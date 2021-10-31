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Агентский факторинг

Для рубрики Кредиты
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Среди разновидностей факторинга выделяют агентский факторинг — инструмент финансирования кредиторской задолженности.

Агентский факторинг позволяет покупателю финансировать неограниченное количество поставщиков и удлинить отсрочку платежа. Не требует заключения факторингового договора между поставщиками и фактором.

При такой схеме договор заключается с покупателем (дебитором), который передает полномочия факторинговой компании, например СберФакторинг, финансировать свою кредиторскую задолженность.

Какие преимущества агентского факторинга для покупателей:

  1. Удлинение отсрочки платежа перед поставщиками до 365 дней.
  2. Беззалоговое финансирование.
  3. Выгодные условия сотрудничества с поставщиками за счет быстрой оплаты.
  4. Упрощенная процедура оформления: один договор предполагает оплату поставок неограниченному количеству поставщиков.

Также важным преимуществом является то, что агентский факторинг не является кредитом, и задолженность по нему перед фактором отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность, а не как ссудная.

Этапы подключения агентского факторинга:

  1. Факторинговая компания СберФакторинг заключает договор агентского факторинга с покупателем.
  2. Покупатель принимает товары/услуги у поставщиков. После этого направляет фактору платежное поручение на оплату поставок.
  3. Факторинговая компания оплачивает поставщикам сумму поставки в полном объеме.
  4. Покупатель после истечения срока контрактной отсрочки выплачивает фактору сумму задолженности.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
СберФакторинг
СберФакторинг
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