Куда идти после бухгалтерии

Когда бухгалтеру пришло время поменять работу
Многие бухгалтеры всю жизнь работают в одной фирме. Их все устраивает, и менять в своей жизни они ничего не собираются. Дорабатывают спокойно до пенсии, и потом коллектив с почетом провожает их на заслуженный отдых. Но так не у всех.
Чаще всего специалисты задумываются о смене работы по таким причинам:
Маленькая зарплата. Это основная причина, по которой бухгалтеры решаются на уход из компании. Задач много, иногда приходится засиживаться до ночи, а оплата не соответствует затраченным усилиям.
Токсичный коллектив. Отношения с коллегами не складываются, а на работу идешь, как на каторгу. И все из-за того, что в коллективе мало работают, но много времени уделяют скандалам, интригам и расследованиям. От такого любой нормальный бухгалтер захочет убежать немедленно.
Нет карьерного роста. В большинстве фирм бухгалтер максимум может дослужиться до главбуха. Есть силы развиваться дальше, но обстоятельства не дают раскрыться в полной мере.
Хочется развиваться дальше. Эта причина вытекает из предыдущей. С годами у бухгалтера накапливается опыт, который можно применить в более высокооплачиваемых сферах. Но большинство бухгалтеров так и не решаются изменить свою жизнь в лучшую сторону, потому что включается «синдром самозванца».
Каждый бухгалтер приходил в профессию по-разному. Одни перед поступлением в вуз заполняли профориентационный тест, вторым — посоветовали родители, третьих в бухгалтерию привела любовь к цифрам, таблицам и отчетам.
Это раньше люди приходили в профессию на всю жизнь. Сейчас все по-другому. Можно переучиться, повысить квалификацию и уйти с текущей работы, когда становится невмоготу.
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Почему бухгалтер так и не решается на новую специальность
Казалось бы, если наскучило старое место работы, с коллегами отношения не складываются, повышение зарплаты не маячит на горизонте — уходи, меняй специальность. На практике же сделать этот ответственный шаг бухгалтеру нелегко. Мешает консерватизм, психологические барьеры, страх перемен.
Основные стоп-факторы:
Возраст. Людям старшего возраста намного тяжелее поменять свою жизнь, чем специалисту, который только начинает свой профессиональный путь. Им кажется, что они не уживутся на новом месте, молодой коллектив их не примет, не найдут общий язык с новым начальством. Но на практике работодатели в последнее время все чаще отдают предпочтение старшему поколению — причина в нехватке квалифицированных кадров, они более выносливы, на них можно положиться и доверить самую сложную работу.
Страх перед новым. Тяжело рубить с плеча и начинать с нуля. Особенно, когда нет уверенности, что новая профессия принесет желаемый результат. Если есть опыт работы в бухгалтерии, то он обязательно пригодится и в другой сфере, а адаптация к новым условиям пройдет более плавно.
Мнение окружающих. Часто мешают неправильные убеждения и установки, когда человек думает: «А что обо мне скажут люди». Они боятся, что их неправильно поймут родственники или знакомые. Или даже осудят за решение кардинальных перемен. Поддержка семьи и друзей в этом вопросе очень важна. И в большинстве случаев человек ее получает. А мнение чужих людей волновать не должно.
Значимость и уважение. Бухгалтер работает на старом месте годами. За это время он заслуживает уважение, начальство к нему прислушивается. Появляется страх все это потерять на новой работе. Конечно, добиваться уважения придется с нуля. Но если у вас это получилось раньше, то почему не получится сейчас?
«А если не получится». На новом месте работы придется адаптироваться и выстраивать отношения с коллегами заново. Но лучше сделать, чем так и не решиться на этот ответственный шаг и потом жалеть о несделанном. Вы сами управляете своей жизнью — эта мысль должна греть и снижать стресс. Возможно, за поворотом не так уж и страшно, как рисует собственное воображение.
Проведите самоанализ — что вам мешает оставить старое место работы и решиться на изменения? Когда найдете ответ, поменять сферу деятельности станет проще. Не забывайте о поддержке родных.
