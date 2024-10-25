Проверка ККТ в 2024 году
Правильность применения ККТ и соответствие кассовой техники законодательным требованиям проверяют налоговые органы (ст. 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Действующий в 2024 году мораторий на плановые проверочные мероприятия не распространяется на проверки контрольно-кассовой техники — они проводятся внепланово. Решение о такой проверке принимает руководитель ФНС (или его заместитель), при этом в большинстве случаев обязательно согласование с органами прокуратуры.
Поводом для проверочных мероприятий может стать наличие у организации и ИП любого из индикаторов риска нарушения обязательных требований (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):
У ИП или компании есть зарегистрированная ККТ, но в течение 60 дней (календарных) налоговая не получает от них фискальные данные.
В течение 30 дней чеки с признаком расчета «Возврат прихода» составили 30% и более от количества чеков с признаком «Приход» за тот же период (не распространяется на ломбарды).
Доля чеков или БСО коррекции в течение 30 дней составила 30% и более от общего объема фискальных документов.
Проверка может проводиться как при непосредственном контакте с налогоплательщиком, так и удаленно. О предстоящих внеплановых выездных проверках организации и ИП не предупреждают (п. 2.2 ст. 7 закона № 54-ФЗ).
Проверочные мероприятия включают такие, как:
Наблюдение за соблюдением обязательных требований — сбор и анализ информации, поступающей из различных источников, о нарушениях, допускаемых компанией или ИП. Это могут быть жалобы покупателей, сообщения в СМИ и т.п.
Документарная проверка — запрос документов, получение письменных объяснений, экспертиза и т.п. Может проводиться в удаленном режиме, когда ФНС подключается к онлайн-ККТ и получает данные с фискального накопителя кассы и из «Личного кабинета ККТ».
Контрольная закупка — инспекторы без предварительного уведомления производят покупку товара, услуги, фиксируя выявленные при этом нарушения.
Выездное обследование — посещение инспекторами магазина или иного места, где используется ККТ. При обнаружении нарушений возможна контрольная закупка.
Выездная проверка — комплекс проверочных действий на месте применения контрольно-кассовой техники, включая осмотр, истребование документов, получение объяснений, экспертизу, эксперимент.
Для проведения наблюдения и удаленной документарной проверки налоговикам не требуется согласование прокуратуры, в остальных случаях такое согласование обязательно.
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За что могут выдать штраф
Причиной штрафа могут стать следующие нарушения, выявленные проверкой (ст. 14.5 КоАП):
неприменение ККТ, когда ее применение обязательно;
невыдача покупателю кассового чека (бумажного или электронного);
применение ККТ, которая не соответствует действующим требованиям;
использование ККТ с нарушением порядка ее регистрации (перерегистрации) и применения;
непредставление запрошенных налоговиками информации и документов, нарушение сроков их представления.
Привлечение к ответственности за эти правонарушения возможно в течение одного года (ст. 4.5 КоАП):
с даты их совершения — в общем случае;
с даты обнаружения налоговиками — если нарушение длящееся, то есть, порядок применения ККТ нарушается систематически длительное время (постановление Пленума ВС от 24.03.2005 № 5).
Для малых и микропредприятий, а также социально ориентированных НКО штрафы назначают с учетом п. 2, 3 ст. 4.1.2 КоАП — их размер уменьшается вдвое, но не менее минимального размера, предусмотренного соответствующей санкцией. Это возможно только если на момент совершения нарушения организация числилась в соответствующем реестре МСП или СОНКО.
Штрафа можно избежать, если, обнаружив нарушение до того, как о нем узнает ИФНС (примечание к ст. 14.5 КоАП):
Отправить чек коррекции в налоговую — если нарушение может быть исправлено такой коррекцией.
В иных случаях — добровольно исполнить нарушенную обязанность и в течение трех рабочих дней заявить о совершенном нарушении в ИФНС через Личный кабинет ККТ (пп. 7 п. 1, п. 16 приложения к приказу ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-20/673).
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Штраф за работу без кассы
Организации и ИП, осуществляющие расчеты без применения ККТ, рискуют получить штрафы в следующих размерах (п. 2 ст. 14.5 КоАП):
ИП и должностные лица компаний — от четверти до половины суммы расчета без ККТ, но не меньше 10 000 руб.;
компании — от ¾ до полной суммы расчета, произведенного без ККТ, но не меньше 30 000 руб.
Вместо штрафа за отсутствие онлайн-кассы или расчеты без ее применения налоговая может вынести предупреждение. Но для этого должна соблюдаться совокупность условий (п. 2 ст. 3.4 КоАП, письмо ФНС от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791):
подобное правонарушение совершено впервые;
оно не привело к причинению вреда или угрозе жизни, здоровью людей, окружающей среде, животному и растительному миру, объектам культурного наследия, чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера, не причинило имущественный ущерб.
Обнаружив в ходе одной проверки несколько нарушений, предусмотренных п. 2 ст. 14.5 КоАП, налоговая назначит штраф как за совершение одного правонарушения (п. 5 ст. 4.4 КоАП).
Штраф за неиспользование ККТ повторно
Компаниям и ИП, продолжившим в течение года работать без онлайн-кассы, грозит очередной штраф, предусмотренный п. 2 ст. 14.5 КоАП.
