Готовимся к годовому отчету. Обзор

Деятельность любой организации находит отражение в бухгалтерском учете. Бухгалтерская (финансовая) отчетность это основной источник информации как для внутренних пользователей (собственников бизнеса, управленческого звена, объединений работников и тп), так и для внешних (госорганов, инвесторов, партнеров и тп). То есть на основании годового отчета будут приниматься решения, можно судить о перспективах развития и корректировать текущие моменты, происходящие в бизнесе.

Из чего состоит годовой бухгалтерский отчет?

Состав годовой бухгалтерской отчетности регламентирован ст. 14 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

К приложениям согласно п.п. 2, 4 Приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н относятся:

Отчет об изменениях капитала;

Отчет о движении денежных средств;

Отчет о целевом использовании средств (для некоммерческих организаций);

иные приложения (пояснения).

Формы годовой бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н. Причем как для "обычных" организаций так и для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Упрощенная бухгалтерская отчетность

Для некоторых организаций законом предусмотрено право применения упрощенных способов ведения бухучета, а также составления упрощенной бухгалтерской отчетности. В п. 4 ст. 6 закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ перечислены такие субъекты:

организации, относящиеся к малым по объему предпринимательства;

некоммерческие структуры, созданные в соответствии с законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ;

участники проекта «Сколково», подчиняющиеся закону «Об инновационном центре «Сколково» от 28.09.2010 № 244-ФЗ.

К субъектам малого предпринимательства относятся организации, со среднесписочной численностью работников до 100 чел, доходом не превышающим 800 млн. руб. Также есть ограничения по доле участия в уставном капитале таких организаций. Узнать, относится ваша организация к малому или среднему бизнесу можно, воспользовавшись специальным сервисом ФНС.

Для малых предприятий в приказе № 66н есть особые послабления. В обязательных формах можно указывать укрупненные показатели, объединяемые по группам. Такими формами являются:

баланс ;

отчет о финансовых результатах ;

отчет о целевом использовании средств.

У имеющих право на упрощение отчетности есть возможность выбрать, применять приведенные в приказе формы либо разработать их самостоятельно.

Что меняется в 2021 г. при подготовке годового отчета?

С 1 января 2020 года, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2018 №444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», отменена обязанность представлять бухгалтерскую отчетность в Росстат, поскольку функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности возложены на ФНС России.

Начиная с 2021 года, все категории налогоплательщиков должны будут представлять годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год только в электронном виде через операторов электронного документооборота. Вся бухгалтерская отчетность размещается в открытом доступе на сайте nalog.ru в государственном информационном ресурсе, содержащем данные о годовой бухгалтерской отчетности организаций.

Одним из главных критериев годовой бухгалтерской отчетности является ее достоверность. В ряде случаев законом предусмотрен обязательный аудит такой отчетности.

С 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". В названном пункте перечислены случаи, при которых организации должны проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с изменениями обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности должны проводить организации, у которых выполняется хотя бы одно из следующих условий:

доход, полученный от предпринимательской деятельности, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 млн рублей (доход определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом);

сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 млн рублей.

Напомним, до внесения поправок обязательному аудиту подлежали организации, чья выручка превышала 400 млн рублей за год, предшествующий отчетному, или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышала 60 млн рублей.

Бухгалтерская отчетность подается не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, то есть 31 марта (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).

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Административная ответственность

В соответствии со ст. 15.11 КоАП РФ за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговые органы имеют право привлечь должностных лиц организаций к административной ответственности.

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается:

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения данных бухгалтерского учета;

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности , выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов;

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета;

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета ;

отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов , и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.

В соответствии с п. 1 статьи 15.11 КоАП грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Повторное совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.