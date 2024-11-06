Как получить электронную подпись бесплатно

Чтобы получить доступ к самому широкому перечню услуг, нужно оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Физлицам такую подпись выдают удостоверяющие центры. За выпуск в среднем берут 2 000 ₽. Рассказываем, как получить КЭП бесплатно.

Когда пригодится электронная подпись

Квалифицированная электронная подпись позволяет подписывать документы онлайн, наделяя их такой же юридической силой, как если бы человек подписал их на бумаге.

Например, физические лица могут не выходя из дома подписывать кадровые документы, регистрироваться в качестве ИП или юрлица, оформлять сделки с недвижимостью или заявления на налоговый вычет.

Электронная подпись физлица также нужна сотрудникам, на которых оформлена доверенность, чтобы подписывать документы за компанию.

Где оформить электронную подпись бесплатно

В удостоверяющем центре «Тензор» любой зарегистрированный в Единой биометрической системе сможет получить квалифицированную электронную подпись, не заплатив ни копейки. Это возможно благодаря взаимодействию компании с Центром биометрических технологий.

Пользователю с биометрией нужно только заполнить заявку на сайте Тензора. Подпись выпустят удаленно.

Как сдать биометрию

Где. Это можно сделать в любом отделении банков России. Все точки регистрации доступны на карте — их можно отобрать по городу и названию банка.

Как. Чтобы зарегистрировать биометрию, нужно выполнить три простых шага:

Выбрать подходящее отделение банка. Прийти в отделение с паспортом и СНИЛС. Пройти биометрическую процедуру с оператором: сфотографироваться и записать свой голос.

После этого данные поступят в защищенную государственную систему.

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