К чему приведут ошибки на старте бизнеса

При создании своего бизнеса предприниматели много внимания уделяют вопросам продвижения и увеличения продаж, что вполне естественно. При этом часто упускают из виду важные юридические и организационные вопросы, что может привести к серьезным проблемам и даже к закрытию бизнеса.

Рассмотрим типовые ошибки, которые допускают начинающие бизнесмены.

Выбор организационно-правовой формы

К малому бизнесу относятся предприятия и ИП, соответствующие признакам, указанным в ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

Микропредприятие — среднесписочная численность сотрудников до 15 человек включительно, доход не выше 120 млн рублей в год.

— среднесписочная численность сотрудников до 15 человек включительно, доход не выше 120 млн рублей в год. Малое предприятие — от 16 до 100 человек включительно и ограничение дохода до 800 млн рублей в год.

Малый бизнес чаще всего регистрируется в форме ИП или ООО. Но можно также организовать, например, АО, акции которого отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. При этом зачастую предприниматели не задумываются над формой своего бизнеса, торопятся открыться, а там — как пойдет.

Однако, перевод уже работающего бизнеса с ИП на ООО или обратно осуществить не так уж и просто. Ведь надо не только перевести все имущество и сотрудников, но и перезаключить договоры с поставщиками и покупателями. Это занимает время, к тому же в процессе могут «потеряться» некоторые из контрагентов.

Форму ведения бизнеса стоит продумать до регистрации, оценить плюсы и минусы каждой из них.

Например, ИП проще открыть и закрыть, предпринимателю легче распоряжаться прибылью бизнеса:

ИП может тратить средства без ограничений — все деньги, после того, как уплачены налоги, принадлежат ИП, в отличие от участников общества: участники ООО не могут снимать любые суммы в любое время, в отличие от ИП. Единственный способ распределить прибыль со счета общества легально — дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества не чаще раза в квартал.

Банки предлагают для ИП более низкие комиссии и выгодные программы кэшбека.

С другой стороны, если вы планируете делать бизнес с партнерами, привлекать инвесторов, лучше выбирать ООО (в отдельных случаях — АО, см. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). Также при выборе формы ведения бизнеса стоит учесть потенциальных покупателей: статус ООО придает солидности, не все крупные компании готовы работать с ИП.

При создании ООО избегайте типовых уставов. Ведь устав — это документ, определяющий, среди прочего, порядок управления обществом. В нем можно и нужно прописать условия, актуальные именно для вашего бизнеса. Специалисты СберРешений проверят или самостоятельно подготовят документы для регистрации. Вы можете пройти юридическую экспресс-проверку или заручитесь постоянной юридической поддержкой по абонентскому обслуживанию.

Фиктивный адрес

При регистрации компании не рекомендуем покупать номинальный адрес. Ведь по адресу регистрации организация будет получать всю официальную корреспонденцию, как от контрагентов, так и от контролирующих органов — ФНС, ПФР и т. д.

Если ИП не проживает по месту регистрации, или организация не находится по юридическому адресу, — нужно позаботиться о пересылке корреспонденции по месту фактического нахождения ИП (организации), чтобы не пропустить важное письмо или требование.

Например, претензию от покупателя.

А также не получить неприятный сюрприз в виде списания денег судебными приставами или блокировки счета налоговой инспекцией. Для получения корреспонденции по месту фактического нахождения достаточно написать заявление в почтовом отделении.

Более того, отсутствие компании по месту регистрации может обернуться закрытием бизнеса. Налоговая уже много лет проводит проверку адресов. Если в результате проверки налоговиками будет зафиксирован факт отсутствия юридического лица по указанному адресу, то в отношении организации в ЕГРЮЛ будет внесена отметка о недостоверности сведений, которая может стать причиной исключения компании из госреестра по инициативе ИФНС.

Выбор системы налогообложения

Из-за неправильно выбранной системы налогообложения сумма платежей в бюджет может оказаться гораздо больше планируемой. И вместо вложений в развитие бизнеса придется платить налоги.

Чтобы не прогадать с системой налогообложения, стоит просчитать суммы налогов на основании прогнозных показателей бизнеса и после этого принимать решение. Кроме того, рекомендуем изучить региональное законодательство. Сниженные ставки налогов и льготы для отдельных категорий налогоплательщиков часто устанавливаются на уровне регионов.

