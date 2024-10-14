Как легко работать с ЕНС с помощью Saby (СБИС)

Контролируйте сроки платежей и отчетности
С 1 января 2023 года по общему правилу все налоги и страховые взносы в ФНС платятся в единый срок — не позднее 28 числа — единым налоговым платежом. До 25 числа включительно нужно заполнить и сдать в ФНС декларации (расчеты), уведомление об исчисленных суммах налогов. Уведомление подается по авансовым платежам по УСН, НДФЛ, страховым взносам и другим налогам, по которым не предусмотрена подача деклараций в месяце уплаты налога. ФНС на основании деклараций и уведомлений распределяет уплаченные средства с ЕНС в счет конкретного налога.
Календарь бухгалтера в программе Saby (СБИС) напомнит рассчитать налоги, подать декларацию (расчет) или уведомление, уплатить ЕНП.
Рассчитывайте налоги, заполняйте отчетность с помощью мастера
До 25 числа необходимо выполнить расчет налогов. Для этого в Saby (СБИС) предусмотрены отдельные документы расчета по каждому налогу, например:
расчет УСН;
расчет налога на прибыль;
расчет НДФЛ и СВ.
НДФЛ с выплат работникам считается дважды в месяц — за периоды с 1 по 22 число месяца (срок уведомления — 25 число) и с 23 по последнее число месяца (срок уведомления — 3 число следующего месяца, а за декабрь — последний рабочий день года).
После того, как провели документ расчета, сформируется проводка по переносу задолженности со счета учета конкретного налога на новый счет 68-90. Одновременно выполнится запись в регистр единого налогового счета на сумму начисленного налога по конкретному сроку уплаты и периоду.
Из документа расчета можно автоматически заполнить и отправить уведомление.
Если в месяце уплаты налога сдается декларация (расчет), уведомление не подается. В таком случае мастер расчета предложит заполнить декларацию вместо уведомления.
Этот порядок не распространяется на НДФЛ, который уплачивают налоговые агенты. Уведомления об исчисленных суммах в отношении НДФЛ нужно подавать даже в тех месяцах, когда вы сдаете отчет 6-НДФЛ.
ЕНС в реальном времени
Переплаты, пени и штрафы всегда под контролем
Платите ЕНП по единым реквизитам
Вы можете уплатить налог:
из мастера расчета налога (это удобно, если за налог отвечает отдельный бухгалтер);
из календаря бухгалтера.
Уплата налога из документа расчета
По кнопке «Платежи» откроется окно, в котором будет указана сумма налога к уплате.
Сформируйте платежное поручение на уплату ЕНП по кнопке «Оплатить». Программа сама укажет правильные реквизиты. Они едины для всех налогоплательщиков.
Уплата ЕНП из календаря бухгалтера
Вы можете сформировать один платеж на сумму всех рассчитанных налогов из календаря бухгалтера по клику на событие «Уплата ЕНП».
Сумма заполняется по данным регистра ЕНС, который формируется в программе автоматически на основании ваших начислений и оплат.
При проведении платежа сформируется проводка на пополнение единого налогового счета. В регистре ЕНС отразится, как распределился ЕНП в счет начисленных налогов.
Сверяйте данные учета с ФНС
В программе Saby (СБИС) вы в знакомом интерфейсе можете увидеть сверку с бюджетом — сальдо ЕНС и распределение уплаченных сумм по налогам.
По каждому налогу можно посмотреть детализацию в разрезе начислений и оплат.
С Saby ЕНС всегда под контролем:
Куда ушли деньги с ЕНС? Saby покажет движение по каждому налогу.
Появился долг? Saby поможет разобраться.
Хотите увидеть, как ФНС распределила деньги по КБК? Saby покажет.
ЕНС в реальном времени
Переплаты, пени и штрафы всегда под контролем
Реклама: ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР», ИНН 7605016030, erid: LjN8KHsPh
Начать дискуссию