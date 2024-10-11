Упрощенная бухгалтерская отчетность: что такое, кто может применять

Кто может применять упрощенную бухгалтерскую отчетность
Сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность вправе:
малые и микропредприятия (кроме перечисленных в ч. 5 ст. 6 закона о бухучете);
некоммерческие организации;
резиденты «Сколково».
На средний бизнес право формировать упрощенную бухгалтерскую отчетность не распространяется.
Не могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и сдавать упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность все экономические субъекты, которые перечислены в ч. 5 ст. 6 закона о бухучете. Например, организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством.
Напомним, что субъектом малого предпринимательства признается предприятие, которое подходит под критерии, перечисленные в ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а именно:
1. Организационно-правовая форма:
хозяйственные общества;
крестьянские фермерские хозяйства;
товарищества и партнерства.
2. Среднесписочная численность персонала:
для малых предприятий — до 100 человек;
для микропредприятий — до 15 человек.
3. Годовой доход:
для малых предприятий — до 800 млн рублей;
для микропредприятий — до 120 млн рублей.
4. Состав участников:
государство, субъекты РФ, муниципалитеты, общественные и религиозные организации и фонды — не более 25%;
иностранные организации и компании, которые не являются малыми — не более 49%.
Состав упрощенной бухгалтерской отчетности
Упрощенная бухгалтерская отчетность включает в себя:
упрощенную форму бухгалтерского баланса;
упрощенный отчет о финансовых результатах;
упрощенный отчет о целевом использовании средств (для НКО).
По желанию организация может дополнить отчетность отчетами о движении денежных средств, об изменениях капитала и пояснениями, в которых будут отражены наиболее важные сведения.
Изменения в бухгалтерской отчетности
В 2024 году упрощенную бухгалтерскую отчетность можно формировать двумя способами:
с использованием единой формы по КНД 0710096;
отдельно заполнить упрощенный баланс, отчеты о финансовых результатах и о целевом использовании средств из приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н.
Эти бланки не теряют актуальности с 2020 и 2019 годов соответственно. Да и внесенные тогда изменения мало существенны:
скорректирована машиночитаемая форма;
в качестве кода вида деятельности введен ОКВЭД-2;
выведено правило заполнения форм в тысячах рублей, исключено право указывать значения в миллионах;
скорректирован код по ОКЕИ.
Заполнение упрощенной бухотчетности
Требования к заполнению упрощенной бухгалтерской отчетности:
заполнение на русском языке;
отражение показателей в тысячах рублей;
отрицательные значения указываются в круглых скобках;
вместо отсутствующих показателей необходимо ставить прочерк.
Сокращенный объем информации в упрощенных отчетных формах не освобождает налогоплательщиков от соблюдения требований к отчетности в соответствии с ПБУ 4/99:
Достоверность — отчетность должна отражать реальное финансовое положение организации, результаты ее деятельности и движение денежных средств, не содержать ошибок.
Полезность — по отчетности специалист прослеживает динамику изменения показателей, принимает управленческие и финансовые решения.
Полнота — из отчетности видна полная картина дел организации и их изменение.
Существенность — отчетность содержит все данные, необходимые для принятия решений.
Нейтральность — отчетность удовлетворяет интересы всех групп пользователей.
Последовательность — постоянство содержания и формы упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в каждом отчетном периоде.
Соблюдение отчетного периода — отчетность должна формироваться за календарный год с 1 января по 31 декабря.
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Срок сдачи упрощенной бухгалтерской отчетности
Сдавать упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность необходимо в те же сроки, что и обычную — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Если это выходной, то крайняя дата сдвигается до ближайшего рабочего дня. Таким образом, представить в ИФНС упрощенную бухгалтерскую отчетность за 2024 год нужно не позднее 31 марта 2025.
