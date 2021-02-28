Неделя бесплатного обучения для бухгалтеров

Школа главбуха на упрощенке открыла доступ ко всем урокам курса Всероссийской аттестации бухгалтеров на УСН — 2021. Учитесь бесплатно целую неделю!
Пока действует ваш доступ, смотрите новые уроки с ведущими экспертами Минфина, ФНС и Роструда:
Дмитрий Морозов, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц, ФНС России
Разобрал, как проверять доходы и статусы сотрудников, чтобы не ошибиться с базой и ставкой НДФЛ.
Смотреть видео-урок с экспертом ФНС >>
Иван Шкловец, заместитель руководителя Роструда
Предупредит об опасных ошибках при расчетах с сотрудниками в 2021 году.
Юлией Сидненко, замначальника отдела оперативного контроля УФНС России по Санкт-Петербургу.
Поможет, проверить кассовые чеки с учетом новых правил.
Елена Воробьева, эксперт по вопросам зарплаты.
Разобрала опасные ошибки при работе с электронными трудовыми книжками.
Школа главбуха на упрощенке — онлайн курсы повышения квалификации для бухгалтеров. По итогам обучения выдается Аттестат главбуха — 2021, который вносится в Единый реестр аттестованных бухгалтеров России.