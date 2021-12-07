Бухгалтерские консультации: кому и зачем они нужны

Искать решения вопроса, касающегося учета и налогообложения, в интернете, на форумах, в специализированных журналах — это нормально. Но есть риски: консультанты не всегда имеют достаточной квалификации для решения вашего вопроса, и мало кто готов брать ответственность за свои рекомендации. Иное дело — чат с бухгалтером, чей профессиональный уровень подтвержден на самом высоком уровне, который готов разговаривать на одном языке с каждым, обратившимся за помощью.
Какие вопросы можно задать?
Если в общем, то все. Начинающего бизнесмена могут заинтересовать более общие аспекты:
- подбор подходящего режима налогообложения;
- оформление сотрудников (в т. ч. иностранцев) и расчеты с персоналом;
- отчетность (в т. ч. нулевая), сроки сдачи;
- ставки и сроки уплаты налогов и т. п.
Бухгалтерам с опытом может понадобиться консультация по поводу безопасного оформления самозанятых и исполнителей по ГПХ, особенности работы в системах госконтроля (ЕГАИС, «Честный Знак», прослеживаемость), а также специфические моменты:
- учет в НКО;
- распределение чистой прибыли в ООО;
- работа с маркетплейсами;
- операции с долями обществ;
- закрытие / ликвидация бизнеса и т. п.
Кому это может быть интересно?
- Начинающим бизнесменам. Имеется бизнес-идея, но также имеются и сомнения о выборе системы налогообложения, возникают вопросы относительно оформления операций, отчетности, кадрового учета.
- Собственникам бизнеса, которые сами не обладает достаточно глубокими познаниями в бухучете и налогообложения. Или желают проверить возникшие сомнения относительно правильности действий своего бухгалтера.
- Предпринимателям, попавшим в трудную ситуацию и срочно ищущим решение. Например, блокировка расчетного счета — это один из случаев, когда приходится срочно искать решение, когда нужна срочная консультация, причем со стороны (ведь не секрет, что иной раз именно действия своих сотрудников становятся причиной неприятностей).
- Начинающему бухгалтеру или достаточно опытному, но который желает проконсультироваться по какому-то нестандартному, сложному вопросу.
- Профессионалу-бухгалтеру, который хочет получить второе мнение по неоднозначному вопросу, или готовое решение, уже опробованное коллегами.
Примеры кейсов
Кейс № 1
Клиент узнал о мерах поддержки государства, но не был уверен, что может их применять. Бухгалтер проверил клиента, сообщил о доступных мерах и подробно объяснил, как собрать документы и заполнить заявления. Клиент получил все причитающиеся его бизнесу субсидии.
Кейс № 2
Организация оказывает услуги строительного характера с длительным циклом производства — от полугода до 11 месяцев. Система налогообложения — ОСНО. По имеющейся учетной политике затраты признавались в момент получения первичных учетных документов по выполненным работам, услугам, полученным материалам. Доход признавался в момент подписания окончательного акта выполненных работ с конечным заказчиком. Из-за того, что были разницы во времени между принятием расходов и доходов, в разных налоговых периодах финансовым и налоговым результатом был или существенный убыток, или доход, с которого возникал крупный налог к уплате, также возникал кассовый разрыв вследствие невозможности оплатить налог на прибыль или ФНС вызывала налогоплательщица с просьбой пояснить убыток.
Консультантом было предложено пересмотреть учётные политики в налоговом и бухгалтерском учете и принимать расходы по мере (или факту) реализации работ; была показана настройка 1С для данного способа учета. Таким образом, доходы и расходы отражались в одном периоде — в момент окончательной реализации проекта, у ИНФС не возникало претензий по убытку, а налог на прибыль стал почти одинаковым с финансовым результатом по итогам исполнения проекта и легко выплачивался за счет средств организации.
Кейс № 3
Клиент планировал оформить в штат иностранного гражданина, но точно не знал порядок действий, и решил подстраховаться, обратившись за консультацией. Оказалось, не зря — бухгалтер подробно рассказал порядок оформления сотрудника и сразу предупредил клиента о том, что в течение 3-х дней после заключения трудового договора нужно подать сведения в миграционную службу, чтобы избежать серьезных штрафов, о чем клиент ранее не знал.
Почему это выгоднее других вариантов?
Это модель основана на оплате за реально полученную услугу, т.е. вы платите лишь за реально полученную информацию и (или) консультацию. Так, можно сразу оплатить абонемент на месяц — как правило, ежемесячный платеж сопоставим с ценой разовой консультации в реальном времени, — и в любой момент в режиме чата задать интересующие вопросы. При необходимости можно оформить абонемент на письменное консультирование — весьма полезно, если речь идет о взаимодействии с кредитными организациями и налоговиками. В любом случае, цена своевременно полученной информации будет ниже, чем цена последствий принятия неверного решения.
Какую систему налогообложения выбрать? Как правильно оформить сотрудников на работу и корректно рассчитать им заработную плату? Когда нужно сдать бухгалтерскую и налоговую отчетности, чтобы не нарваться на штраф? Проконсультируйтесь у опытных бухгалтеров СберРешений всего за 990 руб./ мес.