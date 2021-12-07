Бухгалтерские консультации: кому и зачем они нужны

Искать решения вопроса, касающегося учета и налогообложения, в интернете, на форумах, в специализированных журналах — это нормально. Но есть риски: консультанты не всегда имеют достаточной квалификации для решения вашего вопроса, и мало кто готов брать ответственность за свои рекомендации. Иное дело — чат с бухгалтером, чей профессиональный уровень подтвержден на самом высоком уровне, который готов разговаривать на одном языке с каждым, обратившимся за помощью.

Какие вопросы можно задать?

Если в общем, то все. Начинающего бизнесмена могут заинтересовать более общие аспекты:

подбор подходящего режима налогообложения;

оформление сотрудников (в т. ч. иностранцев) и расчеты с персоналом;

отчетность (в т. ч. нулевая), сроки сдачи;

ставки и сроки уплаты налогов и т. п.

Бухгалтерам с опытом может понадобиться консультация по поводу безопасного оформления самозанятых и исполнителей по ГПХ, особенности работы в системах госконтроля (ЕГАИС, «Честный Знак», прослеживаемость), а также специфические моменты:

учет в НКО;

распределение чистой прибыли в ООО;

работа с маркетплейсами;

операции с долями обществ;

закрытие / ликвидация бизнеса и т. п.

Кому это может быть интересно?

Начинающим бизнесменам. Имеется бизнес-идея, но также имеются и сомнения о выборе системы налогообложения, возникают вопросы относительно оформления операций, отчетности, кадрового учета. Собственникам бизнеса, которые сами не обладает достаточно глубокими познаниями в бухучете и налогообложения. Или желают проверить возникшие сомнения относительно правильности действий своего бухгалтера. Предпринимателям, попавшим в трудную ситуацию и срочно ищущим решение. Например, блокировка расчетного счета — это один из случаев, когда приходится срочно искать решение, когда нужна срочная консультация, причем со стороны (ведь не секрет, что иной раз именно действия своих сотрудников становятся причиной неприятностей). Начинающему бухгалтеру или достаточно опытному, но который желает проконсультироваться по какому-то нестандартному, сложному вопросу. Профессионалу-бухгалтеру, который хочет получить второе мнение по неоднозначному вопросу, или готовое решение, уже опробованное коллегами.

Примеры кейсов

Кейс № 1

Клиент узнал о мерах поддержки государства, но не был уверен, что может их применять. Бухгалтер проверил клиента, сообщил о доступных мерах и подробно объяснил, как собрать документы и заполнить заявления. Клиент получил все причитающиеся его бизнесу субсидии.

Кейс № 2

Организация оказывает услуги строительного характера с длительным циклом производства — от полугода до 11 месяцев. Система налогообложения — ОСНО. По имеющейся учетной политике затраты признавались в момент получения первичных учетных документов по выполненным работам, услугам, полученным материалам. Доход признавался в момент подписания окончательного акта выполненных работ с конечным заказчиком. Из-за того, что были разницы во времени между принятием расходов и доходов, в разных налоговых периодах финансовым и налоговым результатом был или существенный убыток, или доход, с которого возникал крупный налог к уплате, также возникал кассовый разрыв вследствие невозможности оплатить налог на прибыль или ФНС вызывала налогоплательщица с просьбой пояснить убыток.

Консультантом было предложено пересмотреть учётные политики в налоговом и бухгалтерском учете и принимать расходы по мере (или факту) реализации работ; была показана настройка 1С для данного способа учета. Таким образом, доходы и расходы отражались в одном периоде — в момент окончательной реализации проекта, у ИНФС не возникало претензий по убытку, а налог на прибыль стал почти одинаковым с финансовым результатом по итогам исполнения проекта и легко выплачивался за счет средств организации.

Кейс № 3

Клиент планировал оформить в штат иностранного гражданина, но точно не знал порядок действий, и решил подстраховаться, обратившись за консультацией. Оказалось, не зря — бухгалтер подробно рассказал порядок оформления сотрудника и сразу предупредил клиента о том, что в течение 3-х дней после заключения трудового договора нужно подать сведения в миграционную службу, чтобы избежать серьезных штрафов, о чем клиент ранее не знал.

Почему это выгоднее других вариантов?

Это модель основана на оплате за реально полученную услугу, т.е. вы платите лишь за реально полученную информацию и (или) консультацию. Так, можно сразу оплатить абонемент на месяц — как правило, ежемесячный платеж сопоставим с ценой разовой консультации в реальном времени, — и в любой момент в режиме чата задать интересующие вопросы. При необходимости можно оформить абонемент на письменное консультирование — весьма полезно, если речь идет о взаимодействии с кредитными организациями и налоговиками. В любом случае, цена своевременно полученной информации будет ниже, чем цена последствий принятия неверного решения.