Если при этом совокупная сумма расчетов без применения ККТ составила 1 млн руб. и более, наказание будет следующим (п. 3 ст. 14.5 КоАП):
дисквалификация на 1–2 года для должностных лиц;
приостановление деятельности до 90 суток для организаций и ИП.
Штраф за непробитый чек
За кассовый чек, не выданный по требованию покупателя на бумажном носителе, или не направленный электронно, следует предупреждение либо штраф (п. 6 ст. 14.5 КоАП):
для должностных лиц и ИП — 2 000 руб.;
для компаний — 10 000 руб.
Если чек вообще не пробит, это приравнивается к работе без онлайн-ККТ. Наказание будет таким же как за отсутствие онлайн-кассы — по п. 2 ст. 14.5 КоАП.
Когда причина невыдачи чека — технические проблемы с ККТ (например, поломка чекопечатающего устройства), ответственность наступает по п. 4 ст. 14.5 КоАП в виде предупреждения или штрафа в размере:
для должностных лиц и ИП 1 500–3 000 руб.;
для компаний 5 000–10 000 руб.
Другие штрафы
Когда организации и ИП применяют онлайн-кассу, но она не соответствует действующим требованиям, применяют ККТ с нарушением порядка ее регистрации, либо не перерегистрированную вовремя — выносится предупреждение или назначается штраф (п. 4 ст. 14.5 КоАП):
от 1 500 до 3 000 руб. — для ИП и должностных лиц;
от 5 000 до 10 000 руб. — для компаний.
По указанной норме КоАП могут наказать, в том числе, за выдачу чека, в котором отсутствует номенклатура товара (услуги), или содержатся недостоверные сведения о наименовании товара (письмо ФНС от 18.04.2022 № АБ-4-20/4695@).
Запросы налоговиков о представлении документов и информации в связи с применением ККТ обязательны для ИП и организаций. Их игнорирование или нарушение сроков исполнения грозит предупреждением либо штрафом (п. 5 ст. 14.5 КоАП):
от 5 000 до 10 000 — для компаний;
от 1 500 до 3 000 руб. — для ИП и должностных лиц.
Данная санкция применима и в случае несоблюдения сроков представления в ИФНС фискальных данных и отчета о закрытии фискального накопителя при снятии ККТ с учета (письмо ФНС от 18.04.2022 № АБ-4-20/4695@).
Кто может работать без ККТ законно
Работать без онлайн-кассы могут ИП и юрлица, перечисленные в ст. 2 закона № 54-ФЗ.
Например, онлайн-касса не нужна:
компаниям и ИП при безналичных расчетах между собой без предъявления электронных средств платежа (банковских карт);
кредитным организациям;
продавцам ценных бумаг;
ИП на патенте могут работать без онлайн-ККТ при ведении некоторых видов деятельности (п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ);
самозанятым ИП на спецрежиме НПД;
государственным и муниципальным библиотекам, библиотекам РАН и иных академий, НИИ, образовательных организаций при оказании ими платных услуг населению;
образовательным, физкультурным организациям при расчетах за соответствующие платные услуги физлицам;
домам культуры, клубам, культурно-досуговым центрам и т.п. при оказании услуг населению в области культуры;
ТСЖ, СНТ, ЖСК и иным потребкооперативам при оказании услуг своим членам и приеме коммунальных платежей.
Также работать без онлайн-кассы разрешено при ведении определенных видов бизнеса, к которым, в частности, относятся (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ):
обеспечение питанием общеобразовательных организаций;
торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах и т.п. — кроме, находящихся там же магазинов, палаток, автолавок (с 01.03.2025 новая редакция);
разносная торговля с рук вне торговых сетей, в том числе в поездах, самолетах;
торговля из автоцистерн — квасом, молоком, живой рыбой, керосином, и сезонная торговля вразвал овощами;
продажа изделий народных промыслов их изготовителями;
сдача в аренду жилья собственником — индивидуальным предпринимателем;
торговля в сельских аптеках, размещенных в фельдшерских пунктах;
продажа ИП с рук или лотка входных билетов, абонементов в государственные и муниципальные театры и др.
Если продавец использует в таких расчетах автоматическое устройство или торгует подакцизными товарами, применять онлайн-кассу он обязан. Исключение — торговля питьевой водой в розлив и розничная продажа бахил (п. 8 ст. 2 закона № 54-ФЗ).
Не применяющим автоматические устройства и не торгующим подакцизным товаром организациям и ИП в труднодоступных или отдаленных местностях (такие территории определяются региональными властями), разрешено не использовать онлайн-ККТ при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего расчет (п. 3 закона № 54-ФЗ).
ИП и компании в местностях, отдаленных от сетей связи, могут применять ККТ в автономном режиме без электронной передачи фискальных документов в ИФНС (п. 7 ст. 2 закона № 54-ФЗ).
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Заключение
Закон запрещает работать без онлайн-кассы большинству предпринимателей и организаций. Нарушение этого требования, как и работа с ККТ, не соответствующей установленным нормам, наказывается административными штрафами. Категории лиц, которые могут при расчетах обходиться без онлайн-касс, приведены в исчерпывающем перечне ст. 2 закона № 54-ФЗ.
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