Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе

Малые предприятия вправе облегчить себе жизнь за счет послаблений при организации и ведении бухучета. Расскажем, как упростить бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: какие есть способы, кто вправе их применять, какие есть ограничения.

Кто вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета

Не использовать отдельные элементы бухгалтерского учета, но при этом работать в соответствии с законодательством, вправе субъекты малого предпринимательства, которые состоят в едином реестре МСП. Речь идет только о малых и микропредприятиях, на средние такое право не распространяется.

Малым признается предприятие, которое подходит под критерии, перечисленные в ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

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Какие предприятия не имеют права вести упрощенный бухучет

Не могут упрощать бухгалтерский учет (п. 5 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ):

федеральные, региональные и муниципальные бюджетные организации;

жилищные и жилищно-строительные кооперативы;

кредитные потребительские кооперативы;

микрофинансовые компании;

политические партии;

адвокатские бюро, коллегии адвокатов, юридические консультации;

нотариальные и адвокатские палаты;

НКО-иноагенты, включенные в реестр (п. 10 ст. 13.1 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ);

компании, финансовая отчетность которых подпадает под обязательный ежегодный аудит.

К таким относят:

публичные и непубличные акционерные общества;

компании, ценные бумаги которых торгуются на бирже;

юрлица, выручка которых за предыдущий год превысила 800 млн рублей;

компании, у которых стоимость активов на конец предыдущего года согласно бухгалтерскому балансу составила или превысила 400 млн рублей;

профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокеры, дилеры, депозитарии, управляющие компании акционерных и паевых инвестиционных фондов;

фонды, которые в предыдущем году получили средства и/или имущество на сумму от 3 млн рублей;

и другие, перечисленные в п. 1 ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Упрощенные способы бухгалтерского учета

Предприятия, у которых есть право на упрощенное ведение бухгалтерского учета, могут использовать упрощенные способы ведения бухгалтерского учета — в комплексе, либо какой-то один — в зависимости от ограничений, накладываемых законодателем на тот или иной упрощенный способ учета, а так же с учетом специфики бизнеса. Упрощение бухучета — право компании, а не обязанность. Поэтому при необходимости юрлицо может вести учет полностью.

Рассмотрим основные способы ведения учета в упрощенной форме и приведем типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета.

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Сокращенный план счетов

Такой способ упрощения учета дает право включить в рабочий план счетов меньшее количество счетов с помощью объединения между собой групп однородных счетов и использования одного общего счета.

Рекомендации, как сгруппировать счета и каким счетом заменить, приведены в п. 8 р. 2 Типовых рекомендаций из приказа Минфина от 21.12.1998 № 64н. Например:

производственные запасы можно учитывать только на счете 10 «Материалы» вместо отдельных счетов 10, 11, 15 и 16;

затрата на производство и продажу продукции (работ, услуг) — на счете 20 «Основное производство» без детализации учета затрат на счетах 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44;

а для расчетов с контрагентами использовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» вместо группы счетов 60, 62, 71, 73, 75, 79.

Однако за компаниями остается право объединять не все группы счетов, а только некоторые. Например, если организация работает с большим количеством поставщиков и подрядчиков, то отдельный их учет на счете 60, как при использовании полного плана счетов, будет удобнее.

Какой бы вариант сокращения плана счетов предприятие не выбрало, рабочий состав счетов необходимо закрепить в учетной политике.

В остальном такой способ учета не отличается от полного: принцип двойной записи и требование об использовании бухгалтерских регистров сохраняются.

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Простой учет

При простом учете организации работают без применения двойной записи, то есть просто записывают свершившиеся факты финансово-хозяйственной деятельности в специальном журнале (например: форма № К-2МП, приложение № 12 к рекомендациям для субъектов МСП от 25.04.2013 № 4/13). Раз в месяц бухгалтер подводит итог: подсчитывает обороты и остатки.

Такой способ учета подходит только микропредприятиям и НКО, которым разрешен упрощенный учет. Критерии микропредприятия установлены законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ: среднесписочная численность не более 15 человек, доход не более 120 млн руб. в год, минимум 51% уставного капитала ООО (если микропредприятие — ООО, а не ИП, например) должно принадлежать физлицам или организациям — МСП. Самый надежный и простой способ узнать статус своего предприятия (среднее, малое или микропредприятие) — по реестру на сайте.

