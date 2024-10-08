Куда чаще всего переходят бухгалтеры и экономисты: варианты профессий для карьерного роста

Как бухгалтеру и экономисту вырасти профессионально
Профессия бухгалтера и экономиста — это трамплин для перехода на более высокооплачиваемую позицию в области финансов и финансового анализа.
SF Education и «Клерк» провели совместное исследование и выяснили, где требуется опыт бухгалтеров и экономистов.
Бухгалтеры и экономисты — это линейные специалисты. Многие из них работают на этих должностях всю жизнь и их все устраивает. Другая часть специалистов понимает, что им скучно работать изо дня в день на одной позиции. Они решают идти дальше в поиске более перспективных направлений.
Популярные направления для профессионального роста бухгалтеров и экономистов:
инвестиционный аналитик;
финансовый аналитик;
финансовый директор;
кредитный аналитик.
Инвестиционный аналитик
Компании ведут инвестиционную деятельность — находят проекты для капитальных инвестиций, покупают другие предприятия и растут за счет покупки ценных бумаг. И в этом им помогает инвестиционный аналитик — специалист, знающий все о том, как увеличить доход компании с помощью различных инвестиционных сделок.
Инвестиционный аналитик занимается инвестиционным анализом проектов. Он оценивает, насколько выгоден тот или иной инвестиционный проект, помогает его реализовать, а затем следит за результатами этого проекта.
Какими знаниями и умениями обладает инвестиционный аналитик
Hard skills:
Составляет сценарии финансового развития компании за счет инвестиционных сделок и капитальных вложений.
Разрабатывает модель финансовой деятельности.
Анализирует отчетность с финансовой точки зрения и вносит коррективы для улучшения финансового состояния компании.
Ведет учет финансовых показателей.
Soft skills:
Умеет вести переговоры и простыми словами доносить финансовую картину сотрудникам.
Видит детали в большом объеме данных и умеет структурировать информацию.
Владеет профессиональным английским языком.
Зарплата и карьера инвестиционного аналитика
Инвестиционные аналитики младшего звена получают от 100 тыс. руб. После перехода на следующий уровень их зарплата составляет 140–160 тыс. руб.
Зарплата — основной доход инвестиционного аналитика, но дополнительно многие компании выплачивают своим специалистам премии, 13 зарплаты, а также добавляют бонусы — до 25% от годового оклада.
Аналитики, работающие в инвестиционных банках или фондах (IB/PE), имеют более высокую базовую зарплату — 200–400 тыс. руб. Им тоже могут выплачивать 13-е зарплаты, а вот бонусы здесь значительно выше и могут доходить до 100% от годового оклада.
Инвестиционный аналитик работает на крупных предприятиях, в госкорпорациях и иностранных компаниях.
Инвестиционный аналитик может поработать 3–4 года, а потом претендовать на повышение. Например, из этих специалистов получаются хорошие инвестиционные директора.
Пройдите курс «Инвестиционный аналитик» от SF Education и станьте специалистом, который помогает бизнесу принимать решения по вложению денежных средств.
Финансовый аналитик
Чем крупнее компания, тем сложнее ее финансовая деятельность. Многим компаниям недостаточно «обычных» бухгалтеров и экономистов, и они берут в штат финансовых аналитиков — специалистов, которые отвечают за финансовые стратегии и разработку сценариев финансового развития компании.
Какими знаниями и умениями обладает финансовый аналитик
Hard skills:
Ведет бухгалтерский учет по РСБУ и МСФО.
Анализирует результаты финансовой деятельности компании.
Составляет модель финансовой деятельности в специализированных программах (например, моделирование в Excel).
Владеет профессиональными программами для визуализации данных (например, Power BI).
Разбирается в системах CRM, которыми пользуется компания.
Soft skills:
Имеет аналитический склад ума.
Умеет систематизировать большие объемы данных.
Владеет навыками официальной переписки.
