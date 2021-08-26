Соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами будет расторгнуто

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения вступило в силу еще в 1998 году, и применялось с 1 января 1999 года.

По информации Минфина РФ, за этот период в Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так, в 2017 году объем таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018 – более 412 млрд рублей, а в 2019 – более 339 млрд рублей.

В марте 2020 года по поручению президента Россия инициировала пересмотр ряда налоговых соглашений, которые наиболее популярны для структурирования холдинговых компаний.

С Кипром, Люксембургом и Мальтой соглашения были изменены – введена ставка 15% у источника на дивиденды и проценты, с сохранением ставки 5% для ряда исключений, например, для публичных компаний, государственных структур, пенсионных фондов.

Переговоры с Нидерландами не привели к такому же результату, в результате российская сторона инициировала денонсацию.

С 1 января 2022 года Соглашение прекращает действовать.

Основные последствия денонсации

Отмена Соглашения затрагивает не только отмену льготных ставок налога у источника, но и следующие аспекты:

1. Изменения в налогообложение контролируемых иностранных компаний – КИК.

Налоговый кодекс предусматривает основания для освобождения прибыли КИК, для использования которых необходимо наличие соглашения со страной ее резидентства. Теперь эти положения неприменимы для Нидерландов.

Кроме того, расчет прибыли голландской КИК теперь должен осуществляться по правилам главы 25 Налогового кодекса, если только у КИК нет аудиторского заключения по ее отчетности.

2. Отмена взаимосогласительных процедур, предназначенных для разрешения споров в отношении налогообложения трансграничных операций по международному соглашению.

3. Отмена зачета НДФЛ.

Доходы, полученные российскими налоговыми резидентами из-за рубежа, облагаются НДФЛ. При этом Налоговый кодекс предусматривает, что налог, удержанный в иностранном государстве, может быть зачтен в счет уплаты российского налога – но только это предусмотрено соответствующим международным соглашением.

Соглашение с Нидерландами предусматривало возможность такого зачета.

В его отсутствие, может сложиться ситуация двойного налогообложения зарубежных доходов физлица.

Последствия денонсации для корпораций

Остановимся подробнее на последствиях отмены Соглашения для корпораций.

Соглашением была установлена льготная ставка налога на дивиденды у источника 5% при выполнении ряда условий:

фактическое право на доход;

прямое участие в капитале в доле выплачивающей стороны не менее 25%;

инвестиции в компанию в размере не менее 75 тысяч ЭКЮ (1:1 при перерасчете в евро);

Предусматривалась также ставка 0% в отношении процентов и роялти, при условии фактического права на доход у получателя.

С 1 января 2022 года налог у источника выплаты удерживается в РФ по ставкам согласно главе 25 Налогового кодекса: 15% – в отношении дивидендов 20% – в отношении иных пассивных доходов, включая: проценты по долговым обязательствам;

роялти (доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности);

доходы от реализации акций организаций, более 50% активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

Таким образом, влияние денонсации для международных групп компаний может быть существенным – в зависимости от объемов и сумм внутригрупповых транзакций.

Альтернативные варианты

Чтобы минимизировать налоговые последствия от денонсации Соглашения, компании с учетом сложившейся структуры группы, могут рассмотреть различные опции.

1. Сквозной подход.

Положения Налогового кодекса предоставляют нам возможность использовать так называемый сквозной подход: не ликвидируя и не перемещая голландскую компанию, мы игнорируем ее для налоговых целей, как если бы выплата напрямую выплачивалась следующему звену.

Такой подход возможен только в случае, если у такой компании отсутствует возможность определять экономическую судьбу такого дохода, что, безусловно, нуждается в документальном подтверждении.

2. Продажа доли компании в РФ на другого участника, либо Переезд промежуточного звена.

Два этих варианта предусматривают различные процедурные действия, однако суть сводится к следующему: получателем дохода от российской компании становится резидент нужной юрисдикции, с которой у России есть соглашение с хорошими условиями.

При этом необходимо учитывать положения соглашений между иностранными государствами, если в дальнейшем получатель дохода передает часть суммы иным компаниям группы.

Отметим, что Минфином уже озвучено намерение РФ пересмотреть соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, которыми предусматриваются крайне выгодные ставки при выводе дохода из России.

3. Признание налоговым резидентом РФ.

В качестве одного из вариантов может быть рассмотрено изменение места налогового резидентства голландской компании без перерегистрации бизнеса.

Иностранная компания, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через обособленное подразделение, вправе самостоятельно признать себя налоговым резидентом Российской Федерации.

Следует учесть, что судебная практика применения норм о налоговом резидентстве компаний является крайне ограниченной.

В данном случае прежде всего необходима консультация зарубежных коллег в отношении правил определения налогового резидентства.

4. Создание субхолдинговой компании.

Если компания в Нидерландах – не промежуточная компания, а ведущая бизнес, и не может быть редислоцирована без существенных потерь, в структуру может быть введена «прослойка» между российской и голландской компаниями. При этом, представляется необходимой передача части функций и полномочий на распоряжение средствами в адрес данной компании – наделение ее функциями фактического получателя дохода, а также выполнение иных критериев международных соглашений.

Ограничение международного налогового планирования

С 1 января 2021 года вступила в силу Многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Конвенция).

Конвенция дополняет положения действующий налоговых соглашений, в частности, следующими ограничениями:

Тест основной цели (principal purpose test), позволяющий налоговым органам отказать в применении льгот, если применение таких льгот было основной или одной из основных целей структурирования операций . Данный тест будет применяться в совокупности с концепцией фактического права на доход, которая уже закреплена в налоговых соглашениях;

(principal purpose test), позволяющий налоговым органам отказать в применении льгот, если применение таких льгот было основной или одной из основных . Данный тест будет применяться в совокупности с концепцией фактического права на доход, которая уже закреплена в налоговых соглашениях; Может быть установлен дополнительный критерий для применения льготной ставки налога у источника на дивиденды в виде непрерывного владения долями/акциями выплачивающей дивиденды компании не менее 365 дней.

26 ноября 2020 года Россия завершила необходимые процедуры для вступления в силу Конвенции в отношении 34 государств. Россия планирует распространить действие Конвенции на 71 страну, соответственно налоговые соглашения между этими странами будут изменены.

В силу отсутствия какой-либо практики, на текущий момент можно только предположить, что вступление в силу Конвенции повлечет более пристальное внимание налоговых органов к налогообложению трансграничных операций.

Выводы

Если у Вас есть контрагенты или участники - голландские компании, Вам необходимо оценить налоговую нагрузку при денонсации Соглашения,

Вступление в силу Конвенции дополнительно ограничивает возможности международного налогового планирования,

Если налоговая нагрузка существенно возрастает со следующего года, мы рекомендуем тщательно проанализировать возможные варианты перед принятием решения о реструктуризации.

Автор – Алена Козлова, Ведущий юрист СберРешений.