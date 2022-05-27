Что ждет бухгалтера во втором полугодии 2022 года?

Журнал «Упрощенка» приглашает вас на Онлайн — конференцию «Изменения в бухучете и отчетности во II полугодии 2022 года» 15 июня 2022 в 10:00.

Вы может участвовать в конференции очно или онлайн!

Мы пригласили в качестве лекторов известных экспертов. Наша программа точно не будет скучной — вас ждут увлекательные мастер-классы для прекрасных дам и подарки всем участникам.

На нашей конференции

1. Единый платеж и АУСН с 1 июля: удобства для компании и возможные проблемы

Лектор — Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель Школы главбуха на упрощенке.

2. Кассы — новый порядок контроля: критерии моратория на проверки и новые типы контрольных мероприятий.

Лектор — Алексей Батарин, начальник организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля, ФНС России.

3. Страховые взносы: на что обратить внимание в расчетах во II пг 2022 года и чего ждать от реформы в 2023 году.

Лектор — Любовь Котова, начальник отдела нормативно — правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России.

4. Банковский светофор с 1 июля: критерии попадания в разные группы риска и чем это чревато.

Лектор — Александр Баукен, Член комитета по банковскому законодательству и правоприменительной практике Ассоциации российских банков.