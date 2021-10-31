В текущих рыночных условиях каждая компания ищет различные финансовые решения, чтобы избежать кассовых разрывов и сократить риски при продаже своей продукции. Этот вопрос особенно важен, если компания поставляет продукцию на условиях отсрочки платежа.

В международной торговле существует множество финансовых инструментов: лицензии, субсидии, квоты и многие другие. Международный факторинг выделяется в этом перечне, поскольку представляет собой целый комплекс услуг, а не только источник финансирования.

Сделка по факторингу включает трех участников:

продавец товаров или услуг (поставщик);

покупатель (дебитор);

фактор, например СберФакторинг.

Международный факторинг — это факторинг, применимый в случае, когда поставщик и дебитор резиденты разных стран. Существует два вида международного факторинга — импортный и экспортный факторинг.

Возможности импортного факторинга:

для предприятий использование инструмента импортного факторинга станет хорошей возможностью получить денежные средства и произвести расчеты с контрагентом, не нарушая условия расчетов по контракту;

покупатели могут повысить объемы закупок;

покупатели могут привлечь новых поставщиков из разных стран.

Возможности экспортного факторинга:

можно увеличить объемы проданных товаров;

избежать кассовых разрывов;

закрыть риск неплатежа покупателя.

Пример схемы международного факторинга

Российская компания-поставщик «Снежинка» подписала договор на поставку елочных игрушек с компанией «Зима» из Казахстана. Сумма первой отгрузки составила 1 000 000 рублей. Дата отгрузки 20 сентября. Оплата должна быть внесена покупателем через 3 месяца — до 20 декабря. Для того, чтобы сразу получить денежные средства по контракту компания «Снежинка» обратилась в СберФакторинг.

«Снежинка» информирует компанию «Зима» о факторинговой схеме расчетов и смене платежных реквизитов.

В результате «Снежинка» получает от фактора сразу после поставки на свой счет денежные средства (например, 95% от суммы поставки), а компания «Зима» рассчитывается по истечении срока отсрочки платежа с факторинговой компанией.

Такая факторинговая схема популярна в мире, поскольку каждая сторона достигает своей цели.