Главбухам в регионах недоплачивают

К такому вывод приходет бухгалтер после того, как откроет любой сайт по поиску работы. Разница порой достигает десятки тысяч рублей и более, хотя работа, например, московского главбуха мало чем отличается от той же работы в Перми, Омске или Волгограде. Читайте — как начать зарабатывать на уровне столицы и чем заинтересовать московских работодателей.

Немного статистики

По данным портала SuperJob в марте 2021 года предложения по зарплате для вакансии «Бухгалтер по расчету заработной платы» в разных городах России выглядели вот так:

Мы выделили в таблице Москву и те города, которые называли выше. Для простого сравнения. В Волгограде и Перми зарплата бухгалтера на аналогичной должности почти вдвое ниже, а в Омске меньше практически на 40 %. Очень существенная разница.

Портал trud.com также подтверждает эту статистику. Средняя зарплата главного бухгалтера в Москве по его данным — 72 059 рублей.

В то время, как по России тот же показатель — 48 301 рублей.

Но рано сразу кидаться в бой и размещать резюме на сайтах трудоустройства. Давайте проверим, готовы ли вы штурмовать столицу.

Как себя усовершенствовать

Для начала — уровень зарплат зависит во многом от опыта и образования кандидата. А кроме трудовой книжки вам необходим какой-то документ, способный показать реальный уровень ваших знаний.

Такими документами могут стать удостоверение о повышении квалификации и аттестат главбуха от Школы главбуха на упрощенке. После курса обучения вы также получите паспорт профессиональных навыков и попадете в Реестр аттестованных главных бухгалтеров.

У вас появится официальное подтверждение профессиональных навыков и возможность претендовать на достойный оклад.

Об образовании

Многие уверены, что без высшего образования бухгалтера никуда не берут, но на самом деле это не так. Не всегда нужно предъявлять диплом ВУЗа, чтобы получить должность главбуха.

Скорее всего с подобными запросами вы встретитесь в компаниях, которые по закону должны требовать высшее образование от кандидата. К примеру, стать главбухом в страховой организации, имея только среднее профессиональное образование, вы не сможете (см. статью 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Или попробуете подать резюме в организацию, которая внутренними регламентами приняла государственный профессиональный стандарт (утв. Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н). Тогда у вас тоже попросят документ о высшем образовании.

Другие коммерческие компании, работодатели малого и среднего бизнеса, таких жестких правил не придерживаются, зато смотрят как кандидат ориентируется в текущем законодательстве, хорошо ли знает свой участок учета. Если у претендента нет высшего образования, попросят предоставить документы о повышении квалификации.

Кстати, главные бухгалтеры с высшим образованием тоже должны подтверждать квалификацию и проходить обучение ежегодно.

Для главбуха-универсала, которому предстоит вести бухгалтерию полностью — от первички и до сдачи отчетов (а такие очень часто нужны в организациях, применяющих спецрежимы — УСН, например) скорее всего устроят тестирование. С помощью теста проще всего проверить знания и практические навыки кандидата.

Подготовиться к такой проверке поможет программа обучения Школы главбуха на упрощенке, курс «Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021». Или 7 дневный курс бесплатного повышения квалификации для бухгалтеров. Оставить заявку на бесплатное обучение

Что еще важно учесть главбуху, если у него амбициозная цель — зарабатывать больше и не в своем регионе, а в Москве.

Чем сразить работодателя

Итак, в ваших руках все нужные документы и вы уже в Реестре аттестованных главных бухгалтеров. Но ведь конкуренция на рынке бухгалтерских услуг высокая, недостаточно только иметь нужные знания, необходимо их умело применять. На что обратить внимание перед тем как отправлять работодателю свое резюме на сайт трудоустройства.

Во-первых, бухучет почти для всех одинаковый, за небольшими корректировками на особенности деятельности. К примеру, компания, оказывающая услуги, может никогда не пользоваться счетом товары (41), а в производственной надо хорошо ориентироваться в учете счетов 20, 23, 25, 26 и т.д. А вот налоговый учет может иметь особенности, связанные с регионом — пониженные ставки по УСН, льготы для отдельных отраслей, местную поддержку в виде грантов или субсидий и т.п. О таких вещах надо знать заранее.

Если у вас нет опыта работы с компаниями из Москвы, необходимо изучить местное законодательство и особенности налогообложения.

Во-вторых, вы должны быть инициативным кандидатом, а не пассивным. Это значит, что перед тем, как отослать письмо в HR-отдел, надо изучить саму компанию:

отчетность (это можно сделать с помощью портала ФНС «Прозрачный бизнес»);

штат сотрудников;

обороты;

имущество;

взаимодействие с иностранными контрагентами и государственными заказчиками;

наличие активных арбитражных дел и ограничений (блокировок счета, исполнительных производств, это также открытая информация).

Это поможет составить впечатление о компании, ее надежности и месте на рынке. А кроме того, вы подготовитесь к анкетированию и собеседованию. Рекрутеры часто в анкету включают такие вопросы как «что вы ждете от работы в этой компании?», «на какой должности видите себя через несколько лет?», «что вы можете предложить компании, как специалист?» и т.п. Благодаря подготовке, вы сможете дать более конкретные ответы и даже внести предложения, а еще подчеркнуть свою компетентность.

Если не хватает уверенности в знаниях — вам необходим курс «Всероссийская аттестация бухгалтера на УСН — 2021». В его программу включены:

Тренинги для расчета и проверки НДФЛ — избавят от споров с ИФНС и сотрудниками;

Практикум по страховым взносам — чтобы не платить в бюджет лишнего;

Изменения в отчетности по НДФЛ и взносам: как искать ошибки быстрее проверяющих;

Новые требования к УСН и способы продержаться на спецрежиме;

Безналичные расчеты: проверяем платежки за 5 минут по новым требованиям Центробанка и ФНС и многие другие уроки.

С помощью курса вы получите полезные практические навыки и используете их на собеседованиях. Предложите, например, руководителю экспресс анализ деятельности его компании (потренируйтесь заранее дома).

Самое приятное, что для учебы и повышения квалификации вам не придется никуда ехать — обучение проходит онлайн. И искать работу вы можете онлайн. Удаленный бухгалтер — это перспективное направление. Такая работа может трансформироваться в собственный бизнес.

Представьте, что вы живете в Омске, где ваши коллеги, пропадая целый день офисе, получают зарплату 37 000, а вы на удаленке ведете несколько компаний из Москвы и получаете 100 000. Это реально. И мы в следующих статьях расскажем вам об учениках Школы, которые сумели реализовать свои смелые мечты. Подпишитесь на блог, чтобы не пропустить.