Умеет отстаивать свое мнение перед руководством.
Не подвержен стрессам.
Проявляет себя в команде.
Зарплата и карьера финансового аналитика
Величина заработной платы финансового аналитика зависит от возможностей и масштаба деятельности компаний.
Младший финансовый аналитик получает до 90 тыс. руб.
Финансовый аналитик — до 150 тыс. руб.
Старший финансовый аналитик — до 200 тыс. руб.
Некоторые компании доплачивают премии и 13 зарплаты, а также платят бонусы работникам, которые выполняют планы.
Размер заработной платы финансового аналитика регулируется внутренней политикой. Чтобы перейти на более высокий уровень дохода, специалисту необходимо повышение в должности. Обычно специалисты работают 2–3 года, а потом становятся финансовыми менеджерами.
На рынке достаточно много вакансий на должность финансового аналитика. На hh.ru публикуются сотни вакансий, большая часть из которых — в Москве и Санкт-Петербурге.
На курсе «Финансовый аналитик» от SF Education вы станете специалистом, который помогает компаниям увеличивать прибыль и находить наиболее перспективные направления для финансовых проектов.
Финансовый директор
Финансовый директор — это должность, находящаяся практически на вершине профессий финансовой отрасли. После этого можно стремиться только на позицию генерального директора организации.
Финансовый директор — часть высшего финансового менеджмента компании. Он контролирует финансовую деятельность и принимает управленческие решения по реализации финансовых проектов.
Какими знаниями и умениями обладает финансовый директор
Hard skills:
Анализирует финансовые результаты и составляет сценарии развития.
Управляет финансовой деятельностью, составляет бюджет.
Просчитывает вероятные риски и ищет пути их минимизации.
Soft skills:
Ведет переговоры с партнерами, контрагентами и выстраивает взаимоотношения с инвесторами.
Имеет лидерские качества для управления финансовой командой.
Мотивирует подчиненных на новые достижения.
Обладает развитым стратегическим мышлением и всесторонне развит.
В небольших проектах финансовых директор берет на себе задачи по ведению бухгалтерского учета. В крупных предприятиях он управляет командой специалистов.
Зарплата и карьера финансового директора
Как специалисты поднимаются по карьерной лестницы до позиции финансового директора:
Бухгалтер ведет бухгалтерский учет. Это первая ступень развития специалиста, который работает в области финансов и налогообложения.
Затем бухгалтер нарабатывает опыт (1–3 года) и переходит на должность финансового аналитика. Он начинает участвовать в прогнозировании финансовой деятельности компании, составляет аналитические сводки и дает рекомендации по улучшению работы в проекте.
Спустя еще 1–2 года специалист становится финансовым менеджером. В зону его ответственности входит управление финансами в организации.
Проходит еще 3–4 года, и специалист дорастает до должности финансового директора. Он начинает принимать непосредственное участие в стратегическом развитии компании как руководитель финансового направления.
Таким образом, за 5–9 лет можно пройти путь от бухгалтера или экономиста до финансового директора и стать частью высшего финансового менеджмента компании.
Средний заработок финансового директора в России — 200–500 тыс. руб. в месяц. В иностранных компаниях и масштабных проектах ежемесячная зарплата финдиректора может быть более полумиллиона рублей.
Для того чтобы стать финансовым директором необходимо иметь знания в области финансов и бухгалтерии, а также опыт работы в этой сфере. Навыки и знания финансового директора формируются и отрабатываются на реальном опыте.
Планируете стать финансовым директором и управлять финансами больших компаний? Предлагаем вам пройти курс «Финансовый директор» от SF Education и стать финансовым управленцем высшей категории.
Кредитный аналитик
Когда физические лица или бизнес запрашивают кредит в банке, то финансовый анализ их благонадежности и платежеспособности выполняет кредитный аналитик.
