СберРешения
Упрощенная бухотчетность

Упрощенная бухгалтерская отчетность: что такое, кто может применять

Организации обязаны вести учет и сдавать отчетность, независимо от системы налогообложения. Но для ряда компаний предусмотрены упрощенные отчетные формы. Рассказываем, кто имеет право сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность, как заполнить упрощенную финансовую отчетность, что входит в ее состав, каков срок сдачи.

Кто может применять упрощенную бухгалтерскую отчетность

Сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность вправе:

На средний бизнес право формировать упрощенную бухгалтерскую отчетность не распространяется.

Не могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и сдавать упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность все экономические субъекты, которые перечислены в ч. 5 ст. 6 закона о бухучете. Например, организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством.

Напомним, что субъектом малого предпринимательства признается предприятие, которое подходит под критерии, перечисленные в ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а именно:

1. Организационно-правовая форма:

  • хозяйственные общества;

  • крестьянские фермерские хозяйства;

  • товарищества и партнерства.

2. Среднесписочная численность персонала:

  • для малых предприятий — до 100 человек;

  • для микропредприятий — до 15 человек.

3. Годовой доход:

  • для малых предприятий — до 800 млн рублей;

  • для микропредприятий — до 120 млн рублей.

4. Состав участников:

  • государство, субъекты РФ, муниципалитеты, общественные и религиозные организации и фонды — не более 25%;

  • иностранные организации и компании, которые не являются малыми — не более 49%.

Состав упрощенной бухгалтерской отчетности

Упрощенная бухгалтерская отчетность включает в себя:

  • упрощенную форму бухгалтерского баланса;

  • упрощенный отчет о финансовых результатах;

  • упрощенный отчет о целевом использовании средств (для НКО).

По желанию организация может дополнить отчетность отчетами о движении денежных средств, об изменениях капитала и пояснениями, в которых будут отражены наиболее важные сведения.

Изменения в бухгалтерской отчетности

В 2024 году упрощенную бухгалтерскую отчетность можно формировать двумя способами:

Эти бланки не теряют актуальности с 2020 и 2019 годов соответственно. Да и внесенные тогда изменения мало существенны:

  • скорректирована машиночитаемая форма;

  • в качестве кода вида деятельности введен ОКВЭД-2;

  • выведено правило заполнения форм в тысячах рублей, исключено право указывать значения в миллионах;

  • скорректирован код по ОКЕИ.

Заполнение упрощенной бухотчетности

Требования к заполнению упрощенной бухгалтерской отчетности:

  • заполнение на русском языке;

  • отражение показателей в тысячах рублей;

  • отрицательные значения указываются в круглых скобках;

  • вместо отсутствующих показателей необходимо ставить прочерк.

Сокращенный объем информации в упрощенных отчетных формах не освобождает налогоплательщиков от соблюдения требований к отчетности в соответствии с ПБУ 4/99:

  • Достоверность — отчетность должна отражать реальное финансовое положение организации, результаты ее деятельности и движение денежных средств, не содержать ошибок.

  • Полезность — по отчетности специалист прослеживает динамику изменения показателей, принимает управленческие и финансовые решения.

  • Полнота — из отчетности видна полная картина дел организации и их изменение.

  • Существенность — отчетность содержит все данные, необходимые для принятия решений.

  • Нейтральность — отчетность удовлетворяет интересы всех групп пользователей.

  • Последовательность — постоянство содержания и формы упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в каждом отчетном периоде.

  • Соблюдение отчетного периода — отчетность должна формироваться за календарный год с 1 января по 31 декабря.

Передайте функцию бухгалтера, кадрового специалиста и налогового юриста команде специалистов СберРешений. Они возьмут на себя ведение бухгалтерского, налогового, кадрового учета и расчета зарплаты для ИП, ООО и НКО.

Подключить сервис

Срок сдачи упрощенной бухгалтерской отчетности

Сдавать упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность необходимо в те же сроки, что и обычную — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Если это выходной, то крайняя дата сдвигается до ближайшего рабочего дня. Таким образом, представить в ИФНС упрощенную бухгалтерскую отчетность за 2024 год нужно не позднее 31 марта 2025.

Упрощенный баланс

Упрощенный бухгалтерский баланс отличается от обычного укрупненными сведениями. Так же, как и полная форма, упрощенный баланс состоит из актива и пассива, а коды строк показателей соответствуют полной форме, в них отражают:

Код строки

Наименование

Из чего складывается

Актив

1150

Материальные внеоборотные активы

Остаточная стоимость основных средств = сальдо сч. 01 — сальдо сч. 02 + сальдо сч. 08.3

1170

Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы

Остаточная стоимость НМА и долгосрочных финансовых вложений = сальдо сч. 04 — сальдо сч. 05

1210

Запасы

Стоимость МПЗ = кредитовое сальдо сч. 10, 41, 43, 45, 20, 44 — кредитовое сальдо сч. 42