Сокращенный учет

При сокращенном учете малым предприятиям разрешено не использовать стандартные бухгалтерские регистры, заменив их журналом учета фактов хозяйственной деятельности (форма К-1МП) — приложение № 1 к приказу Минфина от 21.12.1998 № 64н и форма № В-8 для учета расчетов по зарплате — приложение № 10.

При большом количестве операций альтернативой книге могут служить типовые ведомости из приказа № 64н, например:

форма № В-4 — для учета денег в кассе и на расчетных счетах, капитала, износа, прибылей и убытков;

форма № В-7 — для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Приказ № 64н предусматривает девять форм для учета различных операций, обороты по итогам каждого месяца собираются в форму № В-9 — шахматную ведомость, на основании которой бухгалтер формирует итоговую бухгалтерскую отчетность.

Заполнять ведомости и журнал необходимо с использованием двойной записи.

Все вышесказанное справедливо для ведения учета вручную, без использования бухгалтерского программного обеспечения

Отказ от применения ряда ПБУ и ФСБУ

Малые предприятия могут вести бухгалтерию без учета требований некоторых ПБУ и ФСБУ. В частности, малым предприятиям разрешено:

Не формировать резервы предстоящих расходов на выплату отпускных и годовых премий, гарантийный ремонт и обслуживание (ПБУ 8/2010 ) .

Вести учет расходов по договорам строительного подряда без применения специальных корректировок, ориентируясь на требования ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 (ПБУ 2/2008 ) .

Не отражать постоянные и временные разницы и не формировать постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства при исчислении налога на прибыль (ПБУ 18/02 ) .

Не раскрывать информацию по прекращаемой деятельности в годовой бухгалтерской (ПБУ 16/02 ) .

Не раскрывать при формировании бухгалтерской отчетности информацию о влиянии и/или контроле со стороны иных физических и юридических лиц (ПБУ 11/2008 ) .

Вести учет МПЗ по цене поставщика, а иные затраты, связанные с приобретением запасов, списывать в расходы по обычным видам деятельности (ФСБУ 5/2019 ) .

Не пересчитывать стоимость основных средств, когда меняются оценочные обязательства (ФСБУ 6/2020 ) .

Не пересчитывать сумму затрат на капитальные вложения при длительной отсрочке или рассрочке (ФСБУ 26/2020).

Признавать арендные платежи текущими расходами арендатора, без формирования в учете права пользования активом и обязательств по аренде (ФСБУ 25/2018).

Кассовый метод учета доходов и расходов

Малые предприятия могут упростить учет доходов и расходов: они вправе забыть про метод начисления и применять кассовый. А именно:

доходы признавать в момент, когда от покупателя или заказчика поступила оплата;

а расходы — когда компания погасила задолженность перед поставщиком или подрядчиком при условии, что товар поставлен, услуги оказаны, а работы выполнены.

При этом поступившие авансы не признаются доходом, а перечисленная предварительная оплата не признается расходом, поскольку кассовый метод не должен противоречить общим принципам ведения бухгалтерского учета.

Рассмотреть целесообразность применения кассового метода имеет смысл только:

организациям торговли, у которых расчеты с поставщиками и покупателями происходят на дату отгрузки товара или строго в пределах одного отчетного периода;

организациям, оказывающим услуги населению и также не имеющим задолженности перед своими поставщиками и подрядчиками.

Упрощенная отчетность

Еще один способ упростить учет — сдавать не полный комплект финансовой отчетности, а только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. В упрощенном бухучете их формируют по формам из приложения № 5 приказа Минфина № 66н от 02.07.2010.

В остальном требования к бухгалтерской отчетности те же: в ИФНС и в органы статистики по месту регистрации в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.

Заключение

Право малого бизнеса использовать упрощенные способы ведения бухгалтерского учета касается различных сфер и направлений деятельности предприятия. Компания самостоятельно определяет, вести ли полный учет, или применять упрощенные способы, и если да – то какие, с учетом законных ограничений. Главное — выбранные приемы отразить в учетной политике, следовать им и пересматривать по мере изменения оборотов и направлений деятельности бизнеса. Это снизит затраты бизнеса на бухгалтерию.

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