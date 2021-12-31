Сравнение факторинга и аккредитива

Факторинг — это финансовый инструмент для компаний, которые продают товары или услуги с отсрочкой платежа. В роли поставщика могут выступать исполнитель, подрядчик, производитель. Поставщик получает не только деньги, но и защиту на случай, если дебитор перестает оплачивать счета (при факторинге без регресса).

Преимущества факторинга:

не нужен залог;

полученное от фактора финансирование может использоваться без контроля целевого использования;

лимит расширяется по мере увеличения объемов поставок;

риск неоплаты товара со стороны покупателя принимает на себя фактор (при факторинге без регресса);

не отражается в балансе как кредитное обязательство.

Как работает факторинг: продавец поставляет товар покупателю на условиях отсрочки платежа, например, 100 дней. Чтобы не ждать деньги этот срок, он обращается в факторинговую компанию, например, в СберФакторинг и заключает с ней договор. После поставки товара покупателю он получает до 100% суммы сразу. А по истечении срока отсрочки 100 дней покупатель выплачивает сумму поставки фактору.

Аккредитив — это форма расчётов, при которой банк обязуется перевести денежные средства компании при предоставлении документов, подтверждающих полное исполнение своих обязательств по договору, для которого он был открыт.

Преимущества аккредитива:

снижение рисков неплатежа и не поставки товара;

соблюдение интересов всех участников сделки;

возможность комплексных расчетов по контракту.

Как работает аккредитив: покупатель открывает счет, кладет на него деньги и просит банк оформить на него аккредитив. Банк выпускает аккредитив, где указано, при каких условиях продавец получит деньги. С этого момента деньги на счете покупателя заблокированы банком до окончания срока действия аккредитива. Покупатель передает аккредитив продавцу. Продавец выполняет условия договора, приносит аккредитив в свой банк или банк, который открыл аккредитив, и получает деньги.

Отличие от факторинга

Факторинг является способом получения финансирования для поставщика и снижает риски неплатежей. Аккредитив призван защитить интересы покупателя от рисков непоставки товара.