1250

Денежные средства и эквиваленты

Остатки денег в кассе и на счетах = сальдо сч. 50, 51, 52

1230

Финансовые и другие оборотные активы

Дебетовое сальдо сч. 60, 62, 68, 69, 70, 76

1600

Баланс

Сумма показателей в строках 1150 — 1230

Пассив

1300

Капитал и резервы

Собственный капитал = кредитовое сальдо сч. 80, 83, 84 — дебетовое сальдо сч. 84

1410

Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные кредиты и займы = кредитовое сальдо сч. 67

1450

Другие долгосрочные заемные средства

Другие долгосрочные обязательства = кредитовое сальдо сч. 60, 62, 68, 69, 76 (в части долгосрочных заемных средств)

1510

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные кредиты и займы = кредитовое сальдо сч. 66

1520

Кредиторская задолженность

Сальдо сч. 60, 62, 76, 68, 69, 70, 71, 73 и субсчета 75.02

1550

Другие краткосрочные заемные средства

Прочие краткосрочные обязательства = кредитовое сальдо сч. 76, 86, 96, 98 (в части других краткосрочных обязательств)

1700

Баланс

Сумма показателей в строках 1300 — 1700

Передайте бухгалтерию СберРешениям

Мы берем на себя бухгалтерию — а вы развиваете бизнес

Отчет о финансовых результатах

Упрощенный отчет о финансовых результатах предусматривает отражение укрупненных показателей за отчетный и предыдущий годы.

Код строки

Наименование

Из чего складывается

2110

Выручка

Сумма проданных товаров, работ и услуг по обычной деятельности за вычетом НДС и акцизов = кредитовый оборот сч. 90.1 «Выручка» — дебетовый оборот сч. 90.3 «НДС» — сч. 90.4 «Акцизы»

2120

Расходы по обычной деятельности

Сумма расходов по обычной деятельности = дебетовый оборот по сч. 90.2 (указывается в круглых скобках)

2330

Проценты к уплате

Дебетовый оборот сч. 91.2 в части уплаченных процентов (указывается в круглых скобках)

2340

Прочие доходы

Кредитовый оборот сч. 91.1 — дебетовый оборот сч. 91.2 в части НДС, акцизов и т. п.

2350

Прочие расходы

Дебетовый оборот сч. 91.2 — показатели строки 2330 (указывается в круглых скобках)

2410

Налоги на прибыль (доходы)

Сумма налога из декларации по налогу на прибыль или УСН (указывается в круглых скобках)

2400

Чистая прибыль (убыток)

Сумма показателей строк 2110, 2340 — сумма показателей строк 2120, 2330, 2350, 2410. Если результат получился отрицательным, то подлежит отражению в круглых скобках без знака «минус»

Отчет о целевом использовании средств

Форма отчета о целевом использовании средств предусмотрена для заполнения некоммерческими организациями, которые получают деньги под определенные цели. Данные в отчет заносят за отчетный и предыдущий годы.

Код строки

Наименование

Из чего складывается

6100

Остаток средств на начало отчетного года

Кредитовое сальдо сч. 86

6200

Поступило средств

Сумма строк 6220, 6240, 6250

6220

Взносы и иные целевые поступления

Взносы членов НКО, полученные гранты, бюджетное финансирование, иные целевые поступления = кредитовый оборот сч. 86 в корреспонденции со сч. 08, 10, 75, 76

6240

Прибыль от приносящей доход деятельности организации

Кредитовый оборот сч. 86 в корреспонденции со сч. 99 (84)

6250

Прочие поступления

Проценты от размещения денег на банковских счетах, штрафы = кредитовый оборот сч. 86 в корреспонденции со сч. 91

6300

Использовано средств

Сумма строк 6310, 6320, 6330, 6350

6310

На целевые мероприятия

Расходы на целевые мероприятия = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 20

6320

На содержание организации

Административно-хозяйственные расходы = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 26

6330

На приобретение основных средств и иного имущества

Приобретение ОС и материальных запасов = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 83

6350

Прочие

Расходы, не попавшие в строки 6310, 6320, 6330 = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 91, 98

6400

Остаток средств на конец отчетного года

Строка 6100 + строка 6200 — строка 6300

Заключение

Упрощенная финансовая отчетность предполагает отражение меньшего числа показателей, чем обычная. Однако важно помнить про нюансы и корректность заполнения данных, которые могут быть обеспечены только при идеально выстроенном бухгалтерском учете.

Профессионалы СберРешений готовы взять на себя ведение бухгалтерского и налогового учета малого бизнеса и НКО полностью, отдельных его участков. Внешние специалисты быстро примут дела:

  • проведут экспресс-диагностику состояния всех участков учета;

  • исправят ошибки;

  • помогут с переходом на упрощенную бухгалтерскую отчетность и оценят необходимость предоставления дополнительных отчетных форм и сведений;

  • при необходимости привлекут собственных IT-специалистов для решения технических задач и доработок в 1С.

Подключите сервис «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг» и получите целый квартал ведения бухгалтерии всего за 1 рубль без ухода бухгалтера в отпуск, декрет или на больничный.

Передайте бухгалтерию СберРешениям

Мы берем на себя бухгалтерию — а вы развиваете бизнес

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8JvJ5h

Начать дискуссию