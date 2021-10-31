Что изменилось в платежных поручениях с октября 2021 года

С 01.10.2021 года содержание платежных поручений изменилось. Нововведения коснулись оформления документов для переводов денег в бюджет. Подробнее изучить информацию можно в Приказе Минфина № 199н от 14.09.2020. Изучим коротко, на какие поля нужно обратить внимание в первую очередь.

Справка: платежное поручение — документ, который бухгалтер направляет в банк и для подтверждения списания денег с расчетного счета для безналичного перевода, в данном случае — в бюджетные организации. Средства идут в счет уплаты налогов, взносов, сборов.

Поля платежек и их содержание

Теперь индивидуальные предприниматели, владельцы крестьянских и фермерских хозяйств, адвокаты и нотариусы поле 101, которое называется «Статус составителя поручения», заполняют по-новому. Вместо старых кодов: 09, 10, 11, 12 указывают общий — 13.

Поле статуса для юр. лиц с кодом 01 и налоговых агентов с кодом 02 при подаче документов на уплату НДС или подоходного налога за сотрудников остается прежним. Его нужно заполнять так же как и раньше.

Добровольное и принудительное погашение долга теперь отражают по-разному. Поле 106 — «Основание платежа» — при ликвидации задолженности всегда заполняется буквенным кодом ЗД. Раньше его применяли исключительно при добровольном погашении. Поле 108 — «Номер документа» — с октября указывает на добровольное или принудительное погашение долга. Здесь прописывают коды, которые прежде указывались в поле 106: ТР, ПР, АП и АР.

Поле 109 «Дата документа» должно совпадать с датой документа-основания для платежа.

Все октябрьские изменения по заполнению платежных поручений уже учтены в программах 1С: Бухгалтерия и Зарплата и управление персоналом. Чтобы найти в них платежные поручения, нужно зайти в меню Банк и касса.