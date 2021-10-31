Среди разновидностей факторинга выделяют агентский факторинг — инструмент финансирования кредиторской задолженности.
Агентский факторинг позволяет покупателю финансировать неограниченное количество поставщиков и удлинить отсрочку платежа. Не требует заключения факторингового договора между поставщиками и фактором.
При такой схеме договор заключается с покупателем (дебитором), который передает полномочия факторинговой компании, например СберФакторинг, финансировать свою кредиторскую задолженность.
Какие преимущества агентского факторинга для покупателей:
- Удлинение отсрочки платежа перед поставщиками до 365 дней.
- Беззалоговое финансирование.
- Выгодные условия сотрудничества с поставщиками за счет быстрой оплаты.
- Упрощенная процедура оформления: один договор предполагает оплату поставок неограниченному количеству поставщиков.
Также важным преимуществом является то, что агентский факторинг не является кредитом, и задолженность по нему перед фактором отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность, а не как ссудная.
Этапы подключения агентского факторинга:
- Факторинговая компания СберФакторинг заключает договор агентского факторинга с покупателем.
- Покупатель принимает товары/услуги у поставщиков. После этого направляет фактору платежное поручение на оплату поставок.
- Факторинговая компания оплачивает поставщикам сумму поставки в полном объеме.
- Покупатель после истечения срока контрактной отсрочки выплачивает фактору сумму задолженности.