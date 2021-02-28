Открыт льготный набор в Школе главбуха на упрощенке

В Школе главбуха на упрощенке открыт льготный набор на курс «Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021». Чтобы получить субсидию на обучение, оставьте заявку.
Всероссийская аттестацию бухгалтеров на УСН-2021 — уникальная программа обучения, которая:
- подготовлена ведущими экспертами Мифина, ФНС, Минтруда и опытными экспертами-практиками;
- разбирает все изменения в работе бухгалтеров в 2021 году на реальных примерах и практических заданиях;
- соответствует требования профстандарта «Бухгалтер».
По итогам обучения Вы получите:
- Аттестат главбуха на 2021 год
- Привилегированное место в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров
- Бесплатный годовой доступ к курсу «Изменения — 2021»