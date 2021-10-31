Факторинг — финансовый инструмент для компаний, продающих свои товары или услуги покупателю на условиях отсрочки платежа. Факторинг подразумевает участие в сделке трех сторон: поставщик, покупатель, факторинговая компания (например, СберФакторинг). Наиболее распространенные виды факторинга — с регрессом и без регресса. Основное отличие этих видов факторинга в том, какая из сторон принимает на себя риск неплатежа.

Факторинг без регресса — вид факторинга, при котором риск неплатежа покупателем за поставку принимает на себя факторинговая компания.

Поясним на примере применение факторинга без регресса

Ваша компания поставляет металлические трубы покупателю — крупной нефтегазовой компании ООО «РГНУ», которая аккредитована в факторинговой компании. Это значит, что вы можете оформить факторинг без права регресса. По условиям договора между вами и ООО «РГНУ» предусмотрена отсрочка платежа в 90 дней. Для того чтобы получить деньги сразу после поставки, вы обращаетесь в факторинговую компанию. По истечении срока отсрочки ООО «РГНУ» перечислит деньги не вам, а фактору. Если этого не произойдет, то фактор самостоятельно взыскивает сумму поставки с покупателя.

Этапы факторинга без регресса:

поставщик отгружает товар покупателю на условиях отсрочки платежа;

факторинговая компания выплачивает большую часть суммы (до 100%) поставщику сразу после поставки;

покупатель выплачивает всю сумму поставки фактору по истечении срока отсрочки;

фактор переводит поставщику остаток суммы, взимая свою комиссию.

Прежде чем профинансировать поставку, фактор оценивает платежеспособность покупателя. После этого заключается договор факторингового обслуживания с поставщиком, в рамках которого фактор выплачивает ему сумму поставки после отгрузки товара. Если покупатель не оплатит задолженность, фактор взыскивает деньги с него.

Факторинг позволяет поставщику решать сразу несколько задач:

Снизить риск неоплаты покупателем;

Устранить кассовый разрыв;

Увеличить оборотный капитал;

Расширить клиентскую базу и каналы сбыта.

В нынешних условиях бизнесу для успешной деятельности необходимо использовать современные финансовые продукты, которые предлагает СберФакторинг.

Большинство покупателей сегодня работают на условиях отсрочки платежа, при этом не каждый поставщик может принять эти условия без ущерба для своего бизнеса. И именно факторинг без права регресса позволяет обезопасить от невыплат и финансовых проволочек.