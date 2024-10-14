Как легко работать с ЕНС с помощью Saby (СБИС)

До 25 числа необходимо выполнить расчет налогов. Для этого в Saby (СБИС) предусмотрены отдельные документы расчета по каждому налогу, например:

расчет УСН;

расчет налога на прибыль;

расчет НДФЛ и СВ.

НДФЛ с выплат работникам считается дважды в месяц — за периоды с 1 по 22 число месяца (срок уведомления — 25 число) и с 23 по последнее число месяца (срок уведомления — 3 число следующего месяца, а за декабрь — последний рабочий день года).

После того, как провели документ расчета, сформируется проводка по переносу задолженности со счета учета конкретного налога на новый счет 68-90. Одновременно выполнится запись в регистр единого налогового счета на сумму начисленного налога по конкретному сроку уплаты и периоду.

Из документа расчета можно автоматически заполнить и отправить уведомление.

Если в месяце уплаты налога сдается декларация (расчет), уведомление не подается. В таком случае мастер расчета предложит заполнить декларацию вместо уведомления.

Этот порядок не распространяется на НДФЛ, который уплачивают налоговые агенты. Уведомления об исчисленных суммах в отношении НДФЛ нужно подавать даже в тех месяцах, когда вы сдаете отчет 6-НДФЛ.