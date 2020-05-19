Налоговики высылают требования, вызывающие недоумение налогоплательщиков. Вот, например, недавний случай.

ИП является контрагентом налогоплательщика (ООО), у которого проводится ВНП.

Налоговики с завидной настойчивостью направляют ИП требования, не соответствующие НК РФ.

Получая об этом от ИП ответы, налоговые инспекторы не исправляют свои требования, а присылают письмо на 5-ти страницах, с гербовой печатью, призывающее к совести налогоплательщика в надежде на взаимопонимание и конструктивную работу, обвиняя при этом в неких «умышленных действиях».

То есть знание своих прав по НК РФ трактуется как «умышленные действия»...

P.S. У вас нет прав, только обязанность исполнять любые хотелки налоговой...