Упрощенный учет для малого бизнеса в 2022 году: новые послабления

В 2022 году вступают в силу новые стандарты бухучета, но для некоторых предприятий предусмотрены послабления. Кто вправе вести учет упрощенно, от каких положений и стандартов можно отказаться и какую отчетность не сдавать — читайте ниже.
Кто вправе вести учет упрощенным способом
Организации, которые вправе вести упрощенный учет перечислены в п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ. Это:
- субъекты малого и среднего предпринимательства;
То есть организации, которые включены в Единый реестр субъектов МСП, который опубликован на портале налоговой службы. Налоговики обновляют реестр ежемесячно 10-го числа.
- некоммерческие организации;
- организации — участники проекта «Сколково».
Упрощенные формы ведения учета
Методики ведения упрощенного учета приведены в Рекомендациях для субъектов МСП (утверждены Институтом профессиональных бухгалтеров от 27.02.2020, протокол № 2/20).
Учет может быть:
- Простым. Его ведут без применения двоичной записи, а все хозяйственные операции фиксируют в отдельном журнале. Такой тип учета доступен только микропредприятиям — организациям, с численностью персонала не более 15 человек и годовым доходом не более 120 млн рублей.
- Упрощенным. Его ведут с применением двоичной записи. Но при этом используют сокращенный план счетов и не применяют обычные бухгалтерские регистры. Подходит организациям с типовыми и однообразными хозяйственными операциями.
Если у субъекта МСП деятельность более сложная, а операции многообразные, можно применять полный бухгалтерский учет, но при этом пользоваться небольшими привилегиями. Например: вести учет доходов кассовым методом.
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Какие послабления доступны на упрощенном учете
1. Сокращенный план счетов.
Когда однородные счета объединяются в один. Например: для учета товаров и готовой продукции используют только счет 41, вместо счетов 41, 43, 45.
2. Собственные первичные документы и регистры.
Если организации удобнее вести упрощенный учет в полной форме, можно разработать свои варианты регистров, для отражения фактов хозяйственной жизни. И первичные документы тоже. Главное, чтобы они содержали обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 № 402-ФЗ). Разработанные бланки нужно обязательно утвердить в учетной политике.
3. Ведение учета кассовым методом.
Когда выручку признают в момент поступления денег от покупателей (заказчиков). А расходы учитывают на момент оплаты денег продавцу (исполнителю) при условии, что товар уже поставлен, а работа (услуга) выполнена (оказана).
4. Перспективный метод отражения изменений в учете.
Когда изменения учетной политики отражают в учете перспективно, то есть не корректируют показатели в отчетности за прошлые периоды.
5. Упрощенная отчетность.
Можно не сдавать полный комплект бухгалтерской отчетности. Достаточно двух бланков:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финрезультатах.
Причем сами отчеты тоже составляются в упрощенной форме (приложение № 5 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н).
Кроме того на упрощенном учете можно отказаться от применения ряда ПБУ и некоторых положений ФСБУ. Об этом чуть подробнее.
Какие ПБУ можно не применять
На упрощенном учете организации вправе отказаться от применения:
Из правил, которые установлены другими ПБУ и действующими ФСБУ, можно выбрать те, где предусмотрены послабления для субъектов, ведущих учет упрощенно. Свой выбор нужно зафиксировать в учетной политике.
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Какие положения новых ФСБУ можно не применять
С 2022 года вступают в силу три новых ФСБУ:
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
- ФСБУ 26/2020 «Капвложения».
- ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды».
Все они также содержат положения для тех субъектов, кто вправе вести учет упрощенно.
Послабления по ФСБУ 6/2020
Организациям на упрощенном учете разрешено:
- Не корректировать первоначальную стоимость основного средства (ОС), если изменилась величина оценочного обязательства по демонтажу, утилизации этого объекта и восстановлению окружающей среды (не применять п. 23 данного ФСБУ).
- Не проверять ОС на обесценение (не применять п. 38). Объекты можно оценивать по балансовой стоимости на отчетную дату. И поскольку переоценка не проводится, то и раскрывать о ней сведения в бухотчетности не нужно (не применяются подп. «б», «в», «ж»-«о» п. 45, п. 46, 47).
Послабления по ФСБУ 26/2020
Организациям на упрощенном учете разрешено:
1. Не включать в сумму фактических затрат при признании капвложений:
- стоимость активов, которую списали в связи с использованием этих активов;
- амортизацию активов;
- затраты на поддержание работоспособности активов и текущий ремонт;
- зарплату и прочие вознаграждения работникам и все связанные с ними соцплатежи;
- проценты, связанные с осуществлением капвложений;
- оценочные обязательства и иные затраты (не применять подп. «б» — «з» п. 10).
То есть в сумму фактических затрат можно включать только суммы, которые уплачены или подлежат уплате поставщику (подрядчику, продавцу).
2. Не учитывать в стоимости капвложений суммы скидок, вычетов, премий и льгот, вне зависимости от формы их предоставления (не применять подп. «б» п. 11).
3. Не дисконтировать затраты, если капвложения были осуществлены на условиях отсрочки (рассрочки), а срок погашения обязательств составляет более 12 месяцев (не применять п. 12).
4. Не применять справедливую стоимость, если капвложения были оплачены неденежными средствами (не применять абз. 1-3 п. 13), а отражать их в учете по балансовой стоимости.
5. Не проверять капвложения на обесценение (не применять п. 17), а оценивать их по балансовой стоимости на отчетную дату. И поскольку переоценка не проводится — не раскрывать о ней сведения в бухотчетности (не применять подп. «в»-«д» п. 23, п. 24).
Послабления по ФСБУ 25/2018
Арендодателям на упрощенном учете разрешено:
Учитывать любую аренду, как операционную, за исключением двух случаев:
- если по договору аренды право собственности на объект переходит к арендатору (подп. «а» п. 25 данного ФСБУ);
- если арендатор вправе выкупить объект по цене ниже его справедливой стоимости (подп. «б» п. 25).
Причем арендодатели вправе применять такой порядок только к тем договорам, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года. А по тем договорам, которые начали исполняться до этой даты, — сохранить прежний порядок учета.
Арендаторам на упрощенном учете разрешено:
1. Не включать в фактическую стоимость права пользования активом:
- затраты, которые связаны с поступлением предмета аренды и доведением его до пригодного к использованию состояния (подп. «в» п. 13);
- величину оценочного обязательства по демонтажу, перемещению объекта, восстановлению окружающей среды (подп. «г» п. 13).
Таким образом фактическая стоимость права пользования для арендатора складывается из величины первоначальной оценки обязательства и арендных платежей. А вышеуказанные затраты признаются расходами того периода, в котором они понесены.
2. Оценивать обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки (п. 14).
3. Не признавать объект аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:
- по договору право собственности на объект к арендатору не переходит, и он не может выкупить этот объект по цене ниже справедливой стоимости (подп. «а» п. 12);
- объект не будет передан в субаренду (подп. «б» п. 12).
Тогда арендные платежи учитывают в расходах равномерно в течение срока аренды (п. 11).
А для перехода на ФСБУ с 1 января арендаторы по каждому договору на 31.12.2021 могут единовременно признать право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.
Автор — Наталья Лазеева, руководитель направления методологии РГС и ММБ СберРешений