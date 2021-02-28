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Школа Главбуха на упрощенке
Учитесь у лучших экспертов-практиков!

Открыт льготный набор в Школе главбуха на упрощенке

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В Школе главбуха на упрощенке открыт льготный набор на курс «Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021». Чтобы получить субсидию на обучение, оставьте заявку.

Оставить заявку

Всероссийская аттестацию бухгалтеров на УСН-2021 — уникальная программа обучения, которая:

  • подготовлена ведущими экспертами Мифина, ФНС, Минтруда и опытными экспертами-практиками;
  • разбирает все изменения в работе бухгалтеров в 2021 году на реальных примерах и практических заданиях;
  • соответствует требования профстандарта «Бухгалтер».

Программа обучения

По итогам обучения Вы получите:

  1. Аттестат главбуха на 2021 год
  2. Привилегированное место в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров
  3. Бесплатный годовой доступ к курсу «Изменения — 2021»

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
Учитесь у лучших экспертов-практиков!
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