С 01.09.2023 вступили в силу поправки в порядок использования электронной подписи

Ранее использовали 3 способа подписания: через генерального директора юридического лица, через уполномоченное лицо или с применением подписи физического лица с использованием машиночитаемой доверенности. Теперь машиночитаемая доверенность становится обязательной.
Эксперты СберРешений Нелля Азизова, директор по развитию продукта, и Дмитрий Редькин, менеджер проектов, на вебинаре расскажут о переходе на работу с МЧД:
• что изменилось в законодательстве с 01.09.23;
• как использовать ЭП в организации с учетом нововведений;
• какой алгоритм построения процесса перехода на МЧД;
• какие бывают частые проблемы, которые возникают при работе с МЧД, и как их решить.
Присоединяйтесь 26 сентября в 11:00 по московскому времени.
Не забудьте пройти регистрацию на сайте, участие бесплатное.
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