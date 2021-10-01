Как не остаться без куска хлеба или Карьера бухгалтера: от окошка кассы —до главбуха рекламного агентства

Сегодня, в 2021- м году, Ирина Германовна — уважаемый специалист, ездит на Пежо, всегда с безупречной укладкой и маникюром, ведет деловые переговоры по мобильному и в курсе последних новостей в стране и мире. Ирина давно стала опытным, особо ценным кадром. Она второй человек после директора компании — главный бухгалтер. Серьезный и скрупулезный подход к своей профессии обеспечил ей профессиональный и карьерный рост, но как же все начиналось? А вот так.

На стыке тысячелетия

В конце 90-х нужно было определяться с профессией и учебным заведением, тогда Ирина, не чувствуя в себе каких-то особых призваний, по совету мамы пошла учиться на экономический факультет техникума.

Мама Иры подходила к выбору профессии для дочки с практической стороны: бухгалтер без куска хлеба не останется, всегда будет востребован. Ирина успешно поступила на бюджет и также успешно сдавала все сессии и осваивала новые полезные навыки работы с бухгалтерскими документами. На последнем курсе, временно, на период практики, преподаватель устроил Ирину в бухгалтерию этого самого колледжа. Повезло!

Практика длилась месяц, а потом Ирине поступило предложение на 4 месяца остаться работать там в роли бухгалтера-кассира (а настоящий, ну то есть основной бухгалтер-кассир, уходила на этот период в длительный учебный отпуск, сдавала госы, писала диплом).

Ирина, недолго думая, согласилась. Это было удивительное время! Она сидела в малюсенькой каморке с небольшим окошком, которое открывалось в приемные часы, в дни выдачи зарплаты и аванса у него толпилась очередь из педагогов колледжа и других сотрудников.

Ира проверяла документы, искала получателя в ведомости, доставала нужную сумму из внушительного надежного сейфа и с серьёзным видом проверяла правильность подписей сотрудников, только после этого выдав, наконец, деньги на руки.

В сопровождении охраны девушка отправлялась в Расчетно-кассовый центр (да, даже эту обязанность повесили на неё), старалась аккуратно заполнять объявление на взнос наличными и чековую книжку (ведь чек заранее подписывал руководитель — ошибешься и придется ехать обратно).

Вообще работа с наличкой была для Ирины очень нервной, она дико боялась недостачи. В дни выплаты зарплаты была вся в напряжении, стрессе. Поэтому, когда вышла основная сотрудница, Ира была очень рада!

Одно из самых запоминающихся событий во время учебы — План счетов. В двухтысячном году вышел Приказ Минфина — счета изменились. Студенты, которые уже долгое время работали по одному Плану счетов, оказались в полном раздрае — надо было оперативно перестраиваться, а ведь многие, как и Ирина еще и работали. В общем сессии на таком стрессе давались нелегко.

На работе кассиром карьера в бюджете для нашей героини не закончилась. Ирину перевели на постоянную ставку на участок материального обеспечения — вести учет и инвентаризацию материалов и основных средств.

Первая смена работы, а потом и вторая

Так прошло года два. Ирина не остановилась на среднем профессиональном образовании, а поступила на заочное в Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), старалась совмещать учебу и работу (в бюджете это было возможно — по крайней мере учебные отпуска давали без разговоров), сдавала сессии и с нетерпением ждала заветный диплом о высшем образовании.

А потом, в преддверии Нового 2002 года, Ирине резко захотелось перемен — бюджетный учет стал тяготить, бюрократии становилось все больше, а интереса к работе — меньше.

Она быстро нашла место в коммерческой фирме бухгалтером по первичке. После бюджетного плана счетов нужно было вспомнить классические счета, хорошо, что опыт перестройки уже был — Ирина с этим справилась.

И здесь она отработала около двух лет, а потом дела у фирмы пошли неважно, Ирину Германовну, как нескольких других сотрудников сократили.

Тогда она устроилась в медицинскую компанию. Добираться до новой работы было долго, на другой конец города, зато это было новый, интересный опыт и достойная зарплата.

« Любовь меня вдохновляла»

В медкомпании была молодая, умная, энергичная главбух по имени Любовь. Ирине хотелось на неё равняться.

