Куда чаще всего переходят бухгалтеры и экономисты: варианты профессий для карьерного роста

Профессия бухгалтера и экономиста — это трамплин для перехода на более высокооплачиваемую позицию в области финансов и финансового анализа.

SF Education и «Клерк» провели совместное исследование и выяснили, где требуется опыт бухгалтеров и экономистов.

Бухгалтеры и экономисты — это линейные специалисты. Многие из них работают на этих должностях всю жизнь и их все устраивает. Другая часть специалистов понимает, что им скучно работать изо дня в день на одной позиции. Они решают идти дальше в поиске более перспективных направлений.

Популярные направления для профессионального роста бухгалтеров и экономистов: