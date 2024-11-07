Что изменится в заполнении бухгалтерской отчетности в 2025 году

Новый ФСБУ 4/2023 уже вступил в силу, но применяется с отчетности за 2025 год. То есть в 2025 году уже нужно работать с учетом требований стандарта. Впервые все компании будут сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность по новым правилам и формам в 2026 году не позднее 31 марта. Досрочное применение стандарта не предусмотрено.

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С отчетной кампании за 2025 год организации должны составлять бухгалтерскую отчетность по образцам, которые приведены в приложениях к стандарту.

Коды показателей бухгалтерской отчетности для сдачи в ФНС также приведены в стандарте, в Приложении № 10. Исключение: стандарт не предусматривает коды строк для пояснений. Каждое пояснение должно иметь номер. В свою очередь показатель, к которому имеется пояснение, должен сопровождаться указанием на такое пояснение (номером пояснения) (п. 50 стандарта). В упрощенной отчетности, где показатели представлены обобщенно, код для конкретной строки определяется по тому показателю, который имеет наибольший удельный вес в этой строке — группе показателей (п. 64 стандарта).

Вся бухгалтерская отчетность, включая приложения к ней, должна комплектоваться под единым заголовком «Бухгалтерская отчетность». Каждый отчет также имеет свою заголовочную часть. Полный перечень реквизитов заголовка для комплекта отчетности и ее составляющих приведен в пп. 58–61 стандарта.

В зависимости от целевой аудитории будут разные шапки отчетности. А именно своя заголовочная часть предусмотрена, если отчетность предназначена для заинтересованных лиц, например учредителей (Приложение № 1 к стандарту). И своя — если для ФНС или других госучреждений (Приложение № 2 к стандарту). В заголовочной части отчетности для госорганов больше показателей. Например, нужно проставить отметку о том, подлежит бухгалтерская отчетность компании обязательному аудиту или нет. До 2025 года используется единая шапка документа независимо от цели отчета.

Как выглядит шапка бухгалтерской отчетности с 2025 года для третьих лиц Как выглядит шапка бухгалтерской отчетности с 2025 года для ФНС

Общее правило заполнения форм бухгалтерской отчетности: если какого-то показателя нет, оставляйте соответствующую строку пустой. Ставить прочерки не требуется (подп. «б» п. 66 стандарта).

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации, а также иными лицами, если это предусмотрено учредительными документами. Указывается дата подписания. Подпись включает: наименование должности лица, подписавшего отчетность; его собственноручную подпись или иные реквизиты, необходимые для идентификации лица; расшифровку подписи: инициалы, фамилию (п. 68 стандарта).

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