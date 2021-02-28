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Школа Главбуха на упрощенке

Неделя бесплатного обучения для бухгалтеров

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Школа главбуха на упрощенке открыла доступ ко всем урокам курса Всероссийской аттестации бухгалтеров на УСН — 2021. Учитесь бесплатно целую неделю!

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Пока действует ваш доступ, смотрите новые уроки с ведущими экспертами Минфина, ФНС и Роструда:

Дмитрий Морозов, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц, ФНС России

 

Разобрал, как проверять доходы и статусы сотрудников, чтобы не ошибиться с базой и ставкой НДФЛ. 

 

Смотреть видео-урок с экспертом ФНС >>

 

Иван Шкловец, заместитель руководителя Роструда

 

Предупредит об опасных ошибках при расчетах с сотрудниками в 2021 году.

 

Получить доступ к уроку>>

Юлией Сидненко, замначальника отдела оперативного контроля УФНС России по Санкт-Петербургу.

 

Поможет, проверить кассовые чеки с учетом новых правил. 

 

Получить инструкцию от ФНС в Школе >>

Елена Воробьева, эксперт по вопросам зарплаты. 

 

Разобрала опасные ошибки при работе с   электронными трудовыми книжками. 

 

Открыть доступ к уроку >>

Школа главбуха на упрощенке — онлайн курсы повышения квалификации для бухгалтеров. По итогам обучения выдается Аттестат главбуха — 2021, который вносится в Единый реестр аттестованных бухгалтеров России.

 Узнать больше про Школу — оставить заявку

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Школа Главбуха на упрощенке
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