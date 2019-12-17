Бухгалтерская и налоговая отчетность: что меняется в 2020 году

В новом году бухгалтеров ждет много нового. Столько много, что если подробно описать все-все-все в одном материале, получится целая книга, по объему не на много уступающая известному произведению Льва Николаевича Толстого.
Мы не стали стремиться объять необъятное, и решили сделать тематический обор изменений, которые касаются сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2020 году.
Отмена деклараций
Со следующего года налогоплательщиков освободили от сдачи целого ряда деклараций. 3 штуки уже отменили, 4-я на подходе.
Начиная с отчетности за 2020 год, организации перестанут сдавать декларации по транспортному и земельному налогу.
Налоги будет рассчитывать налоговая инспекция на основании имеющихся у неё данных о зарегистрированных на организации автомобилях и земельных участках.
Чтобы сообщить о льготах по транспортному и земельному налогам, организациям надо будет направить в инспекцию специальное заявление (КНД-1150064). Как правильно заполнить этот бланк, пояснила ФНС в письме № БС-4-21/22665@ от 07.11.2019.
Кроме того, отменена декларация 4-НДФЛ, которая применялась для декларирования предполагаемого дохода ИП.
С 2020 года меняется порядок расчета авансовых платежей у ИП на ОСНО. Теперь эти предприниматели будут считать авансы по НДФЛ исходя из реально полученных доходов, а не от предполагаемых.
Срок уплаты авансовых платежей, как и при УСН, не позднее 25-го числа первого месяца, следующего соответственно за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами налогового периода. При этом никакой квартальной отчетности по НДФЛ со своих доходов у ИП не будет.
Но это еще не все отмененные декларации. С 1 июля 2020 года будет отменена декларация по УСН с объектом «доходы» для налогоплательщиков, применяющих онлайн-кассы. Эта поправка в НК пока находится в стадии проекта. Отмена деклараций не будет повсеместной и обязательной. Планируется, что это будет делом добровольным. Однако в каком виде этот проект будет внесен в Госдуму и что в нем поменяется ко второму чтению — неизвестно.
2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Во-первых, меняется срок сдачи этих отчетов, причем уже начиная с отчетности за 2019 год.
Если раньше годовые отчеты по этим формам сдавались до 1 апреля, то в 2020 году крайний срок — 1 марта.
Однако поскольку 1 марта 2020 года является выходным днем, формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ подлежат представлению не позднее 2 марта 2020 года.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/23242@ от 15.11.2019.
Во-вторых, меняется критерий численности, позволяющий сдавать эти отчеты на бумаге. Если у вас работает более 10 сотрудников, представить отчеты вы должны в электронной форме.
В-третьих, меняется порядок уплаты НДФЛ и сдачи сведений 2-НДФЛ и 6-НДФЛ организациями, имеющими обособки.
Если у компании несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, она вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, либо по месту нахождения организации, если указанная организация и ее обособки имеют местонахождение на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.
Выбор будет оформляться в виде уведомления, бланк которого утвержден приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@.
Разъяснения о порядке сдачи отчетности по НДФЛ при наличии нескольких обособок ФНС дала в письме № БС-4-11/25214@ от 09.12.2019.
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РСВ
Сдавать РСВ в электронном виде, так же, как и отчетность по НДФЛ, теперь будет большее число страхователей.
Сдавать РСВ на бумаге смогут только те страхователи, у которых численность не превышает 10 человек. Напомним, сейчас этот порог пока составляет 25 человек.
Правила сдачи РСВ компаниями с обособками тоже поменяли.
Сдавать РСВ по месту нахождения обособленного подразделения надо будет в том случае, если для этой обособки организация открыла счет в банке. Чтобы платить взносы и отчитываться по ним по месту нахождения обособленного подразделения, будет недостаточно наделить его правом начисления зарплаты и сообщить об этом в ИФНС.
Другими словами, если нет счета в банке, то и РСВ по обособке сдавать не нужно. Это же правило действует при уплате взносов.
РСВ и 6-НДФЛ
Двумя письмами ФНС направила два новых контрольных соотношения (№ БС-4-11/21381@ от 17.10.2019 по 6-НДФЛ и № БС-4-11/21382@ от 17.10.2019 по РСВ), которые будут применяться налоговиками для проверки отчетности.
Данные по доходам физлиц, указанные в отчетности, будут сравниваться с МРОТ и со среднеотраслевой зарплатой по региону. При проверке РСВ будут сравнивать доход каждого отдельного работника, указанный в строке 210 подраздела 3.2, а при проверке годового расчета 6-НДФЛ учитывать данные 2-НДФЛ по каждому работнику (в части доходов от оплаты труда).
Если суммы выплат окажутся меньше МРОТ и среднеотраслевой зарплаты, работодателя заподозрят в занижении налоговой базы и ему будут слать требование дать пояснения или внести исправления в отчетность.
Бухотчетность
Бухгалтерская отчетность уже за 2019 год надо будет сдаваться по новым правилам.
Вводится так называемый принцип одного окна. Сдавать отчетность надо будет только в ИФНС, а сдача бухотчетности в Росстат отменяется.
Порядок сдачи бухотчетности утвержден Приказом ФНС № ММВ-7-1/569@ от 13.11.2019.
Обязательный экземпляр отчета и аудиторское заключение (если оно необходимо) с 2020 года нужно сдавать только в электронном виде.
Ваша отчетность будет попадать в специальный ресурс — ГИР БО.
При этом для малого бизнеса предусмотрена поблажка — за этот год последний раз можно будет сдать отчет на бумаге.
Формат электронной отчетности утвержден Приказом ФНС № ММВ-7-1/570@ от 13.11.2019. Аудиторское заключение представляется в формате PDF.
Малый бизнес может сдать бумажный отчет при личной явке в ИФНС или отправить почтой.
Пока не пробили куранты
Новый год, а с ним и новый отчетный период уже совсем близко. Но пока вас не захлестнула волна очередной декларационной кампании, напомним, что нужно успеть сделать в этом году.
Мы подготовили памятку для бухгалтеров на конец 2019 года.
Кроме того, по этой ссылке вы найдете календарь на январь 2020-го, в котором мы отметили выходные и праздничные дни, а также сроки сдачи отчетности.
Не пропустите важные даты!
Напишите в комментарии, какие нововведения предстоящей отчетной кампании вам нравятся, а каких лучше бы не было.