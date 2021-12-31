Что готовит бизнесу ноябрь 2021

Ноябрь 2021 года — месяц, богатый на законодательные нововведения. Некоторые из них были заявлены достаточно давно, поэтому главное для бухгалтера — не забыть о важных изменениях в работе, чтобы не допустить нарушений.

Что изменилось

1️⃣ Новые компенсации бизнесу за нерабочие дни.

Внимание: заявка подается до 15 декабря 2021. Ее нужно оставить на сайте ФНС (подробная инструкция).

С первого ноября началась выдача невозвратных грантов бизнесу, пострадавшему от ограничений из-за пандемии. Они выделяются для выдачи заработной платы сотрудникам и компенсации финансовых потерь, и составят сумму в размере МРОТ на каждого работника организации — по 12 792 рубля.

2️⃣ Специальные кредиты на выплату зарплат.

С первого ноября возобновилась еще одна мера поддержки бизнеса — выдача кредитов на льготных условиях для выплаты заработной платы под три процента. Максимальная сумма — 300 000 рублей, срок — до восемнадцати месяцев. При этом в течение полугода компания не выплачивает кредит и проценты.

Справка: для получения кредита нужно соблюсти несколько условий, поскольку льготные займы выдаются малому и среднему бизнесу, НКО-участникам программы «ФОТ 2.0», МСП, созданным позже июля 2020 года, кинотеатрам, музеям, санаториям, гостиницам, общепиту, зоопаркам, фитнес-центрам, туристическим агентствам. Численность работников должна сохраняться на 90%.

3️⃣ Новая форма отчета по зарплатам.

До тридцатого ноября нужно сдать отчет о размерах зарплат сотрудников. Для этого введена новая форма № 57-Т. Важно: эту информацию обязаны предоставить только те организации, которые попадают в выборку Росстата. Узнать, нужно ли вам сдавать отчет, можно в специальном разделе на официальном сайта ФСГС. Для этого необходимо указать ОКПО, ИНН или ОГРН.

Внимание: не забудьте передать эти данные до 30.11, иначе грозят штрафы — до 70 000 рублей для организации, до 20 000 рублей для руководителя.

4️⃣ Новая форма заявления об освобождении от страховых взносов.

Эту форму необходимо подать лицам, ведущим частную коммерческую деятельность: ИП, нотариусам, адвокатам, оценщикам, и желающим освободиться от уплаты страховых взносов за время вынужденного простоя. Старая форма в этих случаях с ноября не принимается. Новая рекомендованная ФНС форма закреплена в письме №БС-4-11/14780@.

5️⃣ Новые правила по налоговым вычетам по акцизам.

Они коснутся акцизов на алкоголь, виноград и виноматериалы. Вводятся новые формы и реестры, предоставляемые налогоплательщиками, работающими в данной сфере производства. Теперь вычеты предоставляются только по новым документам, действующим с первого ноября.

6️⃣ Новая декларация для игорного бизнеса.

Теперь букмекерские компании, тотализаторы сдают налоговые декларации по новой утвержденной электронной форме. Изменения вступают в силу тридцатого ноября, поэтому отчетность за декабрь 2021 сдается уже по новым формам.

Готовить отчеты в новых актуальных формах вы можете в сервисе 1С-Отчетность от Scloud. Пошаговые инструкции по сдаче отчетности можно посмотреть в самоучителе по 1С.

7️⃣ Подача информации по корпоративным сим-картам.

До тридцатого ноября ИП и юридические лица обязаны предоставлять в ЕСИА данные по используемым для бизнеса сим-картам, а также информацию о сотрудниках, которые ими пользуются. Это касается карт, приобретенных до первого июня 2021 года. Необходимо указать через Госуслуги в системе ЕСИА абонентский номер карты и сведения о лице или организации, которые ей пользуются.

Важно! Если информация не будет раскрыта до 30.11, уже первого декабря операторы связи заблокируют все неучтенные корпоративные сим-карты.

8️⃣ С 23 октября действуют новые формы заявлений о зачете и возврате НДФЛ.

Уважаемые коллеги, а вы уже столкнулись с изменениями из данного списка? Какие подводные камни вам встретились?