Ирина постепенно расширяла свои знания и навыки, занималась не только кассой, банком и материалами, но стала помогать Любе с отчетами, начала осваивать участок кадров и зарплаты. Потом Любовь доверила Ирине полностью вести небольшое ИП (как ответвление от основного направления бизнеса).

Тогда состоялось первое практическое знакомство Ирины с упрощенкой — многие фирмы и предприниматели стали проявлять к ней интерес после того, как в 2002 УСН стала еще одной главой Налогового кодекса.

В 2008 году случился экономический кризис, который затронул не только Россию, но и весь мир. Но медицинская компания не развалилась, не разорилась, а устояла и успешно продолжила свою деятельность.

За прошедшие годы для Ирины все участки бухгалтерии стали знакомы и понятны, поэтому, когда Люба в 2010-м году собралась в декрет, Ира ее заменила, правда ненадолго, потому что следом за Любой в декрет ушла и сама Ирина.

Правда долго сидеть дома не работая тоже не получилось — ребенок требовал не только маминого внимания, но и больших трат, супруг Ирины зарабатывал не так много, а детское пособие было и вовсе копеечным.

И тут Ирине снова повезло — знакомый врач решил совместно с другом открыть частный медицинский центр и пригласил Ирину главбухом. Обдумав предложение, Ирина решила — пора уже расти в карьере, уволилась из медкомпании, нашла няню для ребенка на те дни, что супруг работал на сменах и приступила к новым обязанностям.

Главбух в декрете

Новая должность была не только ответственной, но тяжелой — специфика и то, что Ирина была бухгалтером в одном лице, без помощников сыграли свою роль — она стала уставать, недосыпать и переживала, справится ли в дальнейшем.

К тому же работать приходилось пока частично из дома (ребенок болел, мест в садике все не было, а няня обходилась все же недешево). Наконец удалось выйти в офис на полный день, появилась помощница и жизнь стала легче.

Однако в 2015 году у медцентра сменились владельцы, и, как оказалось, новое руководство хотело видеть на высоких должностях, включая главбуха, своих людей. Ирина спорить и навязываться не стала, ушла по соглашению сторон. Снова предстоял поиск новой работы.

В итоге Ирина устроилась в производственную компанию полного цикла (производство мебели) и проработала там 5 лет.

А в 2020 году случилась никем не запланированная история с карантином, локдауном и всеобщей неопределенностью.

Мебельная фирма сократила свои объемы производства, часть сотрудников была отправлена в длительный отпуск. Другая часть попала под сокращение.

Ирина Германовна стала работать в удалённом формате, потом и ее перевели на неполную ставку. Уже предчувствуя, что с этим работодателем придется расстаться, она стала подыскивать новую работу.

На сайтах объявлений было довольно много вакансий и удаленных в том числе, но Ирина обнаружила, что для главбуха одно из постоянно встречающихся требований — наличие не только диплома и опыта, но и документов о повышении квалификации.

Ирина всегда была занята работой и квалификацию повышала самостоятельно — смотрела вебинары, читала профессиональные сайты. А тут просили документы. Где их взять?

В поисках информации в интернете Ирина наткнулась на информацию о Школе главбуха на упрощенке. Именно информация об УСН привлекла ее внимание. С общей системой она давно уже не работала, а вот освежить знания по УСН, на которой и работало большинство интересных ей работодателей, не помешало бы.

К тому же курсы были онлайн, никуда ехать не нужно, а дополнительно к удостоверению и аттестату о прохождении курсов, она получала еще и место в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров. С таким подспорьем можно уже было смело рассылать резюме работодателям.

Результатом обучения и нескольких собеседований стала работа главбухом в рекламном агентстве. Работать разрешили частично в офисе, частично из дома, очень удобно. Мы надеемся, что у нашей героини еще много карьерных успехов впереди! Кстати, сейчас обучение на Курсе бухгалтера на УСН: Всероссийская аттестация главбухов на УСН-2021 можно пройти со скидкой.

Комментарий Школы

Мы иногда просим наших учеников рассказать о себе, своей карьере, о том, как они пришли в профессию и как узнали о наших курсах. Всегда это трогательные, иногда смешные или сложные истории, но всех наших студентов, таких разных, объединяет тяга к знаниям: