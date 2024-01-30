Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России

Несмотря на действие санкционных ограничений, иностранные компании продолжают осваивать российский рынок. По последним статистическим данным, которые приводит «СПАРК-Интерфакс» за 2023 год на российском рынке было зарегистрировано более 6 тыс. компаний с иностранным участием. В целом приведенные данные говорят о том, что российский рынок является достаточно привлекательной бизнес-площадкой для сбыта товаров и услуг иностранных компаний.

СберРешения провели анализ причин отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием. Их нужно учитывать при попытках самостоятельно открыть филиал, представительство иностранной компании или дочернюю компанию в России. Для снижения этих рисков рекомендуем пользоваться услугами юридических компаний, которые имеют большой опыт в сопровождении иностранного бизнеса в России, например, компании СберРешения.

Однако судебная практика выявляет ряд проблем, с которыми сталкиваются организации, намеренные осуществлять деятельность на территории России. Подробнее об этом рассказываем ниже.

1. Открытие (закрытие) филиалов (представительств) иностранных юридических лиц в РФ

При подаче документов для открытия и закрытия филиалов иностранных юридических лиц заявители нередко сталкиваются с трудностями. Например, налоговые органы могут отказать в аккредитации филиала (представительства) по причине наличия ошибок в документах, предоставленных в налоговый орган.

В качестве примера можно привести дело, которое рассматривалось Верховным Судом (см.определение ВС от 25.08.2017 № 305-КГ17-10800 по делу № А40-79586/2016). Суть спора состояла в том, что налоговый орган отказал в аккредитации представительства латвийского юридического лица в РФ в связи с тем, что в представленных документах наименование иностранной организации было указано на иностранном языке без перевода на русский язык.

Общество оспорило отказ в судебном порядке, однако суды встали на сторону налогового органа.

Верховный Суд также поддержал доводы судов нижестоящих инстанций и указал, что отказ в удовлетворении заявленных требований правомерен, так как представляемые на иностранном языке документы должны подтверждаться полным переводом на русский язык, включая в том числе и наименование иностранного юридического лица.

Споры, связанные с отказами налоговых органов в аккредитации филиала иностранного юридического лица, не являются редкими. Отчасти причина в том, что при отказе в регистрационном действии заявитель теряет госпошлину. А для аккредитации филиала (представительства) ее размер большой — 120 000 рублей (с 31.08.2023 — только для государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, пп. 5 пункта 1 статьи 333.33 НК) . Поэтому в отношении филиалов и представительств многие заявители предпочитают не подать документы заново и повторно уплатить пошлину, а оспорить отказ, если ситуация спорная.

В качестве еще одного примера можно привести дело, которое рассматривалось в Арбитражном суде Московского округа (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.04.2018 № Ф05-2588/2018 по делу № А40-70084/2017-147-623). Указанный спор возник по причине того, что иностранное юридическое лицо при открытии филиала в России предоставило в налоговый орган неполный комплект документов.

В частности, заявителем не были представлены решение иностранного юридического лица о создании филиала на территории Российской Федерации, а также доверенность о наделении руководителя филиала на территории Российской Федерации необходимыми полномочиями. Кроме того, остальные представленные документы оказались просроченными.

Отказывая в удовлетворении требований к инспекции ФНС, суд отметил, что документы, поданные в налоговый орган для аккредитации филиала, предоставлены с нарушением требований ст. 21 закона от 09.07.1999 № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Так, на момент подачи заявления об аккредитации предоставленные в комплекте документы были выданы (составлены) более чем 12 месяцев назад.

Вышеприведенные ситуации показывают, насколько важно проверить соблюдение всех установленных законом требований перед непосредственной подачей документов. Подробнее требованиях, которые необходимо учесть при открытии филиала иностранной компании, читайте в нашей пошаговой инструкции.

Также на практике встречаются случаи, когда иностранная компания планирует прекратить работу филиала в России, однако сталкивается со сложностями при прекращении действия аккредитации. В качестве примера такой ситуации можно привести спор, который рассматривался Арбитражным судом г. Москвы (см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2023 по делу № А40-127439/23-94-1022).

В данном деле налоговый орган отказал швейцарскому юридическому лицу в прекращении действия аккредитации его филиала в РФ в связи с наличием ряда возбужденных исполнительных производств.

Общество оспорило отказ в судебном порядке, однако суд отметил, что при поступлении в налоговый орган постановления судебного пристава-исполнителя, содержащего требования о запрете на осуществление регистрационных действий, у инспекции возникает обязанность по их неукоснительному выполнению в установленном порядке. Доказательства, свидетельствующие о признании незаконными постановлений судебного пристава, обществом представлены не были, в связи с чем суд отказал в удовлетворении требований.

