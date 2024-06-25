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Северсталь — ЦЕС
Ведение бизнеса

Зачем бухгалтерии система тикетинга

О нездоровой любви и о том, как раз и навсегда избавиться от множества мешающих работе раздражителей.
Зачем бухгалтерии система тикетинга
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сотрудники бухгалтерии любят своих коллег. Особенно издалека, когда с ними можно встречаться исключительно в «удобные» моменты и по желанию. В крайнем случае, когда в этом есть реальная производственная потребность. В первую очередь, конечно же, потребность бухгалтерии. Как не устает повторять бессменная ведущая одной популярной утренней передачи, «Это норма!». Но вот ведь какая штука: коллеги, похоже, любят бухгалтерию значительно интенсивнее, и эта любовь приобретает порой совершенно неприемлемые формы. Почему-то вполне нормальным считается

  • Принести важные документы и «просто оставить их на видном месте», а то и припрятать понадежнее — под какие-нибудь бумаги или вообще сунуть в какой-то максимально дальний ящик, папку или шкаф.

  • «Забыть» о сроках предоставления любого документа — справки, формы, отчета или о том, что у них есть свои правила оформления — подпись, печать или другие отметки. Или «внезапно вспомнить, что надо». Или просто «запросить срочно». А потом пытаться наныть у бухгалтера, отвечающего за корректность исполнения всего вышеперечисленного, фактически сверхурочную работу, чтобы что-то сделать, оформить, «быстренько поставить печать» и т.д. Что уж греха таить: так иной раз бухгалтера подставляют и собственные коллеги-новички.

  • В целях «наныть» — забрасывать многочисленными письмами, количество адресатов в копии которых со временем собирает весь цвет руководства, написывать в мессенджерах и соцсетях, включая те, которые используются только для общения с близкими.

  • С этой же целью — приходить в бухгалтерию ногами, махать руками, привлекая к себе внимание, громко говорить ртом или бесить вклинивающейся в телефонный разговор пантомимой.

  • Ловить в обеденный перерыв или в других — укромных и требующих сугубо индивидуального пользования ими местах, чтобы «только спросить», «быстренько сказать» или «просто попросить» (последнее определенно заслуживает отдельного котла!).

А от любви до ненависти, как известно, один шаг! Поэтому, не получив искомого в моменте, коллеги имеют свойство начать раздражаться (как будто вы не раздражены, хотя и держите себя в руках!), устраивать бомбардировку вопросами «а когда?» — во всех доступных каналах связи, а то и настоящий террор жалобами, что «это вы [что угодно] не сделали/потеряли». Порой доходит и до настоящих «несанкционированных массовых мероприятий», когда толпы страждущих начинают кучковаться или выстраиваться в очередь прямо около рабочего стола…

Ну что, знакомо?

«Северсталь – ЦЕС» — не известная телеведущая, поэтому уверенно ставит совершенно точный диагноз: «Это НЕ норма!», и разработал для борьбы со всеми вышеперечисленными симптомами «нездоровой любви» коллег к бухгалтерии настоящую «волшебную таблетку» — тикетинг-систему Flexervice.

Flexervice позволяет ставить коллегам из любых подразделений задачи по принципу одного окна, назначать ответственных за выполнение, контролировать сроки и качество обработки заявок, а также автоматизировать все этапы их выполнения, транслируя заказчику статус запроса. Плюс, собирать статистику и формировать отчеты об эффективности.

Теперь ваша любовь к коллегам, наконец, станет не только искренней и ничем не омраченной, но и четко регламентированной — в самом лучшем смысле слова!

Никаких

  • Стояний «над душой» и бомбардировок письмами.

  • Внезапных запросов со сроком исполнения «вчера».

  • Необоснованных и несправедливых жалоб на то, что бухгалтерия, якобы, опять что-то не сделала или потеряла.

больше никогда не будет!

Дополнительные бонусы для главного бухгалтера, которому всегда «достается» в десятикратном размере (как и положено руководителю):

  • Существенно сокращается время на сбор и предоставление отчетности о деятельности подразделения.

  • Как следствие — не нужно больше каждый раз отвечать на вопрос «почему в бухгалтерии столько людей?», т.к. видна реальная загрузка, сколько и чего было сделано — вплоть до того, сколько счетов-фактур, проводок и др. было сделано за любой период.

  • Роль руководителя упрощается благодаря тому, что видеть и контролировать все можно через дашборды, и можно посвятить себя значительно более важным со стратегической точки зрения задачам.

Тикетинг-система Flexervice понравится и вашим коллегам из других подразделений, и CFO, и собственнику, и даже далекому от бухгалтерской функции ИТ-директору.

Она устраняет множество проблем, негативно влияющих на жизнеспособность и реализуемость бизнес-стратегии, и применима для любых процессов, включая наиболее чувствительные: финансы, бухгалтерский учет, отчетность, налоги, казначейство, закупки, обслуживание персонала и др.

Станьте проводником технологий качественного сервиса в своей компании — расскажите коллегам о тикетинг-системе Flexervice, благодаря которой:

  • Сокращаются расходы на бэк-офисные подразделения.

  • Бизнес-процессы ускоряются на 15%, а их качество и прозрачность —повышаются.

  • Появляется возможность легкого масштабирования сервисных подразделений при расширении бизнеса.

  • До 55% снижаются связанные с человеческим фактором риски, включая финансовые и правовые.

  • Риск потери обращений сводится к нулю.

  • Внедряется унифицированная, иллюстративная и доступная в любой момент отчетность.

  • Командные и индивидуальные KPI устанавливаются, исходя из реальных задач бизнеса, их исполнение — четко контролируется.

  • Благодаря автоматизации экономятся человекочасы, оптимизируется количество вовлеченных в процессы сотрудников и ФОТ.

  • Снижается нагрузка на системных администраторов — множество сотрудников переводится из разрозненных ИТ-систем в работу в одном окне с удобным, интуитивно понятным интерфейсом, интегрирующимся с типовыми системами ИТ-ландшафта: 1C, MS AD, Microsoft Exchange и др.

  • Устраняются риски потери контроля над процессами или утраты данных за счет замещения импортного ПО отечественным, в котором уже прописаны готовые справочники присущих различным функциям процессы, маршруты, роли и тикеты — шаблоны распространенных запросов

Подводя итоги, Flexervice это о любви. О любви к коллегам и своей работе, а также о ценности времени, нервов и других невосполнимых ресурсов!

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