Если не в бухгалтеры, то куда
Бухгалтеры — это люди, которые умеют работать с документацией, цифрами и отчетами. Они ответственны, усидчивы, разбираются в законодательстве, нормативной документации и всем, что имеет отношение к финансам. Умеют пользоваться современными программами и сервисами, знают, к какой справочно-информационной системе обратиться в случае чего.
Они могут брать на себя несколько задач одновременно и доводить их до конца. Умеют напрямую общаться с директорами и отстаивать свою точку зрения.
С такими навыками бухгалтер легко освоит новую сферу деятельности, которая устроит по доходу и принесет удовлетворение и радость.
Если бухгалтер опасается кардинальных перемен в профессии, то он может освоить смежные направления, связанные с финансами. Такой переход будет менее болезненным и не вызовет сильный стресс.
Онлайн-университет SF Education провел исследование среди людей, которые получают профессии финансового директора, финансового аналитика и инвестиционного аналитика.
Почему они решили сменить направление? Мотивы у специалистов такие:
Профессия «Финансовый директор»:
Повышение квалификации/ получение новых знаний/ актуализирование информации/ расширение кругозора — 84%.
Смена работы/ получение новой работы — 16%.
Повысить свой доход — 3%.
Профессия «Финансовый аналитик»:
Повышение квалификации/ получение новых знаний/ актуализирование информации/ повышение компетенций/ получение экспертизы — 66%.
Смена работы/ получение новой работы — 31%.
Повысить свой доход — 3%.
Профессия «Инвестиционный аналитик»:
Повышение квалификации/ получение новых знаний/ актуализирование информации/ повышение компетенций/ получение экспертизы — 70%.
Смена работы/ получение новой работы — 28%.
Повысить свой доход — 2%.
Бухгалтеру не нужно сжигать мосты. Его опыт и навыки помогут развиваться в смежных, но более высокооплачиваемых направлениях. Разберем их подробнее.
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Как сохранить связь с финансами
Существуют смежные профессии, которые не требуют от бухгалтера резкого отхода от привычного. Например, можно рассмотреть карьеру финансового директора, финансового аналитика или инвестиционного аналитика.
Финансовый директор
Финансовый директор — это человек, который управляет финансовой деятельностью компании. Его задача — следить за тем, чтобы деньги компании использовались эффективно и приносили максимальную пользу.
В отличие от бухгалтера, который фиксирует финансовые операции, финансовый директор занимается планированием, анализом и стратегическим управлением финансовыми потоками. Он составляет бюджеты, прогнозы, управляет инвестициями и ищет способы оптимизации затрат.
Финансовый директор отвечает за формирование финансовой стратегии компании. Также он играет важную роль в коммуникации с внешними партнерами — банками, инвесторами и аудиторами.
Для бухгалтера, который уже имеет опыт работы с цифрами и финансами, переход в эту область будет логичным шагом на пути к расширению своей карьеры.
На курсе Финансовый директор вы освоите новую профессию всего за 6 месяцев. Вы научитесь составлять финансовые планы, анализировать финансовую информацию, разрабатывать стратегии, которые помогут компании достигать своих целей, оптимизировать налоги.
Финансовый аналитик
Финансовый аналитик — это специалист, который помогает компаниям и инвесторам принимать обоснованные решения, основываясь на финансовых данных.
Его главная задача — анализировать экономическую ситуацию, отслеживать рыночные тенденции и прогнозировать финансовые результаты. На основе этой информации финансовый аналитик делает рекомендации о том, куда стоит вложить деньги, какие акции купить или продать и какие проекты могут принести прибыль.
Финансовый аналитик собирает и анализирует большой объем данных — отчетов, бухгалтерских документов, экономической статистики и рыночных новостей. Он внимательно следит за изменениями в экономике, политике и других областях, которые могут повлиять на финансовое положение компании или отрасли. На основе собранных данных аналитик составляет финансовые модели и прогнозы, которые помогают оценить возможные риски и перспективы.
