Куда идти после бухгалтерии

Многие бухгалтеры всю жизнь работают в одной фирме. Их все устраивает, и менять в своей жизни они ничего не собираются. Дорабатывают спокойно до пенсии, и потом коллектив с почетом провожает их на заслуженный отдых. Но так не у всех.

Чаще всего специалисты задумываются о смене работы по таким причинам:

Маленькая зарплата. Это основная причина, по которой бухгалтеры решаются на уход из компании. Задач много, иногда приходится засиживаться до ночи, а оплата не соответствует затраченным усилиям.

Токсичный коллектив. Отношения с коллегами не складываются, а на работу идешь, как на каторгу. И все из-за того, что в коллективе мало работают, но много времени уделяют скандалам, интригам и расследованиям. От такого любой нормальный бухгалтер захочет убежать немедленно.

Нет карьерного роста. В большинстве фирм бухгалтер максимум может дослужиться до главбуха. Есть силы развиваться дальше, но обстоятельства не дают раскрыться в полной мере.

Хочется развиваться дальше. Эта причина вытекает из предыдущей. С годами у бухгалтера накапливается опыт, который можно применить в более высокооплачиваемых сферах. Но большинство бухгалтеров так и не решаются изменить свою жизнь в лучшую сторону, потому что включается «синдром самозванца».

Каждый бухгалтер приходил в профессию по-разному. Одни перед поступлением в вуз заполняли профориентационный тест, вторым — посоветовали родители, третьих в бухгалтерию привела любовь к цифрам, таблицам и отчетам.

Это раньше люди приходили в профессию на всю жизнь. Сейчас все по-другому. Можно переучиться, повысить квалификацию и уйти с текущей работы, когда становится невмоготу.