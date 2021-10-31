В текущих рыночных условиях каждая компания ищет различные финансовые решения, чтобы избежать кассовых разрывов и сократить риски при продаже своей продукции. Этот вопрос особенно важен, если компания поставляет продукцию на условиях отсрочки платежа.
В международной торговле существует множество финансовых инструментов: лицензии, субсидии, квоты и многие другие. Международный факторинг выделяется в этом перечне, поскольку представляет собой целый комплекс услуг, а не только источник финансирования.
Сделка по факторингу включает трех участников:
- продавец товаров или услуг (поставщик);
- покупатель (дебитор);
- фактор, например СберФакторинг.
Международный факторинг — это факторинг, применимый в случае, когда поставщик и дебитор резиденты разных стран. Существует два вида международного факторинга — импортный и экспортный факторинг.
Возможности импортного факторинга:
- для предприятий использование инструмента импортного факторинга станет хорошей возможностью получить денежные средства и произвести расчеты с контрагентом, не нарушая условия расчетов по контракту;
- покупатели могут повысить объемы закупок;
- покупатели могут привлечь новых поставщиков из разных стран.
Возможности экспортного факторинга:
- можно увеличить объемы проданных товаров;
- избежать кассовых разрывов;
- закрыть риск неплатежа покупателя.
Пример схемы международного факторинга
Российская компания-поставщик «Снежинка» подписала договор на поставку елочных игрушек с компанией «Зима» из Казахстана. Сумма первой отгрузки составила 1 000 000 рублей. Дата отгрузки 20 сентября. Оплата должна быть внесена покупателем через 3 месяца — до 20 декабря. Для того, чтобы сразу получить денежные средства по контракту компания «Снежинка» обратилась в СберФакторинг.
«Снежинка» информирует компанию «Зима» о факторинговой схеме расчетов и смене платежных реквизитов.
В результате «Снежинка» получает от фактора сразу после поставки на свой счет денежные средства (например, 95% от суммы поставки), а компания «Зима» рассчитывается по истечении срока отсрочки платежа с факторинговой компанией.
Такая факторинговая схема популярна в мире, поскольку каждая сторона достигает своей цели.