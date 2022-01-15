Как спасти карьеру после декрета: история одного бухгалтера

Много ли выпускников школы знают, в каком направлении им продолжить учиться? На самом деле тех, кто определился с карьерой, можно пересчитать по пальцам. Кто-то смотрит на знакомых, родных, перспективы. А как ведет себя правильная и послушная девочка? Правильно — слушает совет родителей. Вот и Марина послушалась маму и после школы поступила учиться в университет на экономический, по направлению — бухгалтерский учет и аудит. Что же из этого вышло? Пусть она и расскажет.

Когда горишь делом, оно и в руках спорится

Я начала работать еще во время учебы. Сначала папе помогала в бизнесе с ведением бухгалтерии — экономила семейный бюджет и набиралась опыта. К концу обучения получила не только диплом, но и внушительный багаж опыта. Это позволило сразу после окончания университета устроиться в крупную строительную компанию города. Невероятная удача!

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И вроде все хорошо: карьера продвигается, в личных отношениях все идеально, но...

Не может быть все гладко

Беда приходит откуда не ждали — грянул кризис: одна за другой стали банкротиться строительные организации, и компания, в которой я работала, не смогла рассчитаться по обязательствам и стала банкротом. В короткий срок я осталась без работы. А тут еще новость — беременность. Событие было действительно долгожданным и желанным, поэтому свои карьерные амбиции пришлось поставить на паузу.

Конечно, я работу не запускала (трудоголизм у бухгалтеров, наверное, в крови), однако это были небольшие, чаще разовые заказы по сдаче отчетности или ведению ИП без сотрудников. Да и куда браться за что-то серьезное с ребенком.

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Пора вспомнить карьерные амбиции

3 года пролетели очень быстро, нам повезло, в садик ребенок пошел как по расписанию, а я засела за сайты с вакансиями. Вспомнила свой прошлый успех, поэтому и отправляла резюме только в крупные известные компании — строительные (все таки опыт был), аутсорсинговые (но метила на руководящие должности, а не на оператора по первичке), в консалтинг, на производство, в общем планку снижать не хотела.

И тут пришло первое разочарование — потенциальные работодатели присылали отказ за отказом. Позитивный настрой пропадал.

Как раз замаячила встреча выпускников — целых 10 лет прошло после получения диплома. А мне и сказать нечего — от былых успехов не осталось и следа. Только семьей можно похвастаться — здесь все по-прежнему было хорошо. Решила пойти!

Конечно здорово было встретиться с сокурсниками, ведь многие разъехались по другим городам после выпуска и почти не встречались после него. Темы обсуждали разные: рабочие, личные, много смеялись и вспоминали, но мое внимание зацепила фраза одной из одногруппниц: «HR-менеджеру всегда говорю, чтоб бухгалтеров-претендентов проверяла в реестре». Оказалось она работала замруководителя в аутсорсе, в Питере.

Другой на моем месте наверное поинтересовался бы вакансиями (переезжать я не собиралась, но вдруг была возможность работать удаленно). Но у меня взыграла гордость — сама справлюсь, протекция не нужна. А вот фразу насчет реестра я запомнила, тем более, что несколько раз натыкалась на его упоминание в вакансиях, но так и не поняла о чем речь.

Хорошенько выспавшись после встречи выпускников (давно так не веселилась — зарядилась оптимизмом), я с чашкой кофе в руках полезла в поисковик и набрала «Реестр главных бухгалтеров». Ага, вот оно что, туда включают тех, кто подтвердил свою профессиональную квалификацию.

На удачу указала в строке поиска по реестру свое имя. Как и следовало ожидать — меня там не было. Понятно, почему мое резюме терялось. Ведь я отправляла его и на вакансии с обязательным наличием в реестре. Меня наверное даже не рассматривали после проверки.

Чтобы попасть в Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров нужно подтвердить квалификацию, вывод — надо идти учиться! Только куда?

В интернете умные алгоритмы найдут все за тебя: пролистав несколько сомнительных сайтов, которые предлагали супер-ускоренные курсы, но не обещали включить меня в реестр, я нашла то, что надо — Школу главбуха на упрощенке.

Online-формат, преподаватели-практики, обучение достаточно короткое — подходящий вариант!

На 3 месяца я окунулась с головой в учебу. Причем ни маленький ребенок (дочка несколько раз за это время заболевала — обычная история в первый год в садике), ни мои попытки ходить на собеседования не мешали. Иногда я даже слушала лекцию в наушниках, пока гуляла в парке с дочерью, мирно дремавшей в коляске.

Оказывается, обучение нужно было не только для реестра бухгалтеров, но и для уверенности в своих силах. Произошло столько изменений, за которыми я просто не успевала следить между материнскими заботами. Благодаря прохождению курса «Всероссийская аттестация главбухов на УСН» я получила аттестат и с удовольствием увидела свое имя в Реестре.

Конечно я сразу обновила резюме и снова стала отправлять отклики на вакансии. Даже на те объявления, на которые откликалась безрезультатно 3-4 месяца назад.

Врать не буду — работодатели не завалили меня приглашениями, но я заметила, что резюме стали просматривать активнее (на сайте поиска работы можно было увидеть — кто им интересовался).

Я стала чаще бывать на собеседованиях, но все никак не могла найти свое место, поэтому даже сама иногда отказывалась. Не хотелось заниматься текучкой (ну вот такая я амбициозная).

И вот, наконец, меня пригласили в компанию, занимавшуюся производством мебели, с сетью магазинов по всей стране. Я волновалась, но собеседование проводил не HR, как обычно, а директор филиала. И тут мне повезло трижды:

Директор — бывший главбух, хорошо разбирался в теме, не задавал пустых вопросов и отнесся к собеседованию заинтересованно;

Его не волновало наличие у меня маленького ребенка (хотя в других местах мне явно отказывали по этой причине);

Он сам давно состоит в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров и знает, что аттестат от Школы главбуха и фамилия в Реестре — не просто формальность, а действительно показатель знаний.

Я уже была готова к предложению о работе, но меня спустили с небес на землю — предложили вакансию рядового бухгалтера на участке расчетов. А я то пришла на собеседование по поводу вакансии главбуха.

Видимо разочарование красноречиво было написано у меня на лице. Но директор пояснил — пока действующий главбух еще работает, но через пару месяцев переводится в главный офис — в Москву, а я займу ее место. «Вы не пожалеете — обещаю», так он провожал меня из кабинета.

Не пожалела! За два месяца я разобралась с особенностями работы, познакомилась с коллегами и будущими подчиненными, наладила с ними дружеские отношения. Созваниваясь с поставщиками и клиентами, сумела расположить их к себе и в то же время показать, что буду строго относится к соблюдению сроков оплат (на участке расчетов я отвечала за сверку и обзвон должников).

За две недели до перевода главбух передала мне дела и поздравила с назначением — было приятно, что я оказалась желанным преемником.