.

Нельзя продавать:

  • продукты питания;

  • товары, требующие сертификации или маркировки;

  • уцененные товары — например, бывшие в употреблении.

Какие модели работы доступны самозанятым?

  • FBS – храните товары на своем складе, привозите заказ в сортировочный центр или пункт приема Маркета, доставку заказов осуществляет Маркет.

  • Экспресс – курьеры приезжают прямо к вашему складу, забирают заказы и сразу развозят покупателям. Доставка 1-2 часа.

  • DBS – хранение и доставка силами продавца.

Продавать товары можно только физическим лицам.

Чтобы все четко работало, понадобится связать кабинет на Яндекс Маркете с сервисом “Мой налог”. 

  1. Нужно зарегистрироваться в сервисе “Мой налог” и стать самозанятым.

  2. Регистрируетесь на Яндекс Маркете, указывая тот же номер телефона, который указали при регистрации в Мой налог.

  3. Далее нужно связать ЛК Яндекс Маркета и “Мой налог”: заходим в Мой налог в раздел Настройки – Партнеры и выбираем иконку Яндекса, нажимаем Подтвердить. 

  4. Возвращаетесь в кабинет на Яндекс Маркете, переходите во вкладку Сводка, и нажимаете Готово.

Обратите внимание: ЯндексМаркет не может подключить несовершеннолетних самозанятых и иностранных граждан.

Как самозанятым платить налог на Маркете?

Маркет с селлерами работает по двум договорам оказания услуг:

  • Договор на размещение – в рамках этого договора Яндекс Маркет предоставляет услуги маркетплейса: размещает товары на витрине, привлекает покупателей, переводит деньги за товары, упаковывает и доставляет посылки. Покупателями по данному договору являются физические лица, ставка налога в этом случае – 4 %.

  • Договор на продвижение – по этому договору Маркет поставщику компенсирует денежные средства за участие в акциях, либо если ваш покупатель оплатил баллами Яндекс Плюса. Яндекс Маркет от имени поставщика сам сделает УПД на реализацию, где продавцом будет селлер, а покупателем Маркет. А если покупатель юридическое лицо, то ставка налога для самозанятых – 6%.

Чтобы заплатить налог, нужно его верно отразить в сервисе «Мой налог». Для этого нужно посчитать две цифры за месяц по вышеназванным договорам и отразить их не позже 9 числа следующего за отчетным месяцем. Например, за октябрь нужно отразить доход в сервисе «Мой налог» не позже 9 ноября.

Как узнать, какую сумму декларировать?

В личном кабинете Маркета выбираем «Бухгалтерия»«Финансовые отчеты»«По платежам» и формируем отчет за необходимый месяц.

Собираем данные по договору на размещение:

  • В столбце «Дата транзакции» задайте нужный календарный месяц.

  • В столбце «Источник транзакций» выберите в фильтре «Платеж покупателя» и «Возврат платежа покупателя». Общую сумму этого столбца надо задекларировать в сервисе «Мой налог» под 4 %. Это реализация нашим покупателям – физическим лицам за текущий месяц.

 Собираем данные по договору на продвижение:

  • В столбце «Источник транзакций» выберите в фильтре 4 пункта: «Платеж за скидку маркетплейса» и «Возврат за скидку маркетплейса», «Платеж за скидку по баллам Яндекс Плюс» и «Возврат за скидку по баллам Яндекс Плюс».

  • Если вы работаете по модели DBS, выберите еще 2 фильтра: «Платеж за скидку на доставку» и  «Возврат за скидку на доставку». Общую сумму этого столбца надо задекларировать в сервисе «Мой налог» под 6 %. Эту сумму вам Маркет компенсирует и пришлет на расчетный счет.

Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговый орган уведомляет самозанятого о сумме налога через сервис "Мой налог".

Не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом необходимо уплатить налог.

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Онлайн-школа Рузанны Оганесян

Онлайн-школа Рузанны Оганесян

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Комментарии

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