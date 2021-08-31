Обучили бухгалтера? Можете вернуть 95% своих затрат

До 31 августа 2021 года московские предприятия могут получить субсидию на обучение своих бухгалтеров в размере до 10 млн рублей от Правительства Москвы в Школе главбуха на упрощенке.

Сумма субсидии определяется на основании фактических затрат, подтвержденных документами. В рамках данной программы суммируются все договоры на обучение с 1 января 2020 года до дня подачи заявки (не позднее 31.08.2021).

Компенсируют расходы за один календарный год. Максимальная сумма на каждого обучающегося - 120 тыс. рублей. Субсидия покрывает организации 95% всех затрат на обучение бухгалтера в пределах 10 млн рублей.

Компания вправе претендовать на субсидию на обучение в Школе главбуха на упрощенке, если она:

состоит на налоговом учете и ведет бизнес на территории Москвы;

с 1 января 2020 года до дня подачи заявки (но не позднее 31 августа) заключила договор со Школой главбуха на упрощенке;

платит персоналу заработную плату выше минимальной;

не имеет собственников - иностранных компаний, чья доля превышает 50% уставного капитала;

не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а ее деятельность не приостановлена;

не нарушала условия договоров финансирования из бюджета города за последние три года;

не получала финансирование из бюджета Москвы по другим законодательным актам на те же цели;

на день подачи заявки на субсидию не имеет долгов перед бюджетом по налогам, взносам, а также штрафам и пеням больше, чем на 100 тыс. рублей.

Правила получения субсидии

1. Запишитесь на обучение в Школу главбуха на упрощенке.

2. Оплатите полную стоимость по договору не позже 31.08.2021.

3. Соберите пакет документации:

копию договора со Школой главбуха на упрощенке;

копии основных учредительных документов;

копии отчетов в Росстат и ФНС, где отражена информация о зарплате за 2020 год;

гарантийное письмо организации об отсутствии нарушений по договорам субсидирования из бюджета города Москвы за последние три года;

копию приказа о назначении руководителя организации;

копию приказа о назначении главного бухгалтера организации;

реквизиты расчетного счета организации для перечисления субсидии;

гарантийное письмо организации об отсутствии иных договоров на субсидирование из городского бюджета на те же цели;

гарантийное письмо о том, что деятельность организации не приостановлена;

гарантийное письмо организации с пролонгацией трудовых отношений с обучаемым специалистом на срок не меньше 12 месяцев;

копии документов, которые подтверждают понесенные расходы по договору об образовании;

копию согласия на обработку персональных данных обучающегося.

Ученикам Школы главбуха на упрощенке проще собрать пакет документов, так как им помогают персональные менеджеры.

4. Направьте заявку на субсидию через сайт cashback.moscow.business не позже 31.08.2021.

Отраслевая комиссия рассмотрит вашу заявку в течение 10 дней и оформит договор на получение субсидии.

Запишитесь на обучение прямо сейчас и получите скидку 95%. Цена курса «Всероссийская аттестация главбухов на УСН» для Вас составит 607 рублей!