Упрощенный баланс
Упрощенный бухгалтерский баланс отличается от обычного укрупненными сведениями. Так же, как и полная форма, упрощенный баланс состоит из актива и пассива, а коды строк показателей соответствуют полной форме, в них отражают:
Код строки
Наименование
Из чего складывается
Актив
1150
Материальные внеоборотные активы
Остаточная стоимость основных средств = сальдо сч. 01 — сальдо сч. 02 + сальдо сч. 08.3
1170
Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы
Остаточная стоимость НМА и долгосрочных финансовых вложений = сальдо сч. 04 — сальдо сч. 05
1210
Запасы
Стоимость МПЗ = кредитовое сальдо сч. 10, 41, 43, 45, 20, 44 — кредитовое сальдо сч. 42
1250
Денежные средства и эквиваленты
Остатки денег в кассе и на счетах = сальдо сч. 50, 51, 52
1230
Финансовые и другие оборотные активы
Дебетовое сальдо сч. 60, 62, 68, 69, 70, 76
1600
Баланс
Сумма показателей в строках 1150 — 1230
Пассив
1300
Капитал и резервы
Собственный капитал = кредитовое сальдо сч. 80, 83, 84 — дебетовое сальдо сч. 84
1410
Долгосрочные заемные средства
Долгосрочные кредиты и займы = кредитовое сальдо сч. 67
1450
Другие долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства = кредитовое сальдо сч. 60, 62, 68, 69, 76 (в части долгосрочных заемных средств)
1510
Краткосрочные заемные средства
Краткосрочные кредиты и займы = кредитовое сальдо сч. 66
1520
Кредиторская задолженность
Сальдо сч. 60, 62, 76, 68, 69, 70, 71, 73 и субсчета 75.02
1550
Другие краткосрочные заемные средства
Прочие краткосрочные обязательства = кредитовое сальдо сч. 76, 86, 96, 98 (в части других краткосрочных обязательств)
1700
Баланс
Сумма показателей в строках 1300 — 1700
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Отчет о финансовых результатах
Упрощенный отчет о финансовых результатах предусматривает отражение укрупненных показателей за отчетный и предыдущий годы.
Код строки
Наименование
Из чего складывается
2110
Выручка
Сумма проданных товаров, работ и услуг по обычной деятельности за вычетом НДС и акцизов = кредитовый оборот сч. 90.1 «Выручка» — дебетовый оборот сч. 90.3 «НДС» — сч. 90.4 «Акцизы»
2120
Расходы по обычной деятельности
Сумма расходов по обычной деятельности = дебетовый оборот по сч. 90.2 (указывается в круглых скобках)
2330
Проценты к уплате
Дебетовый оборот сч. 91.2 в части уплаченных процентов (указывается в круглых скобках)
2340
Прочие доходы
Кредитовый оборот сч. 91.1 — дебетовый оборот сч. 91.2 в части НДС, акцизов и т. п.
2350
Прочие расходы
Дебетовый оборот сч. 91.2 — показатели строки 2330 (указывается в круглых скобках)
2410
Налоги на прибыль (доходы)
Сумма налога из декларации по налогу на прибыль или УСН (указывается в круглых скобках)
2400
Чистая прибыль (убыток)
Сумма показателей строк 2110, 2340 — сумма показателей строк 2120, 2330, 2350, 2410. Если результат получился отрицательным, то подлежит отражению в круглых скобках без знака «минус»
Отчет о целевом использовании средств
Форма отчета о целевом использовании средств предусмотрена для заполнения некоммерческими организациями, которые получают деньги под определенные цели. Данные в отчет заносят за отчетный и предыдущий годы.
Код строки
Наименование
Из чего складывается
6100
Остаток средств на начало отчетного года
Кредитовое сальдо сч. 86
6200
Поступило средств
Сумма строк 6220, 6240, 6250
6220
Взносы и иные целевые поступления
Взносы членов НКО, полученные гранты, бюджетное финансирование, иные целевые поступления = кредитовый оборот сч. 86 в корреспонденции со сч. 08, 10, 75, 76
6240
Прибыль от приносящей доход деятельности организации
Кредитовый оборот сч. 86 в корреспонденции со сч. 99 (84)
6250
Прочие поступления
Проценты от размещения денег на банковских счетах, штрафы = кредитовый оборот сч. 86 в корреспонденции со сч. 91
6300
Использовано средств
Сумма строк 6310, 6320, 6330, 6350
6310
На целевые мероприятия
Расходы на целевые мероприятия = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 20
6320
На содержание организации
Административно-хозяйственные расходы = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 26
6330
На приобретение основных средств и иного имущества
Приобретение ОС и материальных запасов = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 83
6350
Прочие
Расходы, не попавшие в строки 6310, 6320, 6330 = дебетовый оборот по сч. 86 в корреспонденции со сч. 91, 98
6400
Остаток средств на конец отчетного года
Строка 6100 + строка 6200 — строка 6300
Заключение
Упрощенная финансовая отчетность предполагает отражение меньшего числа показателей, чем обычная. Однако важно помнить про нюансы и корректность заполнения данных, которые могут быть обеспечены только при идеально выстроенном бухгалтерском учете.
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