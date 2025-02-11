Гранты и субсидии для малого бизнеса в 2025 году

Безвозмездную денежную поддержку от проекта портала «Мой.Бизнес» может получить любой ИП от 14 (с разрешения родителей) до 25 лет . Для этого нужно изучить, какие гранты предоставляет регион. Информация обычно предоставляется на сайтах государственных органов или отдельных проектов.

ИП могут получить от 100 000 до 500 000 рублей (до 1 000 000 в Арктической зоне) на развитие своего дела. Чтобы участвовать в программе, необходимо:

пройти обучение в центре «Мой бизнес» (почти в каждом регионе есть свой центр, адрес можно узнать на официальном сайте портала);

составить подробный бизнес-план и потратить до 25% своих средств в будущее предприятие;

отправить заявку на грант в региональное экономическое ведомство (например, Департамент экономики по субъекту РФ).

Получить грант можно только в регионе, в котором ИП зарегистрирован и ведет свою основную деятельность.

Приоритетными сферами бизнеса, на которые будет распространяться господдержка в 2025 году, считаются туризм, агропромышленность, айти-сектор и производство детских товаров.