Кредитный аналитик собирает всю необходимую информацию о потенциальном заемщике и направляет ее на согласование в кредитный комитет.
Специалист подбирает условия кредитования индивидуально для каждого клиента, ориентируясь на его возможности и финансовое состояние. Решающий вердикт по выдаче кредита клиенту принимает кредитный аналитик. Им руководствуются члены кредитного комитета.
Если кредитный аналитик определит, что у клиента недостаточно хорошее финансовое положение, чтобы погашать кредит в срок, то он отклонит заявку, а человек не получит в этом банке деньги ни на каких условиях.
Какими знаниями и умениями обладает кредитный аналитик
Hard skills:
Анализ инвестиционной деятельности проектов.
Анализ финансовых показателей.
Сбор информации для кредитного комитета.
Знание стандартов РСБУ и МСФО.
Выполнение расчетов по кредитованию.
Знание законодательства и сопутствующих НПА.
Уверенная работа в Excel.
Составление финансовых моделей.
Проектное финансирование.
Инвестиционное кредитование.
Soft skills:
Умение налаживать контакты с клиентами и партнерами.
Спокойное отношение к большим нагрузкам.
Знание английского языка на профессиональном уровне.
Есть мнение, что скоро автоматизированные программы и искусственный интеллект заменят кредитных аналитиков. Мы придерживаемся точки зрения, что автоматизация коснется анализа физических лиц при кредитовании. Кредитный анализ бизнеса имеет свои особенности, поэтому пока его должен выполнять человек. То есть кредитным аналитикам не нужно переживать, что их профессия исчезнет.
Зарплата и карьера кредитного аналитика
Зарплата кредитного аналитика находится в диапазоне от 60 до 250 тыс. руб. в месяц. Конкретная цифра зависит от опыта специалиста и масштабов компании.
Специалисты с опытом до 1 года получают 60–80 тыс. руб.
С опытом более 1 года — 120–140 тыс. руб.
Кредитные аналитики старшего звена получают 150–170 тыс. руб.
В топовых учреждениях младшие кредитные аналитики зарабатывают до 200 тыс. руб., старшие специалисты — до 250 тыс. руб.
На сайтах по поиску сотрудников публикуется не очень много вакансий на позицию кредитного аналитика. Около половины всех вакансий приходится на Москву, где уровень зарплаты значительно выше, но работодатели требовательно относятся к опыту кандидатов.
Отслеживать вакансии кредитного аналитика следует не только на популярных сайтах, но и в тематических Телеграм-каналах и профессиональных сообществах.
На одном месте кредитный аналитик работает 3–4 года, а потом может претендовать на повышение. Расти специалист может как горизонтально, так и вертикально.
Горизонтальный рост: Оценщик → Аудитор → Экономист → Финансовый аналитик → Аналитик фондового рынка → Риск-менеджер → Трейдер → Финансовый советник.
Вертикальный рост: Финансовый директор → Председатель банка → Старший кредитный аналитик → Глава отдела кредитного анализа.
Кредитные аналитики нужны банкам и организациям, выдающим займы. Развитые банки предлагают специалистам хорошие условия, но при этом они требуют от кандидатов серьезный опыт работы.
Микрофинансовые организации особо не придираются к опыту специалистов. Попасть в них проще, но нужно помнить, что кредитным аналитикам здесь могут делегировать задачи других специалистов.
Попасть на должность кредитного аналитика можно также в инвестиционную компанию или в организацию, где есть подразделения инвестиционных займов.
Пройдите курс «Кредитный аналитик» от SF Education и станьте профессионалом, который сможет устроиться на работу в банк или финансовое учреждение, которые выдают займы и кредиты бизнесу и физлицам.
Курс Финансовый директор
Один из ключевых руководителей компании, который отвечает за управление финансами и финансовыми активами
Реклама: ООО «СФ Образование», ИНН: 7841081586, erid: LjN8KHn4h
Начать дискуссию