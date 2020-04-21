Новые сроки сдачи отчетов и уплаты налогов в одной таблице

Постановление Правительства РФ № 409 от 02.04.2020, выхода которого бухгалтеры с нетерпением ждали, предусматривает перенос сроков сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности.

В этом посте расскажем, какие отчеты можно сдать позже обычного срока.

Бухгалтерская отчетность

К моменту объявления Президентом нерабочих дней далеко не все бухгалтеры успели составить и сдать баланс за 2019 год. Кто-то планировал завершить эту работу в последние дни срока, но этой возможности их лишили, перекрыв доступ к рабочему месту. Ситуация была напряженная, бухгалтеры нервничали.

После выхода вышеназванного Постановления эти бухгалтеры вздохнули спокойно. При буквальном прочтении документа следовало, что для составления бухотчетности за 2019 год времени еще целый вагон — до 30 июня 2020.

Однако, с переносом срока бухотчетности вышел некоторый конфуз. Как выяснилось позже, люди просто неправильно поняли. Да, срок сдвинули на 3 месяца, но не для всех. Об этом в своем совместном письме от 07.04.2020 № 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@ сообщили Минфин и ФНС.

До 30 июня 2020 могут сдавать баланс только те, кто не сдает отчетность в ГИРБО. Это организации, чьи сведения содержат гостайну и те, кто попал под экономические санкции других государств.

Все остальные организации должен сдать бухгалтерскую отчетность не позднее 6 мая 2020.

Кстати, бухгалтеру не обязательно дожидаться окончания нерабочего периода, чтобы потом в спешном порядке формировать все несделанные вовремя отчеты.

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Налоговая отчетность

Что касается налоговой отчетности, то здесь сроки сдвинули для всех, причем как для отчетов за 2019 год, которые к моменту всей этой коронавирусной заварухи не все успели сдать, так и для отчетов за 1 квартал 2020.

Подвох заключается только в том, что перенос сдачи отчетности не влияет на перенос сороков уплаты. По уплате — свои сроки, по отчетности — свои.

Например, сдать декларацию по ЕНВД за 1 квартал 2020 можно до 20 июля, а налог уплатить следует до 6 мая.

Новые сроки сдачи налоговой отчетности:

Отчетность в ФСС

Что касается отчетности в ФСС, включая подтверждения ОКВЭД, то здесь срок также сдвигается, о чем ФСС сообщила в письме № 02-09-11/06-06-845 от 13.04.2020.

Срок представления 4-ФСС за 1 квартал 2020 года перенесен на 15 мая. Подтверждение основного вида деятельности за 2019 год надо сдать не позднее 6 мая.

Таблица от ФНС

ФНС в помощь налогоплательщикам разработала таблицу, в которой указаны передвинутые сроки сдачи отчетности и новые сроки уплаты налогов.

Карантин, самоизоляция, нерабочие дни — это реалии настоящего времени, к которым бухгалтерам приходится приспосабливаться.

Некоторые коллеги до недавнего времени с недоверием и опаской относились к облачной 1С. Но мир меняется. Когда бухгалтер дома на самоизоляции, а 1С на компьютере в закрытом офисе, подготовка отчетов становится затруднительной.