Финансовый аналитик работает в тесном контакте с руководством компании, финансовыми директорами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами. Его анализы и прогнозы помогают компании определять свою стратегию, принимать решения о развитии и инвестициях, а также адаптироваться к изменениям на рынке.
Эта профессия подходит тем, кто любит анализировать цифры и факты, имеет аналитический склад ума и стремится помочь компаниям достигать своих финансовых целей.
Благодаря курсу Финансовый аналитик вы станете профессионалом в области оценки финансового состояния компании, поиска решений для снижения издержек, учета рисков и определения направления для роста и развития бизнеса.
Инвестиционный аналитик
Инвестиционный аналитик — это специалист, который помогает инвесторам принимать взвешенные решения о том, куда вложить свои деньги. Его работа заключается в анализе различных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, недвижимость и другие активы, с целью определить их потенциальную доходность и риски.
Основная задача инвестиционного аналитика — найти выгодные инвестиционные возможности и предложить их своим клиентам.
Работа инвестиционного аналитика требует не только умения анализировать данные, но и глубокого понимания того, как работает рынок. Он должен быть в курсе всех событий и факторов, которые могут повлиять на финансовую ситуацию: от изменений в экономике до политических решений и глобальных кризисов. Аналитик также взаимодействует с другими специалистами, например, финансовыми консультантами, чтобы совместно разрабатывать инвестиционные планы.
Эта профессия подойдет тем, кто любит разбираться в деталях, не боится работать с большими объемами информации и стремится влиять на финансовые решения, которые могут изменить жизнь как отдельных людей, так и компаний.
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Оцениваем перспективы
Профессии финансового директора, финансового аналитика и инвестиционного аналитика востребованы сегодня среди крупных компаний. Освоив эти направления можно начать работать в престижной фирме и выйти на хороший доход.
Какие перспективы у этих профессий
Кроме непосредственно работы по специальности, представители этих профессий могут получать дополнительный доход:
Проводить онлайн-консультации. Часто компании ищут людей, которые подскажут по финансовым вопросам. Вы можете стать человеком, который консультирует бизнес и помогает решать финансовые проблемы.
Вести авторский блог. Заведите тематический канал или экспертный профиль в социальных сетях. Эти ресурсы будут привлекать потенциальных клиентов. Вы сами сможете выбирать интересные проекты и работу по душе. Также вы сможете писать статьи на заказ и делиться своими знаниями.
Обучать в качестве эксперта. Новая профессия позволит вам дорасти до экспертного уровня. Вы можете разработать собственный онлайн-курс и преподавать финансовую грамотность или обучать привлечению инвестиций.
Необязательно оставаться в найме: можно открыть свое бухгалтерское агентство и помогать бизнесу в формате аутсорсинга. В этом случае вы открываете, например, ООО, собираете команду и управляете процессом предоставления услуг. Выступаете в роли собственника бизнеса. Но можно быть и локальным специалистом — открыть самозанятость и взаимодействовать с компаниями напрямую.
Хороший бухгалтер всегда найдет применение своим навыкам. И найдет возможности для роста. Хорошей базой могут стать курсы от SF Education — онлайн-университета, где обучают профессиям в области финансов, аналитики, бизнеса и IT.
Заключение
Бухгалтер может всю жизнь работать в одной организации и дойти по карьерной лестнице до должности главбуха. Многих эта картина устраивает, и они ничего в жизни не меняют.
Но есть бухгалтеры, которым становится скучно или неинтересно работать на одном месте. Они ищут варианты для роста и применения своих навыков и опыта в более высокооплачиваемых сферах.
На этом пути им приходится преодолевать трудности — внутренние предубеждения, установки, мнение окружающих, страх перед неизвестностью. А в конце ждет успех, финансовая стабильность, моральное удовлетворение. Ведь судьба любит решительных!
Курс Финансовый директор
Один из ключевых руководителей компании, который отвечает за управление финансами и финансовыми активами
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