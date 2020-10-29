Ответ директору: обосновываем преимущества облачной 1С перед базовой «коробкой»

«Базовая же бесплатная, зачем нам облачная бухгалтерия, за нее придется платить?!» — примерно такая реакция ждет бухгалтера, если он попытается обратиться к директору с просьбой перейти на онлайн-бухгалтерию. Что на это ответить? Как обосновать свое желание работать с современным сервисом? Сегодня в статье поможем вам подыскать аргументы.

Что представляет из себя базовая версия

1С Бухгалтерия базовая — программа, которая подходит для ведения организации или ИП. В ней собраны все основные, базовые элементы для учета: бухгалтерского, налогового, кадрового. Она предназначена для работы как с общей системой налогообложения, так и со спецрежимами. В общем довольно универсальна.

Из преимуществ можно действительно выделить цену — 3300 рублей стоит электронная версия и 5400 рублей — на физическом носителе (как раз та самая «коробка»). Обновляется программа бесплатно.

По желанию можно перейти на более продвинутые версии — ПРОФ или КОРП, но они уже дороже.

Пока все хорошо.

А вот теперь рассмотрим, какие минусы и ограничения имеет коробочная версия 1С:

Если у вас несколько организаций или ИП, связанных между собой, то на каждую надо создавать отдельную базу. Что это значит — базы автономны, нельзя, например, взять и просмотреть сразу весь список выставленных счетов по всем организациям. Для тех бухгалтеров, что ведут сразу несколько связанных компаний и ИП, это не очень удобно, даже так — очень неудобно. Руководство хочет видеть сводные отчеты, управленку, а как раз управленческий учет в разрозненных базах толком не организовать. Работать с базой сможет только один пользователь. Обычно это главный бухгалтер. Если у вас, например, есть помощник, который занимается вводом первички — ему придется ждать своей очереди. Программа не только привязана к одному компьютеру, но при каком-либо сбое и переустановке с диска у вас есть только три попытки получения лицензии , т.е. первичная и 2 дополнительных попытки использования пин-кода — если закончились, придется покупать программу снова. Если установить 1С базовую на ноутбук, можно стать более мобильным, но обычно ноутбуки не обладают достаточными рабочими характеристиками и будут сильно «тормозить». Не получится доработать программу, например, подогнать под отраслевые особенности учета или регламенты учета в компании. Можно использовать в основном внешние обработки или внешние печатные формы. Решение любого вопроса по настройке, доработке или проблемам с обновлением — ваша забота. В базовой программе можно настроить автоматическое обновление, это правда. Но, к сожалению, не всегда оно проходит корректно. Плюс — если программу доработали, то обновление без специалиста может привести к тому, что у вас вообще все в учете рухнет. Восстановить базу, если вы забыли ее сохранить и произошел какой-то сбой при обновлении, будет либо очень непросто, либо вообще невозможно. Хранение баз. Резервное копирование — необходимость, как вы уже поняли. И архив баз надо где-то хранить, на внешнем диске или в облачном хранилище. И регулярно обновлять. В идеале — ежедневно и даже чаще, если за день приходится вносить большое количество документов. Нет информационной поддержки. Пользователи ПРОФ и КОРП получают диск ИТС или онлайн-доступ к ИТС и соответственно разным полезным новостям, обработкам, документам, благодаря платной подписке. В базовую комплектацию входит поддержка, но, например, нет доступа к справочным материалам (а ведь на сайте ИТС есть много инструкций по работе в 1С).

Внушительный список минусов вышел. А если точнее — аргументов, с помощью которых вы можете убедить шефа, что пора что-то менять. Тем более, что удаленная работа, кажется, становится неотъемлемой частью жизни, а нести домой рабочий системник не особенно хочется.

Если же вы бухгалтер-фрилансер, то для вас онлайн-сервис должен иметь еще больше значения, ведь это в первую очередь возможность по-новому организовать работу, получить больше свободы и мобильности.

Облако

Итак, альтернатива базовой бухгалтерии — аренда облачной 1С. Что за зверь такой, давайте разбираться!

1С создала сервис, который представляет из себя виртуальную, т.е. облачную бухгалтерию, потому что находится не на вашем компьютере, а в онлайн-пространстве (облаке). Причем это может быть не только 1С Бухгалтерия, но и другие популярные решения:

Принцип работы — вы берете 1С в аренду. При этом доступ к данным в сервисе настраиваете вы сами.

Внешне интерфейс 1С в облаке ничем не отличается, ведь это та же программа, просто расположена она не на вашем компьютере.

Работать в облачной 1С можно используя:

интернет браузер;

программу онлайн доступа (для тех, у кого скорость интернета невысока);

удаленный рабочий стол (рабочее место с доступом к 1С, программе обновлений и файлам, которые хранятся в облаке).

Минимальная версия в облаке — ПРОФ, вместе с ней вы получаете: преимущества

ведение сразу нескольких аккаунтов организаций (ИП) в одной базе;

параллельную работу нескольких сотрудников;

возможность доработки под собственные нужды.

Если вы единственный бухгалтер в организации и ведете только ее, а вашему руководству все вышеперечисленное — не аргумент, то напомните, что в облачной бухгалтерии бесплатно и автоматически проводится не только обновление, но и резервирование данных, которые, кстати говоря, надежно хранятся на сервере. Также компанию ждет поддержка 24/7.

Прямо из программы можно сдавать отчетность или обмениваться с контрагентами документами, если подключить дополнительные сервисы.