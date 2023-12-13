Как получить токен для рекламы: инструкция для предпринимателей и самозанятых

Чтобы опубликовать рекламный пост и не попасть под штрафы, нужно получить токен. Написали пошаговый план: как его найти и где размещать.

Если вы не понимаете, о чём речь, прочитайте наши статьи:

Токен — это уникальный идентификационный номер из букв и цифр, который присваивают рекламному креативу и таким образом регистрируют его в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР). Так Роскомнадзор будет отслеживать всю рекламу в интернете.

Цепочка получения токена:

ИП, физлицо или компания — Оператор рекламных данных (ОРД) — Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР)

Выбираем ОРД

Передать данные можно только через аккредитованных Роскомнадзором операторов рекламных данных. Всего их семь:

Выбрать можно любой, но если вы запускаете рекламу в ВК, логичнее зарегистрироваться в их системе. В этом случае вы просто вносите данные в рекламном кабинете ВК, и площадка сама передаёт данные в ЕРИР о ваших рекламных креативах и присваивает токены.

Выглядит это так:

Дальше на примере ОРД Сбера будем показывать, какие данные нужно внести, чтобы получить токен.

🔥🦃🔥Важно Токен нужно получить до запуска рекламы. Но это не проблема, потому что ОРД не модерирует креативы и отдаёт идентификационный номер сразу же.

Собираем данные о рекламе

Взять на себя задачу по маркировке рекламы может любой: вы сами, тот, у кого вы эту рекламу размещаете, или посредник (рекламное агентство, например). Но об этом нужно договориться заранее.

Допустим, вы продаёте курсы по английскому языку в формате видео уроков. К вам обращается платформа, которая помогает получить стажировку в иностранных вузах, и просит разместить рекламу в одном из видео курса. По договору вы зафиксировали, что обязанности по маркировке переходят к рекламораспространителю — то есть к вам.

В этом случае во время регистрации ОРД попросит предоставить ИНН, если вы физлицо, ОГРН и КПП — если компания, ОГРНИМ — ИП. И другую информацию: платёжные реквизиты, почтовый адрес, юридический адрес.

Получается, что вы уже заполнили данные о рекламораспространителе (о себе). И в будущем можете использовать их для других рекламных кампаний.

Какие ещё данные нужно передать в ОРД:

Информацию об участниках рекламной цепочки: название организации, ИП или ФИО, ИНН. Допустим, ваш заказчик (он же рекламодатель), ИП. Тогда информация о нём будет выглядеть так:

2. Данные договора между рекламодателем и рекламораспространителем: номер, дата, сумма, тип договора, данные заказчика и исполнителя.

3. Информацию о рекламном креативе: описание, медиафайлы и целевую ссылку.

Так выглядит форма в рекламном кабинете ВК

Данные о креативе в ОРД Сбера

Мы рассказали про основные данные, которые нужно собрать до заявки на токен.

Единую инструкцию здесь составить сложно: у всех ОРД интерфейс немного отличается. Но при регистрации на любом из них вы можете прочитать инструкцию или посмотреть обучающие видео.

После того, как вы зарегистрируйте креатив, ОРД присвоит токен. Напомним, что ВК и Яндекс самостоятельно разместит все данные и даже отправить отчёт после завершения кампании. У Сбера, например, этот токен нужно будет скопировать и разместить на рекламном объявлении при публикации.

Размещаем токен на рекламном креативе

Общие требования по разъяснениям Роскомнадзора и ФАС:

На рекламных материалах в интернете должна быть пометка «Реклама», указание рекламодателя и токен.

Пометка должна быть на самом креативе. Например, выпустить видео на YouTube с рекламной интеграцией и поставить пометку только в описании — нарушение.

Маркировка должна считываться сразу, быть контрастной, читаемой и понятной. Ведь основная цель – сообщить пользователю, что перед ним реклама.

Подробно и с примерами о том, где размещать пометку для постов, баннеров или кружочков в Телеграм, мы рассказали в наших соцсетях: ВК, Телеграм.

Скачать шаблон договора о маркировке рекламы с самозанятым (образец) Получите бесплатный шаблон договора возмездного оказания услуг Узнайте, как оформить договор с самозанятым Заполните форму ниже и мы пришлем образец договора на ваш e-mail: Отправить

Реклама: ООО «Самозанятые», ИНН 9731029523, erid: LjN8KYLJB