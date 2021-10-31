Факторинг – это комплекс финансовых услуг для поставщиков, которые поставляют товары или оказывают услуги с отсрочкой платежа. Это эффективный инструмент для компаний, работающих практически во всех отраслях.

Суть факторинга заключается в том, что фактор выплачивает поставщику до 100% от суммы (в зависимости от условий договора) сразу после поставки.

Вот как это выглядит:

поставщик отгружает товар покупателю;

факторинговая компания (например, СберФакторинг) сразу выплачивает до 100% от суммы поставщику;

по истечении срока отсрочки покупатель выплачивает всю сумму фактору;

фактор переводит поставщику остаток суммы, взимая свою комиссию.

Факторинг с регрессом предполагает, что риск неоплаты задолженности покупателем лежит на поставщике. Если покупатель не вносит оплату за поставку в срок или в полном объеме, факторинговая компания имеет право взыскать выплаченную сумму у поставщика.

Факторинг с регрессом наиболее выгоден и безопасен в работе с постоянными проверенными покупателями.

Основные преимущества факторинга с правом регресса:

Поступление денег сразу после отгрузки товара или оказания услуги;

Устранение кассового разрыва;

Повышение конкурентоспособности компании за счет предоставления покупателям нужных условий оплаты;

Расширение клиентской базы.

Заключение

Сегодня все больше производителей и поставщиков пользуются продуктами компании СберФакторинг для развития своего бизнеса. Как правило, факторингом с регрессом пользуются быстрорастущие компании, обеспечивая себе непрерывное пополнение оборотных средств и эффективное распределение денежных потоков.