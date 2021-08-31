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Тест: проверьте, насколько вы разобрались в летних изменениях для бухгалтеров

Для рубрики Бухгалтеры
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1 июля в силу вступили нововведения, важные для бухгалтеров. Вы изучили их? Проверьте себя и получите бонусы от Scloud.

Тест откроется во всплывающем окне. Чтобы пройти его заново просто перезагрузите страницу.

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