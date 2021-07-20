Новый налоговый режим для малого бизнеса уже в разработке

Пресс-служба ФНС подтвердила новость, которая обсуждалась ранее в СМИ: в России могут ввести новый налоговый режим для малого и микро-бизнеса. Что о нем известно на сегодня?

Пока это только проект, но уже активно обсуждающийся в налоговой службе. В данный момент ведомство проводит исследование среди бизнесменов по поводу того, насколько необходим новый режим самим бизнесменам.

К масштабному опросу привлечены кредитные организации, работающие с компаниями. Путем интервьюирования ФНС оценит существующий спрос у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на нововведения в сфере уплаты налогов. С помощью нового налогового режима планируют снизить затраты на ведение учета.

Что хотят изменить?

Возможна отмена страховых взносов на себя для индивидуальных предпринимателей и на сотрудников — для организаций. В этом случае увеличится ставка налога на деятельность на 4 п. п.

Налоговый период — месяц.

К расходам будут относиться исключительно операции, зафиксированные контрольно-кассовой техникой, или безналичные переводы на расчетные счета. ФНС будет запрашивать непосредственно у банков данные об этих расходах и в соответствии с этой информацией самостоятельно рассчитывать налоги для компаний.

Заработную плату нужно будет проводить только через банки. Соответственно, они станут налоговыми агентами по уплате подоходного налога.

Предпринимателей могут освободить от ведения налогового и бухгалтерского учета, сдачи отчетности на УСН, НДФЛ и страховых взносов в соцфонды и Росстат.

Федеральная налоговая служба считает, что в случае принятия этих изменений удастся освободить бизнес от лишних трат на учет, а сэкономленные средства компании смогут вкладывать в собственное развитие.