Малый бизнес в основном применяет упрощенную систему налогообложения. Хотя она и имеет ряд исключений. К примеру, нельзя применять УСН, если деятельность связана с производством подакцизных товаров или в ООО более 25% долей принадлежат другим организациям. Полный список ограничений читайте в пункте 3 ст. 346.12 НК РФ

На УСН есть выбор между объектами обложения: доходы — со ставкой 6%, доходы минус расходы — со ставкой 15%. При выборе объекта обложения УСН имеет значение доля расходов.

Простое правило: если расходы составляют 60 и более процентов от выручки, выгоднее применение УСН доходы минус расходы, если расходы менее 60%, лучше выбрать объект обложения доходы.

Выбирая систему налогообложения, стоит помнить, что применение УСН имеет ряд ограничений. Например, если вы планируете открывать филиал или заниматься производством подакцизной продукции, применение УСН будет невозможным.

В целом, самый простой способ выбрать систему налогообложения — сориентироваться по ожидаемому объему выручки и численности персонала.

Так, для ИП, если ожидаемая выручка:

меньше 2,4 млн рублей в год, а наемные работники не нужны — можно применять НПД;

меньше 60 млн рублей в год, а количество работников до 15 человек — ПСН;

меньше 200 млн рублей, а количество персонала до 130 человек — УСН;

больше 200 млн рублей — только ОСНО.

А для ООО есть только 2 варианта, если ожидаемая выручка:

меньше 200 млн рублей, а количество работников не более 130 человек — УСН;

больше 200 млн рублей — только ОСНО.

Выбор вида деятельности

Применяемые бизнесом виды деятельности легко посмотреть в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. И зачастую там можно увидеть произвольный набор кодов ОКВЭД, мало связанный с реальной деятельностью предпринимателя или компании.

Несоответствие зарегистрированных кодов ОКВЭД фактическим видам деятельности может стать причиной попадания в список недобросовестных налогоплательщиков по мнению налоговой. А это означает проблемы не только у вас, но и у ваших контрагентов, поскольку, по мнению налоговой, налогоплательщики обязаны проявлять заботливость и осмотрительность при выборе контрагентов.

Кроме того, последствиями недочетов в кодах может стать отказ в вычетах НДС, невозможность применения спецрежима, увеличение ставки страховых взносов (например, для взносов по несчастным случаям в ФСС важен основной ОКВЭД). Также правильный основной ОКВЭД поможет получить коронавирусную поддержки со стороны государства, если деятельность ведется в пострадавших отраслях.

При регистрации бизнеса стоит указывать только те виды деятельности, которыми вы собираетесь заниматься. Не стоит расписывать там половину ОКВЭД «на всякий случай». Если вдруг вы захотите сменить сферу деятельности, всегда можно добавить новые коды.

Важно: Отдельные виды деятельности требуют специальных разрешений. Прежде чем начинать бизнес, изучите требования закона к выбранным видам деятельности. Нужна ли лицензия, а может необходимо членство в СРО или специальная аккредитация.

Незнание законов

Российское законодательство меняется постоянно. Причем изменения могут вводиться в несколько этапов. И то, что еще месяц назад было можно, сегодня уже нельзя. Уследить за всеми изменениями бывает сложно. Особенно предпринимателям, чье внимание сосредоточено на развитии бизнеса и времени на мониторинг законодательства просто не остается.

Однако, незнание законов может выйти боком. Например, в соответствии со ст.14.5 КоАП РФ штрафы за неприменение кассы могут достигать 100% от суммы непробитых чеков.

Следить за изменениями законодательства поможет профессиональный бухгалтер или юрист. СберРешения предлагает комплексное сопровождение по финансовым и юридическим вопросам.

Выбор контрагентов

Предприниматели, особенно начинающие, считают, что единственным критерием при выборе поставщика является привлекательная цена. Однако, реалии нашего рынка таковы, что перед заключением сделки стоит проверить контрагента. Ведь он может оказаться мошенником или банкротом.

