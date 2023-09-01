С 01.09.2023 вступили в силу поправки в порядок использования электронной подписи

Эксперты СберРешений Нелля Азизова, директор по развитию продукта, и Дмитрий Редькин, менеджер проектов, на вебинаре расскажут о переходе на работу с МЧД.

Ранее использовали 3 способа подписания: через генерального директора юридического лица, через уполномоченное лицо или с применением подписи физического лица с использованием машиночитаемой доверенности. Теперь машиночитаемая доверенность становится обязательной.



Эксперты СберРешений Нелля Азизова, директор по развитию продукта, и Дмитрий Редькин, менеджер проектов, на вебинаре расскажут о переходе на работу с МЧД:



• что изменилось в законодательстве с 01.09.23;

• как использовать ЭП в организации с учетом нововведений;

• какой алгоритм построения процесса перехода на МЧД;

• какие бывают частые проблемы, которые возникают при работе с МЧД, и как их решить.

Присоединяйтесь 26 сентября в 11:00 по московскому времени.

Не забудьте пройти регистрацию на сайте, участие бесплатное.

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