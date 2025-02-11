Гранты и субсидии для малого бизнеса в 2025 году

Рассказываем об основных проектах, которые помогут ИП открыть свое дело или вложить деньги в уже существующее.
Цифровая платформа МСП.РФ
Цифровая платформа МСП. РФ — специализированный онлайн-ресурс от АО «Корпорация МСП» для поддержки малых и средних предприятий в России. С ее помощью индивидуальный предприниматель может:
получить полезные материалы и узнать актуальные новости законодательства (сервис «Правовой гид»);
получить услуги и поддержку: консультации, доступа к образовательным программам и курсам в формате онлайн-тренажеров, видео и наставничества в сервисе «Бизнес-обучение»;
узнать о финансировании: программах госпомощи — кредит, лизинг и факторинг.
участвовать в бизнес-взаимодействии: на платформе можно обменяться контактами с другими предпринимателями и потенциальными партнерами. Так, например, пользователи могут зайти в Центр поддержки инвестиционного кредитования: получить консультацию и провести анализ будущего проекта, насколько он готов к запуску.
пользоваться электронными сервисами: подать заявку на государственные субсидии, оформить документы, проверить контрагентов и покупки франшизы.
Чтобы стать участником проекта, зарегистрируйтесь в Личном кабинете платформы.
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Гранты для малого предпринимательства от центра «Мой.Бизнес» в 2025 году
Безвозмездную денежную поддержку от проекта портала «Мой.Бизнес» может получить любой ИП от 14 (с разрешения родителей) до 25 лет. Для этого нужно изучить, какие гранты предоставляет регион. Информация обычно предоставляется на сайтах государственных органов или отдельных проектов.
Программа от портала «Мой бизнес»
ИП могут получить от 100 000 до 500 000 рублей (до 1 000 000 в Арктической зоне) на развитие своего дела. Чтобы участвовать в программе, необходимо:
пройти обучение в центре «Мой бизнес» (почти в каждом регионе есть свой центр, адрес можно узнать на официальном сайте портала);
составить подробный бизнес-план и потратить до 25% своих средств в будущее предприятие;
отправить заявку на грант в региональное экономическое ведомство (например, Департамент экономики по субъекту РФ).
Получить грант можно только в регионе, в котором ИП зарегистрирован и ведет свою основную деятельность.
Приоритетными сферами бизнеса, на которые будет распространяться господдержка в 2025 году, считаются туризм, агропромышленность, айти-сектор и производство детских товаров.
Программа «Развитие» от Фонда содействия инновациям
Она нацелена на индивидуальных предпринимателей, которые уже занимаются разработкой технологий и добились результатов (например, создали продукт в сфере НИОКР). Размер гранта составляет до 30 000 000 рублей и действует до двух лет.
Обязательные условия для получения гранта:
предприятие ведет свою деятельность не менее двух лет и относится к малому бизнесу (доход — до 800 000 000 рублей в год; количество сотрудников — до 100 человек);
участие субъектов РФ и фондов в уставном капитале составляет не менее 25%;
предприятие закрыло все контракты с Фондом содействия инновациям;
бизнес работает только в сфере НИОКР (ОКВЭД 71.2).
Выигравшие участники заключают новый контракт с Фондом. После этого ИП должен вложить средства из гранта и достичь результата, указанного в документе — например, создать новые рабочие места, привлечь более квалифицированных специалистов, приобрести оборудование для совершенствования разработок.
Чтобы принять участие в программе «Развитие», необходимо подать заявку на официальном сайте Фонда.
Соц контракты на развитие малого бизнеса в 2025 году
Социальный контракт — это соглашение с малообеспеченным или безработным гражданином о финансовой поддержке (постановление Правительства № 2394).
Малообеспеченный гражданин — тот, чей официальный среднедушевой доход на всю семью за последние три месяца ниже прожиточного минимума в регионе.
Сумма контракта зависит от вида поддержки:
обучение предпринимательской деятельности — 30 000 рублей;
поиск работы — фиксированная стипендия / оплачиваемая стажировка / выплаты во время действия соцконтракта и три месяца после трудоустройства;
ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) на земельном участке — до 200 000 рублей;
развитие бизнеса — до 350 000 рублей.
Чтобы подать заявку на соцконтракт, нужно предоставить в МФЦ по месту жительства или через Госуслуги документы — заявление и личную информацию — паспортные данные, ИНН, свидетельство о браке/рождении детей, справки о доходах и бизнес-план (требуется не везде).
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Субсидии для ИП на развитие бизнеса от государства в 2025 году
Субсидии — это финансовая помощь от государства или фондов для поддержки определенных отраслей экономики. В зависимости от программы ИП могут претендовать на:
возмещение части затрат на выращивание продуктов;
компенсацию расходов на покупку российского ПО;
субсидирование кредитования (чтобы займы стали более доступными для ИП);
налоговые льготы (например, мораторий на внеплановые проверки).
Субсидии для аграрного бизнеса (АПК)
Согласно постановлению Правительства № 2201, животноводы имеют право получить субсидии на выращивание крупного рогатого скота. Также аграрии, которые занимаются фермерским хозяйством, могут получить до 10 000 000 рублей на улучшения техники.
При этом такая сумма выделяется на одного сотрудника, работающего на ИП (то есть размер субсидий будет зависеть от объема вашего предприятия — чем оно больше, тем выше уровень господдержки).
Субсидии для туризма
В 2021 году стартовал проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого гостиницы и турагентства получили льготы:
освобождение от НДС услуг по размещению в гостиницах;
продление нулевого НДС для отелей;
освобождение от НДС туроператоров.
Также у ИП есть возможность получить единую субсидию на открытие своего дела в регионах. Деньги могут пойти на развитие облагораживание национальных экскурсионных маршрутов, закупку туристического оборудования, проведение специальных мероприятий, которые будут привлекать туристов (например, выставки или фестивали).
На 2025–2027 гг. объем единой субсидии составит 28 500 000 000 рублей. Дополнительно будет выделено 15 000 000 000 рублей на строительство глэмпингов в регионах.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо обратиться в местную администрацию региона.
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