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов уже давно считается необходимым для снижения налоговых рисков. Должная осмотрительность означает, что при выборе контрагентов для заключения сделок бизнес ориентируется не только на выгодную цену, но и на оценку потенциального партнера, его репутацию, опыт, наличие необходимых ресурсов.

Типовые договоры

Мало правильно выбрать контрагента. Важно еще правильно оформить отношения с ним.

Предприниматели, особенно в малом бизнесе, зачастую заключают договор на словах. По принципу — начнем работать, а бумаги потом как-нибудь оформим. И в лучшем случае, потом подписывается шаблонный договор, не раскрывающий суть сделки.

Недостаточно подписать типовой договор, скачанный в интернете. Договор, разработанный под условия конкретной сделки, поможет защитить права в случае споров с контрагентом. Кроме того, такой договор может стать дополнительным аргументом при общении с налоговой, например, для подтверждения реальности сделки.

СберРешения предлагают консультации в области договорного, корпоративного, трудового, международного права. Наши специалисты помогут с разработкой договоров, от согласования условий на переговорах с контрагентами до подготовки полного пакета договорной документации.

Отсутствие документов

Еще одна ошибка малого бизнеса — отсутствие первичных документов. Например, ИП на УСН 6% или патенте закупает товар на рынке за наличные, никаких документов, подтверждающих передачу товара, нет.

Однако, эти документы могут потребоваться, если придет запрос из банка в рамках закона № 115-ФЗ с просьбой подтвердить расходы на приобретение товара для обоснования легальности деятельности. Или к ИП может нагрянуть полиция с вопросом — откуда у него этот товар, ведь недавно ограбили склад с точно такой же продукцией.

Во избежание проблем с банком, налоговой и другими контролирующими органами рекомендуем своевременно обмениваться документами с поставщиками и покупателями. Ведь эти документы являются подтверждением факта передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Ошибки в налоговой отчетности

Желая сэкономить, начинающие предприниматели самостоятельно составляют и сдают отчетность в налоговую и фонды, рассчитывают налоги и отправляют платежи в бюджет. Причем делают это по остаточному принципу, когда вспомнят.

А потом обнаруживается, что им заблокировали счет или выставили штрафы и пени.

Законом установлены определенные сроки для уплаты налогов и сдачи отчетности. Нарушение этих сроков может привести к блокировке расчетного счета, уплате пени, штрафа, и, как следствие, к повышенному вниманию со стороны налоговой инспекции.

При формировании платежек на уплату налогов важно правильно заполнить реквизиты. Не только банковские, вроде номера счета и наименования получателя, но и специальные бюджетные, такие как КБК, ОКТМО и другие.

В случае ошибочного указания этих реквизитов могут возникнуть проблемы. Хотя закон и судебная практика поддерживает налогоплательщиков. Например, в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.05.2019 № Ф08-3969/2019 по делу № А32-26703/2018 отмечено, что налоговое законодательство не содержит такого основания для признания налога неуплаченным, как неправильное указание кода ОКТМО в случае поступления подлежащих уплате сумм налога в соответствующий бюджет. Подобные выводы сделаны также в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.04.2007 № А19-19632/06-Ф02-1816/2007. И тем не менее, как видите, иногда доказывать отсутствие вреда для бюджета приходится в суде.

Незаконная экономия на налогах

Желание снизить налоги любой ценой обычно дорого обходится бизнесу. Большинство применяемых схем уклонения от налогов хорошо известны налоговым инспекторам и сразу заметны.

Например, в последние годы особой популярностью у предпринимателей пользуется замена трудовых договоров на договоры подряда, перевод сотрудников в статус самозанятых или ИП. При этом суть отношений остается той же: работодатель — работник. В ходе проверок налоговые органы переквалифицируют эти договоры в трудовые, доначисляют НДФЛ и страховые взносы, пени и штрафы.

Уменьшение налоговых платежей не должно быть единственной целью заключения сделок, так считают налоговики, и суды их поддерживают. Однако, это не означает, что налоговое планирование вне закона. Разработка грамотных договоров, оптимизация бизнес-процессов, построение финансовой системы, использование льгот и преференций, все это позволяет законно снизить налоговые платежи.

Автор: Наталья Лазеева, эксперт СберРешений.