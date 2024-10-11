Упрощенная бухгалтерская отчетность: что такое, кто может применять

Упрощенная финансовая отчетность предполагает отражение меньшего числа показателей, чем обычная. Однако важно помнить про нюансы и корректность заполнения данных, которые могут быть обеспечены только при идеально выстроенном бухгалтерском учете.

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