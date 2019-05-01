Как бухгалтеру оценивать запасы по ФСБУ 5/2019

С 1 января 2021 года учет запасов организация должна вести по новому стандарту ФСБУ 5/2019, утвержденному приказом Минфина № 180н от 15.11.2019. Стандарт обязателен к применению всеми организациями, кроме бюджетных и микропредприятий на упрощенной системе налогообложения.

Основные изменения

Самые серьезные изменения затронули сам учет запасов: появились новые методы их оценки, в том числе, по справедливой стоимости, новые правила по учету незавершенки и готовой продукции, введена обязательная проверка запасов на обесценение, применение справедливой стоимости для оценки запасов.

Теперь приходовать материалы под тем наименованием, которое указал поставщик необязательно.

После того, как организация приняла запасы к учету, ей разрешается изменить единицы учета, так как предприятие вправе самостоятельно определять наименование и единицу запасов исходя из их вида, предназначения и планов по использованию (п. п.6, 7 ФСБУ 5/2019).

Оценка запасов при принятии к учету (кроме готовой продукции и незавершенного производства)

Большая часть запасов при поступлении оценивается по фактической себестоимости. Все виды скидок, льгот, уступок от поставщиков уменьшают фактическую себестоимость. Возмещаемые налоги и сборы, включая НДС, вычитаются, как и прежде.

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Согласно ФСБУ 5/2019 фактическая себестоимость включает в себя затраты на создание и (или) приобретение запасов. Помимо этого, в нее входят расходы по приведению запасов в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, а именно:

затраты на доработку, сортировку, фасовку, улучшение технических характеристик запасов;

доставку к месту реализации, потребления и использования запасов;

оценочные обязательства по демонтажу, утилизации, восстановлению окружающей среды;

процентные расходы за отсрочку платежа (если платеж отсрочен более чем на 12 месяцев). Определение суммы процентов происходит либо по договору, либо расчетным путем.

Если организация применяет упрощенный способ учета запасов, то согласно п.7 ФСБУ 5/2019 формирование фактической себестоимости в ней происходит особым правилом: в нее включаются лишь суммы, подлежащие уплате продавцу (без НДС, на дату признания).

ФСБУ 5/2019 ввел особые правила признания запасов — материальных ценностей, которые остаются в полном или частичном распоряжении организации после выбытия внеоборотных активов. А также запасов, образующихся в процессе содержания и ремонта внеоборотных активов.

В этих случаях за фактическую себестоимость принимается меньшая из величин:

стоимость учета аналогичных запасов, созданных или приобретенных при обычном операционном цикле;

балансовая стоимость списываемых активов и затрат на демонтаж и разборку основных средств, в связи с извлечением материальных ценностей, приведение их в состояние, необходимое для продажи, потребления, использования.

В себестоимость запасов не включаются затраты в связи с ЧП, авариями, стихийными бедствиями, а также траты на хранение. Исключение составляет хранение, которое является частью подготовки к использованию или обусловлено особенностями создания (приобретения).

Запас получен на безвозмездной основе или по договору мены

В этой ситуации запас приходуется по справедливой стоимости полученного имущества. Для целей ФСБУ 5/2019 справедливая стоимость определяется порядком, установленным МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н. Если справедливую стоимость полученного установить имущества установить невозможно, используется справедливая стоимость переданных запасов. Однако, на наш взгляд, такие случаи будут очень редкими.

Если организация ведет упрощенный учет, то справедливую стоимость поступивших запасов может не определять, а отражать их по балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг (п. 14 ФСБУ 5/2019).

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Оценка незавершенного производства и готовой продукции

Введено понятие прямых и косвенных расходов. Фактическая себестоимость незавершенного производства включает и те, и другие затраты. Прямые расходы — это затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг. Косвенные расходы — это затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг.

Организация сама должна определить перечни прямых и косвенных расходов, также, как и способ распределения косвенных. Важно помнить, что в производственные расходы не входят:

сверхнормативные затраты, которые возникают, как правило, по причине брака, простоя и т.п. (ранее они включались в себестоимость незавершенного производства);

чрезвычайные расходы;

управленческие расходы (исключая непосредственно связанные с производством);

расходы на хранение (исключая те, которые являются частью технологии);

расходы на рекламу и продвижение продукции;

иные расходы, не связанные с производством (п. 26 ФСБУ 5/2019).

Имеет значение и серийность. Если предприятие производит единичные заказы, они отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости.

При массовом (серийном) производстве, можно оценивать незавершенное производство:

по прямым затратам; или

по плановой (нормативной) себестоимости.

Плановые (нормативные) затраты фиксируются в плановых калькуляциях, сметах исходя из нормальных (обычно необходимых) объемов использования производственных ресурсов в условиях нормальной загрузки мощностей. Плановые затраты подлежат пересмотру при изменении производственных условий. Все сверхнормативные расходы немедленно списываются на убытки периода.

Разница между плановыми и фактическими затратами на производство учитывается в качестве отклонений в периоде признания выручки от продажи (п. 27, подп. «а» п. 43 ФСБУ 5/2019) и списывается на расходы периода.

Признание запасов в расходах

Этой ситуации изменения не коснулись. При отпуске запасов в производство, отгрузке покупателю товара или готового продукта, а также при списании себестоимость рассчитывается одним из прежних способов:

по себестоимости единицы товара;

по средней себестоимости, рассчитанной за месяц, неделю, день, иной период, или по мере поступлений новых партий запасов;

методом ФИФО.

Если у организации есть уверенность в том, что запасы в будущем выгоды не принесут, то их стоимость сразу же списывается на расходы (п. 41 ФСБУ 5/2019).

Чистая стоимость продажи и обесценение запасов

ФСБУ 5/2019 вводит новое понятие — чистая стоимость продажи. Это предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи.

Чистая стоимость запасов, отличных от готовой продукции и товаров, является расчетной величиной. Она определяется как доля предполагаемой цены, по которой организация может продать готовую продукцию, работы, услуги, в производстве которых используются указанные запасы. Доля должна соответствовать вкладу данного запаса в готовую продукцию, например, может применять расчет на пропорциональной основе и метод функционально-стоимостного анализа.

Только если определение указанной величины является затруднительным, за чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, может быть принята цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

Положительная разница между фактической себестоимостью запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости).

Организации на упрощенке могут оценивать запасы только по фактической себестоимости без признания обесценения.

Указанные выше изменения являются серьезным шагом к повышению достоверности данных бухгалтерской отчетности РСБУ, соответственно, она становится все более надежным источником информации для управленческих и инвестиционных решений.

Все изменения, связанные с началом применения ФСБУ 5/2019, необходимо отразить в учетной политики в конце 2020 года. Чтобы более не упускать ничего важного, предлагаем поручить ваш бухгалтерский учет «СберРешениям». К вашим услугам — самые опытные специалисты, выгодные условия и всесторонняя поддержка.

Автор: Татьяна Терешко, Руководитель управления методологии финансового аутсорсинга СберРешений