Юристу, сопровождающему процесс закрытия филиала или представительства иностранной компании, следует учитывать множество факторов, которые могут замедлить или заблокировать процесс. Как и проекты по открытию филиалов и представительств, они имеют тонкости, которые знают и могут учесть только опытные специалисты.

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2. Открытие компаний с иностранным участием

Споры с налоговыми органами, связанные с регистрацией компаний с иностранным участием, также не являются редкостью. Таких споров меньше, поскольку размер госпошлины составляет 4 000 рублей (пп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК) , и заявителю проще уплатить ее повторно и учесть требования ФНС (если это возможно).

Бывают ситуации, когда налоговый орган может отказать в регистрации юридического лица по причине банального непонимания иностранной корпоративной документации. И в таком случае повторная подача документов может привести к повторному отказу.

Так, в одном из дел, которое рассматривалось в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, общество оспаривало решение налогового органа об отмене регистрации ООО (см. постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 по делу № А14-13098/2013). В данном деле налоговым органом были сделаны ошибочные выводы относительно неполноты предоставленного комплекта документов.

В частности, налоговый орган указал на то, что при подаче документов на регистрацию заявителем не была предоставлена выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения в качестве доказательства юридического статуса иностранного лица — учредителя.

При этом обществом было представлено свидетельство о государственной регистрации, которое выступает эквивалентом выписки и является, в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов (БВО) окончательным доказательством того, что все требования закона к регистрации были выполнены и компания была зарегистрирована на дату, указанную в свидетельстве.

Кроме того, налоговый орган ошибочно сделал вывод о том, что единственным участником общества является компания, зарегистрированная на БВО, единственным участником которой, в свою очередь, является другая компания из БВО. Довод о единственном участнике общества не соответствовал фактическим обстоятельствам дела — в действительности было несколько акционеров.

Чтобы избежать ситуации, при которой налоговый орган не разберется в предоставленной документации, и минимизировать риск отказа, рекомендуется также приложить к комплекту документов сопроводительное письмо с пояснением всех возможных нюансов, связанных с корпоративными документами, а также документами, выданными органами государственной власти иностранного государства.

Особенно это касается случаев, когда в комплекте документов есть какие-либо особенности, которые могут привлечь внимание инспектора ФНС. Опытный юрист замечает эти особенности и заранее адаптирует комплект документов, готовит пояснения.

Также, как показывает судебная практика, отказы налоговых органов в регистрации также могут быть связаны с формальным нарушением запрета на корпоративную структуру «матрешки» (российское общество открывается с единственным участником/акционером, в капитале которого также участвует только один участник/акционер, абз. 2 п. 2 ст. 66 ГК).

Например, в деле, которое рассматривалось в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа (см. постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.08.2019 № Ф08-7274/2019 по делу № А53-35442/2018) налоговый орган отказал в государственной регистрации выхода участника из состава общества в связи с тем, что оно не может иметь в качестве единственного участника иное хозяйственное общество (в данном случае — иностранное юридическое лицо), состоящее из одного лица.

В своем решении суд указал на то, что общество, единственным участником которого будет являться созданное по законодательству иностранного государства юридическое лицо, имеющее одного участника (акционера), не соответствует законодательству (абз. 3 ч. 2 ст. 7 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Практика отказов по данным основаниям не очень обширная. Более того, существует обратная позиция по применению норм о «матрешке» (определение ВС от 31.03.2023 № 306-ЭС23-2383 по делу № А65-33553/2021). Чаще всего отказы в регистрационных действиях по основанию абз. 2 п. 2 ст. 66 ГК осуществляются не ввиду первичной регистрации компании, а при попытке отчуждения долей/акций в пользу одного оставшегося участника или акционера.

Перед каждым регистрационным действием нужно учитывать риск отказа, предупреждать заявителя, и исходить из баланса интересов заявителя, рисков и последствий отказа.

Вышеприведенная судебная практика демонстрирует, насколько критична роль квалифицированных юристов в вопросах открытия иностранного бизнеса в России и дальнейшего сопровождения его деятельности. Некачественная работа юристов при сопровождении подобного рода проектов может привести к отказам в регистрационном действии.

При этом, как показывает анализ судебной практики, чаще всего суды встают на сторону налогового органа, в связи с чем решений, связанных с успешным оспариванием отказов достаточно мало.

Чаще всего заявителям приходится заново комплектовать пакет документов и подавать его в регистрирующий орган. По этой причине рекомендуется прикладывать к заявлению не оригиналы документов, а их нотариальные копии (там, где это допустимо порядком), чтобы иметь возможность оперативно сформировать новый комплект для повторной подачи.

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Авторы: Владислав Гаврилов, ведущий юрист СберРешений

Иван Катышев, владелец продукта юридических и налоговых услуг

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