Как меняется медицинская помощь в России: бережливый проект Минздрава

Возможно, вы слышали о «бережливой поликлинике» — этот проект действует уже с 2016 года. В начале 2020-го Минздрав подготовил еще один проект закона: в нем выставлены требования к «бережливым» учреждениям здравоохранения, а также закрепляется понятие новой модели оказания медпомощи. Сейчас проект немного «застрял».

В чем вообще смысл внедрений? Населению явно не нравится, как организовано здравоохранение в стране, медики жалуются на низкие зарплаты, учреждениям не хватает финансирования.

Чтобы решить все проблемы разом, решено было пересмотреть подход к оказанию медицинской помощи и благодаря этому освободить средства на обеспеченность медучреждений необходимым оборудованием, медиков — зарплатами, а населению увеличить продолжительность жизни за счет качественного и своевременного лечения и профилактики заболеваний.

Цели проекта можно сформулировать следующим образом:

повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи;

увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом;

сокращение времени оформления записи на прием к врачу и ожидания в очереди на прием;

сокращение сроков прохождения диспансеризации.

Фактически, новая модель медицинской организации характеризуется в первую очередь ориентированностью на пациента. В приоритете доброжелательное отношение, отсутствие очередей и т.д. В общем, всё на благо населения.

Кстати, и сами пациенты могут поучаствовать в развитии проекта. В больницах и поликлиниках вывешивают специальные таблички, куда любой может написать свое предложение, которое рассмотрят (статус рассмотрения отмечается) и либо учтут, либо откажут по объективным причинам.

Риски и возможности проекта

Один из самых главных рисков — срыв сроков реализации. Дело в том, что на местах может не хватать квалифицированных специалистов для внедрения новой модели, медперсонал и администрация могут быть недостаточно мотивированы, что неудивительно.

Районным поликлиникам и больницам хватает проблем, врачи там порой выполняют функцию сразу нескольких специалистов и им попросту некогда заниматься разработкой и внедрением улучшений, как бы хороши они не были.

Естественно, и финансовых ресурсов может не хватать. Хотя в рамках нацпроекта средства на поставку оборудования, в первую очередь детским лечебным учреждениям, выделяются. Президент надеется, что уже к 2021 году все детские поликлиники смогут работать по новому принципу.

При грамотном подходе законодатели сулят привлекательные возможности:

поддержку высшими органами власти внедрения «Новой модели медицинской организации» в субъектах. Положительный опыт, например, центр региона будут перенимать и районы, а государство будет этому активно способствовать; более эффективное использование средств ОМС; распространение лучших практик внедрения новой модели (этакий эффект кругов на воде — от одного учреждения опыт будет переходить к другому и модель станет распространяться).

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До и после, или небо и земля

Собственно, как на практике выглядит разница между старой моделью и «бережливой поликлиникой»?

До — очная запись на прием, в основном все звонки принимает регистратура, карты пациентов ищут тоже регистраторы. После — запись можно осуществить по телефону или электронно. Для ответов на звонки, прием заявок на вызов врача на дом выделены операторы. До — карты хранящиеся на стеллажах, врачам их передает свободный регистратор, не всегда карты вовремя попадают к врачу. После — для передачи карт, их разноски определен один ответветственный (или более, по необходимости). Карты маркируются цветом, на них наносятся штрих-коды или они иным образом помечаются для более быстрой обработки и ведения маршрута их перемещения в учреждении. До — единая очередь, большое скопление людей, путаница («вас здесь не стояло» — вот это вот все). После — поток пациентов разделяют (например, при помощи электронной очереди) по направлению обращения — получить информацию, забрать карту, взять номерок к врачу, получить печать на больничном и т.д. До — в медучреждении существует максимум разметка для эвакуации и обозначение запасных выходов. После — наносится цветная разметка на пол, стены, размещаются информационные таблички, для улучшения ориентирования в здании медучреждения, также для удобства пациентов размещаются различные стенды с полезной информацией (способы записи на прием, например). До — пациент вынужден сам записываться к специалистам, к которым он получил направление, дополнительно стоять очередь в регистратуре. После — врач имеет возможность при помощи специальной компьютерной системы записать пациента на удобное время к назначенному специалисту. До — кабинет врача оборудуется как бог на душу положит, кому как удобнее. После — разрабатывается стандарт расстановки мебели, оборудования, убирается все лишнее.

Если в вашей поликлинике что-то из этого уже внедрили, возможно, и она участвует в указанном проекте.

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Что происходит с проектом сейчас

Как мы уже сказали, новый проект утверждает требования к «бережливым поликлиникам» и закрепляет основные понятия в этой сфере.

Изменения вносятся в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и основаны на послании президента РФ. Законопроект определяет суть новой модели, которая заключается в непрерывном совершенствовании процессов в медицинских организациях, «основанном на принципах и ценностях бережливого производства, с использованием методов и инструментов бережливого производства».

Планируется, что медорганизации, внедряющие новую модель будут классифицироваться по трем группам. Присвоение группы будет происходить, исходя из уровня соответствия учреждения новой модели оказания медицинской помощи.

Проверять соответствие доверяют Росздравнадзору, с периодичностью — не менее 1 раза в 3 года.

Финансирование на осуществление проекта Минздрав собирается увеличить. Причем в части не совсем ожидаемой (а может и наоборот — смотря, кто и чего ждал). Минздрав посчитал только стоимость расходов на расширение штата проверяющих Росздравнадзора.

Правда с таким подходом не согласилось Минэкономразвития. Во-первых, т.к. характер перехода на новую модель сугубо добровольный (но если честно, мы-то знаем, что добровольно зачастую означает «добровольно-принудительно»), то намного проще будет провести регулирование, закрепив новую модель через установление требований в документах национальной системы стандартизации РФ. Например, целесообразно закрепить условия классификации в отдельном нормативно-правовом акте.

Минэкономразвития не понравилась и идея с проверкой раз в три года. Ведомство посчитало, что это нецелесообразно, если медорганизация за пройденный срок не изменила уровень качества и доступности оказываемой медицинской помощи.

И главное — министерство не нашло подтверждения и обоснований необходимости увеличивать штат проверяющих от Росздравнадзора. Цитируем: «Обоснований для существенного увеличения штатной численности разработчиком не представлено.»

А ведь сумму потратить на новые рабочие места, покупку оборудования и командировки Минздрав рассчитывал немалую. Только на оплату труда предполагалось заложить в бюджет более 221 907,1 тыс. рублей (т.е. 222 миллиона). Увеличение штат предполагалось почти на 50% по сравнению с существующим.

Минэкономразвития решило, что далеко не все медорганизации и ИП, осуществляющие медицинскую деятельность примут участие в проекте. Значит и такого количества проверяющих не понадобится.

Для участия в проекте медучреждение подает заявку в Территориальный орган Росздравнадзора. Она рассматривается, определяется дата выездных мероприятий по проведению оценки соответствия, формируется комиссия в количестве не менее 3 человек, которая собирает и проверяет необходимые данные, а затем на их основе принимает решение.

Т.е. принимать решения об уровне учреждения будет местное отделение Росздравнадзора, которое в принципе будет способно провести необходимые мероприятия в своем регионе без привлечения дополнительных сотрудников. Видимо такой была логика Министерства.

Пока вердикт проекту изменений — «все фигня, переделать». Минэкономразвития решило, что обоснований для решения проблемы именно предложенным способом недостаточно, к тому же, в законопроекте есть положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения — в т.ч. ведущие к возникновению необоснованных расходов (и в бюджете тоже).