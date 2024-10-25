Правильность применения ККТ и соответствие кассовой техники законодательным требованиям проверяют налоговые органы (ст. 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Действующий в 2024 году мораторий на плановые проверочные мероприятия не распространяется на проверки контрольно-кассовой техники — они проводятся внепланово. Решение о такой проверке принимает руководитель ФНС (или его заместитель), при этом в большинстве случаев обязательно согласование с органами прокуратуры.

Поводом для проверочных мероприятий может стать наличие у организации и ИП любого из индикаторов риска нарушения обязательных требований (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):

У ИП или компании есть зарегистрированная ККТ, но в течение 60 дней (календарных) налоговая не получает от них фискальные данные.

В течение 30 дней чеки с признаком расчета «Возврат прихода» составили 30% и более от количества чеков с признаком «Приход» за тот же период (не распространяется на ломбарды).

Доля чеков или БСО коррекции в течение 30 дней составила 30% и более от общего объема фискальных документов.

Проверка может проводиться как при непосредственном контакте с налогоплательщиком, так и удаленно. О предстоящих внеплановых выездных проверках организации и ИП не предупреждают (п. 2.2 ст. 7 закона № 54-ФЗ).

Проверочные мероприятия включают такие, как:

Наблюдение за соблюдением обязательных требований — сбор и анализ информации, поступающей из различных источников, о нарушениях, допускаемых компанией или ИП. Это могут быть жалобы покупателей, сообщения в СМИ и т.п.

Документарная проверка — запрос документов, получение письменных объяснений, экспертиза и т.п. Может проводиться в удаленном режиме, когда ФНС подключается к онлайн-ККТ и получает данные с фискального накопителя кассы и из «Личного кабинета ККТ».

Контрольная закупка — инспекторы без предварительного уведомления производят покупку товара, услуги, фиксируя выявленные при этом нарушения.

Выездное обследование — посещение инспекторами магазина или иного места, где используется ККТ. При обнаружении нарушений возможна контрольная закупка.

Выездная проверка — комплекс проверочных действий на месте применения контрольно-кассовой техники, включая осмотр, истребование документов, получение объяснений, экспертизу, эксперимент.

Для проведения наблюдения и удаленной документарной проверки налоговикам не требуется согласование прокуратуры, в остальных случаях такое согласование обязательно.