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Открыт набор на ВИП-версию обучения в Школе главбуха на упрощенке

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В Школе главбуха на упрощенке открыт набор на ВИП-версию обучения. Теперь Вы сами решаете, какие курсы и когда проходить.

Доступ к Школе открыт на целый год. Первая группа начинает учиться 10 января 2022 года.

Запишитесь на обучение сегодня и получите:

  1. ГОДОВОЙ доступ ко всем программам, урокам, вебинарам в Школе. Сэкономите больше 200 тыс. руб. в ВИП-версии всё включено и ни за что не нужно доплачивать.
  2. 50 программ повышения квалификации. Сэкономите время учитесь только в тех программах, которые вам интересны и тогда, когда вам удобно.
  3. 24 мастер-класса с Надеждой Самковой + 100 вебинаров с экспертами ФНС, Минфина и Роструда. Обезопасите себя от претензий налоговиков на авторских вебинарах с экспертами и чиновниками вы получите готовые образцы отчетов и авторские методички.
  4. 24/7 онлайн чат с преподавателями Школы. Решите любую сложную рабочую задачу быстро и безопасно: опытные эксперты помогут вам в любое время.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
Школа Главбуха на упрощенке
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